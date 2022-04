Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Znovu jsme hráli na cizím hřišti v Lukově, bylo výborně připravené. Proti mladým klukům z Luhačovic nám už nastoupili uzdravení hráči. Soupeř hrál úvodní poločas s větrem, k vidění nebyla absolutně žádná šance. Ve druhé půli jsme naopak s větrem hráli my, vytvořili jsme si čtyři jasné gólovky – dvakrát Vaculka, jednou Burger a Dubec, přičemž Vaculka nedal do prázdné branky. Za druhý poločas jsme si zasloužili výhru."

SLUŠOVICE „B“ – SLOPNÉ 4:0 (2:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Chtěli jsme odčinit předchozí domácí zaváhání s Luhačovicemi, kdy jsme po nevydařeném výkonu ztratili dva body. Od 30. minuty zápasu jsme za stavu 1:0 přestali hrát, vyrovnalo se to, soupeř zahrozil, měl brejkové úniky, nebylo to ovšem nic vážného. Ve 44. minutě po krásném centru Bořuty vedení navýšil Lošťák. V 56. minutě Bořuta obešel dva hráče, nahrával Lošťákovi, který přešel přes stopera a poté překonal i gólmana. Výhru jsme stvrdili na konci. Až na 15 minut druhého poločasu byl zápas v našich rukou.“

OBRAZEM: Tečovice rozdílem třidy přehrály Lhotu. Hosté doplatili na plané šance

POTEČ – JASENNÁ 4:1 (3:0)

Martin Pešout, trenér Poteče: „Po dvou prohrách a remíze jsme potřebovali bodovat. Utkání jsme podřídili vše, včetně sestavy i rozestavení. Přálo nám i štěstí, první poločas jsme hráli po větru. Už ve čtvrté minutě jsme vedli 2:0, což nám hodně pomohlo, do poločasu to bylo 3:0. Jasennou ovšem musím pochválit, byla fotbalovější, lepší po šestnáctku, neproměnila však šance. Důrazem v obraně i taktickými věcmi jsme to ukopali. Pro nás je to výhra za 6 bodů.“

Branky: 2. a 30. (pen.) Perniš, 4. Faldik, 57. Slovák – 63. Zicha

NÁVOJNÁ – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 3:3 (2:2)

Pavel Juřica, trenér týmu Valašské Klobouky: „Nedělní derby v Návojné bylo hodně pikantní. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, domácímu mužstvu jsme měli co vracet z prvního vzájemného zápasu ve Valašských Kloboukách. (2:5 pro Návojnou – pozn. red.) První poločas byl z obou stran hodně bojovný se spoustou faulů a žlutých karet. Ve 30. minutě jsme se ujali vedení zásluhou Patrika Procházky. Tato branka nás měla nakopnout, z nepochopitelných důvodů jsme však zažili 12 minut hrůzy. Během 5 minut jsme obdrželi dvě branky, do poločasu jsme naštěstí díky našemu kapitánovi Martinu Nedavaškovi vyrovnali z pokutového kopu. Druhý poločas byl od nás velmi špatný, nevytvořili jsme si v podstatě žádné šance. Domácí naopak v 76. minutě šli do vedení. Do konce zápasu zbývalo ještě hodně času. Se štěstím jsme nakonec v 92. minutě srovnali díky Michalu Šuchmovi. Sportovně musím uznat, že si domácí mužstvo za druhý poločas zasloužilo vyhrát.“

Branky: 39. a 42. Šebák, 76. Janač – 30. Procházka, 45. Nedavaška (pen.), 90+2 Šuchma

Podívejte se: juniorka Fastavu zaskočila Baník a slaví druhou jarní výhru

ÚJEZD – DOLNÍ LHOTA 3:1 (3:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Po třech relativně "snadných" výhrách jsme se ve čtvrtém jarním zápase doma utkali v derby s Dolní Lhotou. Ta oproti podzimu přijela ještě v silnější sestavě a v tabulce okupovala druhou příčku tabulky. V úvodních minutách hra nabrala tempo a přelévala se od branky k brance. Na rozdíl od našich jiných zápasů jsme ovšem teď dokázali všechny šance proměňovat. Po prodlouženém autu asistujícího Maňase se nejprve hlavou pohotově trefil Hrnčiřík. Druhý gól po brejku z půlky hřiště přidal Vaculín a třetí rovněž po samostatném nájezdu Kovář. Nebylo to tak, že by hosté neměli žádné šance, v naší bráně ale doslova čaroval brankář Milan Bodlák, který ten den předvedl neskutečné zákroky. Hostům mařil i ty střely, které by asi jindy končily v síti. Druhou půli jsme se nikam hnát nemuseli a vsadili hlavně na pečlivou obranu s úkolem neinkasovat. To se nám sice úplně nezdařilo, když hosté v 54. minutě vstřelili branku. Víc jsme jim ale jednoduše už nedovolili. A to i přes skutečnost, že jsme posledních dvacet minut hráli bez vyloučeného Štěpána Kováře. Výhru nad silným soupeřem jsme si po perfektním kolektivním výkonu, podtržený excelentním výkonem našeho brankáře, plně zasloužili."

Branky: 3. Hrnčiřík, 16. Vaculín, 29. Kovář – 54. Dynka

ŠTÍPA – VYSOKÉ POLE 6:2 (4:0)

Aleš Ráček, předseda Štípy: „Utkání podle očekáváni začalo ofenzívou domácího mužstva. Když Štípa v 8. a 9. minutě zásluhou nestárnoucího Martina Holíka a nejmladšího hráče na hřišti Jirky Štefana vstřelila dvě branky, začalo být domácí mužstvo sebejisté a šlo pevně za vítězstvím. Do poločasu dali domácí další dvě branky a o utkání bylo celkem rozhodnuto. Ve druhém poločase už nebyl fotbalový apetit ze strany Štípy dostatečný, a proto hosté skórovali. Fotbal následně upadl do průměru, přihlížející mohly těšit jen pěkné branky z obou stran. Chtěl bych vyzdvihnout výkon dvou dorostenců –15letého Jirky Štefana a 16letého Lukiho Libigera, kteří pro nevídanou marodku dostali již podruhé za sebou šanci v základní sestavě. Jsou více než platnými hráči.“

Branky: 8. a 58. Holík, 29. a 87. Elšík, 9. Štefan, 31. Šimek – 52. Ruman, 83. Martinus

POZLOVICE – MYSLOČOVICE 2:1 (1:0)

Branky: 33. T. Bartončík, 84. Masař – 57. Zavadil