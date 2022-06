Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V posledním zápase sezony víceméně o nic nešlo, pouze o to, že jsme Poli chtěli vrátit vysokou podzimní porážku. Od úvodních minut jsme na soupeře nastoupili aktivní hrou, vytvářeli jsme si šance a stříleli branky. Nejprve po levé straně utekl Přema Vaculín a tvrdou střelou křížem brány dal úvodní branku. Pak připravil gólovou šanci pro parťáka v útoku Kováře a ten zkušeně zvýšil na 2:0. A do třetice se situace opakovala a opět po stejném scénáři zvýšil Štěpán Kovář již na 3:0. Pak ještě Vaculín trefil bombou břevno hostující brány a i další střela Martínka jen těsně minula pravou šibenici. Vše vypadalo na pohodový zápas. Jenže Pole dokázalo z minima vytěžit maximum a do poločasu dvěma góly utkání zdramatizovalo. Ve druhé půli jsme to ovšem znovu byli my, kdo byl aktivnější a vytvářel si další brankové šance. Nakonec se pouze už ujala ta po přímém kopu Martínka, na jejímž konci stál Maňas. Vítězství v derby v poměru 4:2 bylo pro nás naprosto zasloužené. Velice dobrým výkonem jsme nakonec vítězně uzavřeli úspěšnou sezónu 2021/22.“

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „V týmu máme velkou marodku, zápas nám to tak hodně zkomplikovalo. Věřím však, že do začátku té následující se to zlepší. Újezd byl v zápase dravější, do každého souboje chodil na sto procent, což se nakonec ukázalo na samotném výsledku – po půl hodině hry vedl 3:0. Do konce poločasu jsme se trochu sebrali a zkorigovali na rozdíl jediné branky, druhou trefu po nádherné individuální akci vstřelil Martinus. Ve druhé půli jsme měli šance na vyrovnání, Újezd si to ale nakonec pohlídal a přidal potvrzující branku.“

Branky: 8. a 14. Vaculín, 26. Kovář, 63. Maňas – 28. Kořenek, 42. Martinus

HVOZDNÁ – SLUŠOVICE „B“ 0:3 (0:1)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do derby jsme vstoupili špatně, brzy jsme po hrubé chybě inkasovali do prázdné branky. Hra se následně vyrovnala, do poločasu to bylo nahoru dolů. Znovu jsme nezachytili úvod půle, o zápase bylo víceméně rozhodnuto. Slušovice potvrdily první místo, celý zápas byly lepší.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Oběma týmům o nic nešlo, hrálo se v klidnějším tempu. Chvílemi to však bylo trochu vyhecované. Výsledek nakonec odpovídá průběhu zápasu. Rozhodnuto mohlo být už po prvním poločase, do páté minuty jsme ale využili pouze dorážku Jirky Vyorala. Na začátku druhé půle jsme přidali druhou branku, pak se utkání víceméně dohrávalo. Domácí si ke konci dali vlastňáka. Pokud Hvozdná doplní kádr dvěma hráči, v příští sezoně se může rvát o postup.“

Branky: 4. Vyoral, 52. J. Večeřa, 84. vl. Javora

Dvě ČK i 600 diváků! Francova Lhota v boji o Krajský přebor přehrála Hrachovec

POTEČ – ŠTÍPA 0:0

Martin Pešout, trenér Poteče: „Znovu jsme měli problémy se sestavou. Zápas byl vcelku vyrovnaný, o něco více šancí jsme si vytvořili my – dali jsme tyčku, břevno, soupeř dvakrát zahrozil ze standardek. Jsme rádi, že jsme sezonu přežili, že ji máme za sebou. Do dalšího ročníku chystáme změny, které by nás měly posílit, v okrese bychom hráli větší roli.“

Martin Ráček, předseda Štípy: „Utkání v úmorném vedru už nic nemohlo změnit na postavení týmů v tabulce, odpovídaly tomu i sestavy s mnoha mládežniky. Dle očekávání hosté kombinovali a domácí hrozili z nahodilých protiútoků. Střelci buď na obou stranách neměli správně seřízená mířidla anebo skvěle zasáhli oba gólmani. Ve druhé půli hosté po prostřídánì sice svůj tlak vystupňovali, ale bez gólového efektu. Když domácím z pár brejků bravurními zákroky pod drobnohledem svého synka zabránil ve skórování štípský gólman Mikulík, tak utkání skončilo asi zaslouženou remízou.“

