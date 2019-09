Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Příluky přivítaly v derby soupeře z Hvozdné. Hosté byli mírným favoritem a na začátku zápasu byli hodně aktivní. Domácí se osmělili asi po deseti minutách a hra se pak přelévala ze strany na stranu. Šance však likvidovali oba brankáři a dlouho byl stav bezbrankový. To se změnilo ve 28 minutě, kdy kopal přímý volný kop Polanský a brankáři propadnul míč mezi rukama do brány. Jelikož šel s brankářem do souboje Machalíček, byl nakonec gól připsán jemu za pravděpodobnou teč. Hosté zvýšili svou aktivitu, ale jejich šance vychytal domácí gólman Kopřiva. V druhém poločasu se hosté snažili o vyrovnání a měli možnost v 63. minutě, kdy byla v jejich prospěch nařízená penalta. Hostující hráč však minul bránu. V závěru utkání se hosté snažili a zatlačili domácí k jejich brance, ale skórovat se jim už nepodařilo. Domácí porazili v derby Hvozdnou a získali tak důležité tři body.“

Branka: 28. Radek Machalíček. Rozhodčí: Chromík. Diváci: 100.

SEHRADICE – ŠTÍPA 3:2 (1:1)

Jakub Vaculka, útočník Sokola Sehradice: „Do zápasu jsme šli v plné sestavě. Chtěli jsme vyhrát za tři body a odčinit tak smolnou porážku z Újezdu. Přijela Štípa, která má mladý kvalitní kádr a také to potvrdila. Utkání nebylo vůbec jednoduché. Štípa se snažila hrát kombinační fotbal a my jsme hrozili rychlými protiůtoky. V prvním poločase se nám podařilo jít do vedení zásluhou Pláška, který si naběhl za obranu do vápna a nemýlil se. Hosté však rychle srovnali a hra byla vyrovnaná. Neproměnili jsme nějaké dobré šance a poločas skončil 1:1. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, vytvořili si šance a ujali se vedení 2:1, když se hlavou trefil Mikel. Hoste však vyrovnali bombou Holíka z trestného kopu na 2:2. Hra i nadále byla vyrovnaná, nikdo nechtěl udělat chybu. Naštěstí pro nás jsme v 82. minutě vstřelili vítězný gól na 3:2 a utkání jsme si pohlídali. Jsme rádi za tři body.“

Branky: 12. Jan Plášek, 52. David Mikel, 82. Jakub Vaculka - 28. Petr Reimitz, 66. Tomáš Holík. Rozhodčí: Hasukič. Červená karta: 87. Radim Jakeš (Sehradice). Diváci: 50.

VELKÝ OŘECHOV – ÚJEZD 1:5 (0:2)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Hodnocení je tentokrát jednoduché. Soupeř byl rychlejší, důraznější. Zlomili nás první dvě nešťastné branky. Jedna byla přímo z autu, druhá hned po rozehrávce, kdy jsme soupeři na gól namazali. Vítězství Újezdu je zcela zasloužené. My jsme zahrozili akorát z nějakých standardek a z rohu také dali jediný gól. Pak jsme měli ještě jednu vyloženou šanci, ale soupeř hned z protiútoku zvýšil náskok a zápas definitivně rozhodl.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Újezd do zápasu ve Velkém Ořechově nastoupil v téměř kompletní sestavě, kdy chyběli pouze zraněný Struška a dovolenkující Repatý. Že jsou hráči Újezdu v aktuální dobré herní pohodě, to ukázali i na hřišti třetího Ořechova. Hosté předvedli slušný výkon a odměnou jim byly tři body a výhra 5:1. Žádná výhra se ovšem nerodí lehce a domácí tým s ex-ligistou Bačou nebyli vůbec lehký soupeř. Prvních dvacet minut se hrálo především mezi oběma šestnáctkami bez nějakých extra velkých šancích. To se změnilo ve 23. minutě, kdy Častulův dlouhý aut propadl prakticky až do brány domácích. Pro hosty naštěstí jej stačil tečovat hostující kapitán Bělaška a Újezd se šťastně ujal vedení. Ani ne minutu po rozehře domácí zaváhali v obraně a napadající Vaculín jim sebral míč a střelou k pravé tyči zvýšil na dva nula pro hosty. Od této chvíle si Újezd šel za svojí výhrou a do poločasu mohl náskok ještě navýšit. V poločase i přes spokojenost s herním projevem a vedením, byl zvednutý varovný prst, neboť Csaplárova past mohl sklapnout, o čemž se nedávno v Ořechově přesvědčila Návojná. Hosté ale žádné výraznější komplikace nepřipustili. V šedesáté minutě výborně hrající Bělaška držel hesla, když nevíš co s míčem, tak výstřel a parádní pumelicí navýšil stav na 3:0. Domácí zápas trochu zdramatizovali v 65. minutě, kdy se po rohu trefil hlavou Štěpánek. Jenže hosté už žádnou další zápletku nepřipustili a skóre ještě navýšili na konečných pět jedna, když se o zbylé branky postarali střídající Škrabola a premiérovou brankou v dresu Újezdu Velecký.“

Branky: 65. Robert Štěpánek - 23. a 60. Tomáš Bělaška, 24. Přemysl Vaculín, 80. Jan Škrabola, 89. Zbyněk Velecký. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 100.

