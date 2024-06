Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Bylo to spíše přátelské utkání. Do základu jsme dali i hráče, kteří tolik nenastupovali. Od začátku jsme byli lepší, vstřelili jsme gól ze standardky. Prostřídali jsme to, kluci z lavičky pak definitivně rozhodli.“

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Do Pasek jsme přijeli v oslabené sestavě, zranění hráči absentovali. Ke vší úctě a respektu k mančaftu tak vypadala i naše hra. Domácí měli snad devadesát procent držení míče, obehrávali si to. Předvedli dominantní výkon. My se především snažili nedostat moc gólů, víceméně jsme jen bránili, zápasu nenahrávalo ani počasí. Navíc jsme nastoupili na zdejší umělce, která je už v hrozném stavu, po zápase jsme měli krvavé nohy, palce. Paseky za zápas vystřelily čtyřikrát na bránu, vstřelily z toho tři góly, my jejich branku ohrozili jen jednou. Utkání bylo bez soubojů, s vidinou toho, že už není o co hrát.“

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – ŠTÍPA 2:3 (1:1)

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Hrál se opatrný fotbal, vyrovnaný zápas. Slušela by mu remíza. Rozhodující gól jsme dostali v 90. minutě, což je vždy nepříjemné, bohužel selhala obrana. Po výborném jaru je to hořká pilulka, kaňka, kluci z toho byl přepadlí – hráč hostů si to natáhl a pěkně zatočil do branky. Doufám, že nám na podzim zůstane současný kádr a přijde jedna větší posila. A že to rozjedeme a zabojujeme o čelo tabulky!“

Martin Ráček, předseda Štípy: „S letošní sezonou jsme se chtěli rozloučit vítězstvím, což jsme splnili a mohli tak odjíždět z Klobouk se vztyčenou hlavou. Vypíchl bych výkon Okála, který byl rozdílový a nasměroval nás k nakonec pokojnému podvečernímu posezení.“

JAROSLAVICE – POTEČ/FRANCOVA LHOTA B 4:2 (0:1)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Sice jsme zvítězili, bylo to však velice utrápené. První poločas vypadal z naší strany katastrofálně, jako přes kopírák v Jasenné. Nakonec jsme ho také prohráli. O přestávce jsme si něco řekli, do druhé půle jsme vlétli, v globále je výhra zasloužená. Sezonu jsme zakončili třemi body, jsme však rádi, že už skončila, byla to jedna velká hrůza. Skládali jsme to, jak jsme jen mohli.“

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „Poslední utkání okresu jsme si přijeli do Jaroslavic užít. První poločas byl v naší režii. Díky navrátilci do sestavy Danu Pešoutovi, kterého zranění vyřadilo ze hry pro celou jarní část sezony, jsme vstřelili branku. Soupeř měl pouze jednu tutovku, kterou kryl náš gólman. Ve druhém poločase jsme museli postupně vystřídat oba naše středopolaře, čehož domácí využili a postupně převzali aktivitu v zápase. Druhou brankou jsme utkání dokázali ještě zdramatizovat, ale Jaroslavice v závěru utkání rozhodly. Loučíme se s kvalitní soutěží, ve které jsme vydrželi 6 let!“

Radek Kolařík, trenér Slopného: „První poločas byl z naší strany vlažný, nebyli jsme v tempu. Dvakrát jsme však šli sami na gólmana, tyto příležitosti jsme neproměnili. Soupeř se prakticky k ničemu nedostal. Vystřelil ovšem ze střední vzdálenosti, zapadlo to pod břevno, náš gólman na míč nedosáhl. Ve druhé půli jsme přidali nasazení, byli jsme daleko lepším mužstvem, vypracovali jsme si čtyři pět vyložených šancí, nebylo nám však souzeno. Je to škoda, prohrát jsme si určitě nezasloužil, minimálně bod jsme měli urvat. Hostům byla v zápase upřena červená karta, v pokutovém území navíc byly dva sporné souboje, jeden se mohl pískat. Nervózní závěr? Sudí úplně nezvládl zápas, vyplynulo to z toho. Začalo se to hrotit, kdy hráč soupeře nebyl vyloučen. Rozhodčí za mě dával málo karet, přitom bylo hodně ostrých zákroků. Náš gólman neměl na tom místě co dělat, byla to jeho chyba. Jde však i vidět, že jejich hráč tomu přidal.“