Bez branek

NÁVOJNÁ – SLOPNÉ 6:2 (3:0)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Byli jsme lepším mužstvem, zaslouženě vyhráli. Pobývali jsme více na míči, hosté se spíše soustředili na obranu. Jeden z jejich brzkých protiútoků skončil faulem v našem pokutovém území, penaltu však zahráli jen do tyče. Pak jsme začali proměňovat své šance, po poločase vedli 3:0, což nás uklidnilo i do druhé půle. Trochu jsme to pak prostřídali. Ondra Šebák následně završil hattrick a gólový účet na 31 branek, díky čemuž mu patří dělená pozice nejlepšího střelce soutěže. Hosté dvěma brankami ještě snížili, v závěru jsme ale vstřelili další dva góly a dohráli v pohodovém tempu. Podařilo se nám tak udržet sedmou příčku. Teď sháníme posily, něco už máme rozjednaného. Jestli to vyjde, bude se nám rýsovat kvalitní mužstvo.“

Branky: 13., 40. a 55. Šebák, 11. Macháč, 64. Naňák, 81. Ptáček

I. B. tř. sk. B: Veselá odsoudila Slavkov k sestupu. Mladcová na závěr vyhrála

POZLOVICE – LUHAČOVICE „B“ 0:2 (0:2)

František Stolařík, vedoucí Pozlovic: „Za vymalovaného fotbalového počasí proběhlo v posledním kole před početnou diváckou kulisou derby s luhačovickým béčkem. Hosté byli aktivnější, pohyblivější a šli cílevědomě za třemi body. Navíc jim přišla do noty uklidňující branka Romana Máčaly hned v 10. minutě. Předtím jsme totiž nevyužili dvě slibné šance po úniku Kuchaře. Hosty s přehledem dirigoval zkušený Jelínek. Deset minut před poločasem naše vyrovnávací snahy po úniku na levém křídle utnul Pavel Majzlík. Druhý poločas hosté kontrolovali hru, na kontaktní gól se nám dosáhnout už nepodařilo. Sice jsme podali svůj nejlepší jarní výkon, ale na kvalitního a zkušeného soupeře to nestačilo a ten si s přehledem pohlídal vítězství 2:0. Nás alespoň mohlo těšit udržení se v okresním přeboru. Sezónu jsme zhodnotili při večerní zábavě na ukončení letošního ročníku.“

Branky: 10. Máčala, 34. Majzlík

DOLNÍ LHOTA – MYSLOČOVICE 6:0 (4:0)

Stanislav Kúdela, útočník Dolní Lhoty: „Hráli jsme s posledním týmem soutěže, věděli jsme, že bychom měli vyhrát. Soupeře jsme přesto nechtěli podcenit. Do zápasu jsme skvěle vletěli, šlo nám to hned od začátku. Soupeř byl ve všem pomalejší, oproti ostatním mančaftům na tom byl hůře po taktické stránce či přebírání hráčů. Zaslouženě jsme zvítězili.“

Branky: 7., 20., 23. a 78. Kúdela, 41. Koutný, 88. Velísek

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – JASENNÁ 3:3 (1:2)

Petr Zicha, Jasenná: „Remíza je spravedlivá – v prvním poločase jsme byli lepší my, ve druhém Valašské Klobouky. Třikrát jsme vedli, domácí ale vždy dokázali rychle vyrovnat. Bez ohledu na výsledek jsme to i hodně prostřídali, chtěli jsme, aby si zahráli i mladí kluci. Po horším podzimu byl konec sezony relativně dobrý, jsem s tím spokojeny. Jde to nahoru. Příští sezonu bychom mohli být i výše.

Branky: 38. a 55. Macháč, 48. Nedavaška – 35. Jurčák, 41. J. Zicha, 52. Smilek