SLOPNÉ – POTEČ 7:1 (3:1)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „Rozdíl v kvalitě obou týmu byl markantní. Poteč nebyla vůbec schopná si dát dvě tři přihrávky po sobě. Sympatické však bylo, že to nezabalili. Celý zápas se opravdu snažili. I v osmdesáté minutě se tlačili dopředu, ale moc jim to nešlo. Měli jsme hodně šancí, soupeř se naopak do zakončení téměř nedostal. Jeho akce končili špatnou finální přihrávkou. My jsme hráli dobře, zápas jsme si bez problémů pohlídali. Takový kidný zápas bez emocí jsem dlouho nezažil.“

Branky: 73. a 78. Libor Žáček, 2. Rostislav Bartoš, 13. Mario Polacký vlastní, 28. David Bartoška vlastní, 51. Jakub Hulín, 61. Petr Šůstek - 21. Daniel Pešout. Rozhodčí: Valenta. Diváci: 87.

MLADCOVÁ B – SLUŠOVICE B 1:0

Vlastimil Bořuta, trenér Slušovic B: „V prvním poločase se hrál spíše bojovný fotbal a jen občas se objevila fotbalová vložka, my jsme se dostali do dvou šancí, ale brankou neskončily. Ve druhé půli nás Mladcová chvílemi přehrávala a z nařízeného přímého kopu dokonce nastřelila tyč. Z utkání jsme si chtěli odvést jakýkoli bodový zisk, což se nakonec podařilo, i když jsme už doufali ve zlomení penaltového prokletí, které jsme po šesté v řadě prohráli.“

Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 50.

NÁVOJNÁ – POZLOVICE 1:5 (1:2)

Ondřej Macháč, hrající sekretář Sokola Návojná: „Výsledek zápasu i náš výkon hodně ovlivnila páteční dohrávka se Slopným. Byli jsme fakt unavení. Neměli jsme vůbec sílu. V každém souboji jsme byli pomalejší. Pozlovice si zasloužily vyhrát. Celý zápas byli prostě lepší. My jsme naopak předvedli katastrofální fotbal, na čem jsme se všichni shodli. Sice jsme po chybě jejich stopera výsledek srovnali a v první půli měli ještě jednu šanci na zvrat. Mohli jsme jít do vedení, měli jsme dvě velké šance hned po sobě, ale hostující gólman nás vychytal. Srazil nás gól do šatny. Výsledek se lámal ve druhém poločase, kdy jsme absolutně odešli. Pozlovice hrály, my jsme se nedostali za půlku. Hosté byli agresivnější, rychlejší. My jsme si navíc dali dva vlastní góly. Po zaváhání gólmana nebylo co řešit. My jsme se absolutně nesetkali s formou.“

Branky: 27. Aleš Šenkeřík - 15. Oleksandr Patso, 45. Josef Kuchař, 73. Václav Janáč vlastní, 78. Ondřej Macháč vlastní, 86. Roman Semela. Rozhodčí: Minařík. Diváci: 70.

MYSLOČOVICE – JASENNÁ 0:3 (0:2)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Jasenná zajížděla na hřiště neoblíbeného soupeře, navíc se jí v posledních zápasech moc nedařilo, ale konečný výsledek předčil veškerá očekávání. Po celý zápas byli hosté jednoznačně lepší. Svojí kombinační hrou nepustili Mysločovice vůbec do zápasu. Skóre otevřel v 19. minutě Smilek. Pohodový zápas pro Jasennou rozjasnil gólem na 0:2 ve 32. minutě Přibyla. Ani ve druhé půli se v projevu obou týmů nic nezměnilo. Jasenná měla hru i nadále zcela pod kontrolou a pojišťující branku na 0:3 vstřelil v 83. minutě Maliňák. Jasenná spálila v průběhu zápasu několik tutovek, navíc sudí Kolář neuznal dva góly Jasenné pro údajný ofsajd. Domácí působili hodně odevzdaně, a proto si odváží hráči Jasenné domů zaslouženě tři body.“

Branky: 19. Lukáš Smilek, 32. Pavel Přibyla, 84. Zdeněk Maliňák. Rozhodčí: Kolář. Diváci: 30.

DOHRÁVKA 4. kola: NÁVOJNÁ – SLOPNÉ 2:0 (1:0)

Branky: 30. Ondřej Macháč, 66. Pavel Řehák. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 120.

1. Újezd 6 4 2 0 0 24:11 16

2. Hvozdná 6 4 0 0 2 15:5 12

3. Velký Ořechov 6 4 0 0 2 17:14 12

4. Sehradice 6 4 0 0 2 15:12 12

5. Slopné 6 3 1 0 2 16:7 11

6. Návojná 6 3 0 1 2 13:11 10

7. Jasenná 6 2 1 1 2 13:19 9

8. Štípa 6 2 1 0 3 22:17 8

9. Slušovice B 6 2 0 2 2 9:6 8

10. Příluky 6 2 0 2 2 13:16 8

11. Mladcová B 6 1 2 0 3 10:14 7

12. Pozlovice 6 2 0 0 4 14:21 6

13. Mysločovice 6 1 1 1 3 11:19 6

14. Poteč 6 0 0 1 5 5:25 1