Pavel Löbb, trenér Luhačovic B: „Bylo to pro nás těžké utkání dvou rozdílných poločasů – prvních 25 minut jsme působili aktivnějším dojmem, předváděli jsme naši kombinační hru s průnikovými přihrávkami. Díky úspěšné střele Jáchyma Gregora jsme šli do vedení. Zcela sportovně musím uznat, že nám byla odpuštěna červená karta, utkání by se pak možná vyvíjelo malinko jinak. Soupeř na nás ve druhém poločase nastoupil, mačkal nás, ždímal. Zvládli jsme to jen zásluhou výborného gólmana Slováka a celé obrany. Kaňkou zápasu je zcela zbytečná potyčka v závěru. Nejde však za hráči, zápas trochu nezvládl rozhodčí, některé jeho výroky byly diskutabilní. Každopádně jsme vděční za výhru, utkání bylo spíše remízové. Dopadli jsme lépe, uhájili jsme třetí místo, za což jsme hodně rádi. Rád bych poděkoval hráčům i klubu za celou sezonu. Dali mi šanci trénovat velký fotbal. Prodloužili jsme smlouvu na příští sezonu. Už se na ni moc těším, stejně jako na partu hráčů.“

LAČNOV – JASENNÁ 1:2 (0:0)

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Jasenná dojela v oslabené sestavě, předváděla defenzivní styl. Jak se však říká, fotbal nemá logiku – měli jsme držení míče osmdesát procent, stejně nemáme ani bod. V zápase jsme vyrovnali na 1:1, hosté znovu šli do vedení. V poslední minutě jsme to mohli dát do prázdné branky, náš hráč by to na tréninku dal, teďka ne. Soupeři vyšly brejky, my nedali snad patnáct šancí, měli dobrého gólmana. Kluci si nevěřili. Bohužel to končí takto, padáme o soutěž níže. Chceme poskládat dobrý tým, uděláme vše k návratu. Některé opory však budou odcházet, třeba se však vrátíme ještě silnější. Přijmutí soutěže si nevyčítáme, jeho úroveň byla skvělá. Zahráli jsme si derby, chodily hromady lidí. Nevrátili jsme jim to, stejně jako naší obci. Příčiny? Někteří nepodávali takové výkony jako ve trojce, dolehla na nás také psychika. Sestup nás hodně mrzí. Oproti trojce je to vážně skok. Závěrem bych chtěl poděkovat hráčům Slopného a Nedašovy Lhoty, jak nás dneska podporovali. Tak by to mělo vypadat!“

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „K zápasu do Lačnova jsme jeli v hodně okleštěné sestavě. Dlouho dopředu nám pětice mladých avizovala, že tento víkend dává přednost rockovému festivalu, šestý si v sobotu zlomil nohu, sedmý se nám minule vykartoval, osmý musel vynechat z rodinných důvodů. Suma sumárum nám zbyl gólman a sedm hráčů. Obvolali jsme všechny možné borce Jasenné a doplnili to, jak se dalo. V základní sestavě nastoupili tři hráči, kteří už nějakou dobu ani netrénují. Bývalý trenér Petr Zicha, Roman Kráčala, který nenastupuje snad sedm let, a mladý Marek Machala, jenž nyní dává přednost škole. Na lavičce jsem byl já a další dvě legendy fotbalu na Jasenné. Sami jsme byli zvědaví, jak to půjde. Začátek se nesl v oboustranném oťukávání, hra se přelévala od jedné brány ke druhé, ale celý první poločas gól nikdo nevstřelil. Naštěstí všichni naši hráči byli zdravotně i fyzicky v pohodě, tak jsme mohli pokračovat beze změny. Ve druhém jsme si začali vytvářet mírnou převahu a podařilo se nám vstřelit úvodní gól. Roman Kráčala dostal přihrávku těsně za dvacítkou a přesnou střelou trefil pravou pavučinu. Domácím se po pár minutách povedla rychlá přímočará kombinace a po centru z boku zakončoval útočník v plné rychlosti z malého vápna do prázdné. Pěkná akce. Pokračovali jsme v mírné převaze a pak se nám znovu povedl individuální průnik Marka Řezníčka po levé straně, troufl si přejít rychlostí přes domácího beka a nekompromisně zakončil. Poté se zápas dohrával, domácí hru otvírali a začali nás mačkat. My už jsme neměli sílu na nějakou ofenzívu a soustředili se na udržení výsledku. Ke konci jsme ještě prostřídali všechny příchozí a se štěstím uhájili vítězství. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem příchozím!“

ÚJEZD – KAŠAVA 5:1 (1:1)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Poslední zápas sezony jsme odehráli konečně doma po rekonstrukci hřiště. Aktuálně ale místo závlahy padá vydatná závlaha velmi často z nebe. Nejinak tomu bylo i v neděli ráno, kdy hodně zapršelo a ještě v podvečer bylo hřiště podmáčené. Od úvodních minut jsme hosty z Kašavy přehrávali a byli lepším týmem. Jenže klasika, po jedné naší standardní situaci hosté v podstatě ve dvou lidech ukázkově zvládli rychlý brejk a dali úvodní branku. My stačili do poločasu stav srovnat po pěkné akci z pravé strany – Honza Škrabola ideálním centrem pod sebe našel Toma Bělašku a ten přízemní střelou k tyči dal náš úvodní gól. V poločase jsme provedli dvě změny v sestavě, které se ve druhé půli ukázaly jako stěžejní. Na hřiště přišel matador Jindra Hrnčiřík a ve středu zálohy byl svým důrazem a zkušenostmi hodně cítit v náš prospěch. Do útoku přišel Petr Šustek, jenž nakonec vstřelil dvě poslední branky zápasu. Před tím se ale prosadil po standardní situaci Honza Škrabola, který vítěznou branku dal hlavou po odraženém míči, jenž tomu předcházelo. Třetí gól vstřelil Filip Martínek, když mu parádním centrem poslal míč na nohu Štěpán Kovář. Hosté z Kašavy jsou nebezpeční hlavně směrem dopředu, ale my jejich přednosti poctivým týmovým výkonem eliminovali a sami naopak ve druhé polovině zápasu jsme byli lepším týmem, který si šel za zaslouženým vítězstvím. Byť jsme před utkáním věděli, že lepší ani horší už být nemůžeme, tak jsme se s fanoušky i sezonou chtěli rozloučit vítězně, což se nám po poctivém výkonu podařilo. S konečným umístěním panuje spokojenost, ale zpětně mě mrzí tři domácí porážky s týmy Slopného, Jasenné a Nedašovy Lhoty. Tato utkání jsme mohli a měli zvládnout, protože při vší úctě k těmto soupeřům jsme s nimi prohráli hlavně svým špatným výkonem a přístupem v těchto zápasech. Tak bychom nyní mohli mít 55 bodů a končit na třetím místě tabulky. Čas už ale nevrátíme, a tak bereme šesté místo. V konečném bilancování jako úspěšnou sezonu.“

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „V prvním poločase jsme byli vyrovnaným soupeřem. Vytvořili jsme si dvě tři vyložené šance, které jsme nedali. Ocitli jsme se sami před brankářem, nevěřícně jsem pak kroutil hlavou. Nakonec jsme přeci jen vedli, domácí ještě do poločasu vyrovnali. Po průběhu jsem přitom očekával naše vedení 2:0 nebo 3:0. O přestávce jsem vystřídal tři hráče. Domácí nás přejeli, hráli výborný fotbal, spoléhali na vysoké hráče. Bohužel jsme udělali individuální chyby. Konečný výsledek 5:1 je krutý, ale zasloužený. S celkovým pátým místem jsem spokojený, druhý poločas v Újezdu však ukázal, že nám ještě něco chybí k plné síle.“

NEDAŠOVA LHOTA – VYSOKÉ POLE 2:3 (0:2)

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „V utkání už o nic nešlo. Hodně jsme se těšili, věřili jsme, že si zahrajeme dobrý fotbal. Pole odehrálo výborný první poločas, všude bylo o krok dříve. Ve druhém jsme hráli parádně, dotáhli jsme na 2:2. Byla by to spravedlivá remíza, bod bychom si zasloužili. Před koncem jsme však dostali gól z penalty. V soutěži jsme se zachránili, což bylo v této sezoně hlavní. Dlouhodobě jsme hráli bez tří klíčových hráčů, dávali jsme to do kupy. Teď už se chceme co nejlépe připravit na příští sezonu, měl by se nám vrátit jeden hráč z loňského ročníku.“