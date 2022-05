Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „První poločas se nám vůbec nevydařil – jak herně, tak výsledkově. Do druhého poločasu jsme vlétli, zlepšila se kombinace i obrana, začalo to šlapat. Poslední zápasy nám velmi pomáhá duo Doruška, Martinus, které odvádí výbornou práci, pěkně jim to klape. Vzhledem ke druhé půli je výsledek zasloužený. Hvozdná ukázala svoji kvalitu, byla velmi nepříjemným soupeřem. Za tři body jsme neskutečně rádi.“

Branky: 24. Minařík, 73. Macík – 58., 89. a 91. Doruška, 68. Kořenek

ÚJEZD – NÁVOJNÁ 5:4 (3:2)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Ve čtvrté minutě zápasu byl stav 2:1 Na střídačce jsem prohlásil, že to skončí 10:8. Ve finále jsem se moc nemýlil, protože kdybychom my i hosté dávali další šance, tak to tak klidně mohlo dopadnout. Útoky v tomto zápase měly navrch před obranou, ale na obranu našich obránců musím říct, že chyby vznikaly úplně jinde než jen v obraně! Další skutečnost byla, že nám oproti poslednímu zápasu vypadlo pro zranění pět hráčů, kteří v Kloboukách hráli v základní sestavě. A to včetně brankáře Bodláka. Do branky tak musel hráč Struška. I přes to, že dostal gól z půlky, tak nás pak několikrát důležitě podržel při dalších šancích Návojné. Vzhledem k počtu vytvořených šancí jsme vyhráli zaslouženě, ale některé hrubé individuální chyby nás příště můžou mrzet. Pozitivní pro fanoušky je, že v našich vzájemných zápasech s Návojnou padá hodně branek, v letošních dvou utkáních vděli celkem 19 gólů."

Ondřej Machač, hráč Návojné: „Měli jsme problémy se sestavou, do Újezdu jsme odjížděli v devíti lidech. Dva hráče se nám podařilo sehnat po telefonu – jeden z nich nehrál pár let. Říkali jsme mu o půl hodině, nakonec odehrál celý zápas, což sám nečekal. Druhý, Jakub Bělaška, přijel z čundru s vyvrknutým kotníkem, srdnatě bojoval, navíc dal i gól, zaslouží si velkou pochvalu. Třetí hráč se urval z oslavy. Při rozcvičování však na nás musel být komický pohled, bylo to v osmi lidech, brankář navíc ještě byl v šatně. Nakonec jsme alespoň měli těch dvanáct hráčů. V samotném utkání nás překvapilo, jak jsme se čtvrtým mužstvem soutěže drželi krok. Už ve druhé minutě jsme poprvé inkasovali, díky Patriku Naňákovi a jeho nákopu po rozehrávce jsme hned po deseti vteřinách srovnali na 1:1, domácí ale o minutu později znovu vedli. Bylo to ze strany na stranu, hrálo se na tvrdém a nerovném terénu, příliš pěkný fotbal to nebyl. Domácí ve druhém poločase zvýšili na 5:2, na rozdíl od nás dali téměř vše. Před koncem jsme dvěma góly snížili na rozdíl jediné trefy. Mohli jsme i srovnat z přímého kopu, nastřelili jsme však zeď. Výkon je povzbudivý, bojovali jsme na sto procent. Máme na čem stavět.“

Branky: 2. a 58. Martínek, 5. Vaculík, 30. T. Bělaška, 66. Častula (pen.) - 3. a 84. Naňák, 44. J. Bělaška, 87. Šebák

ŠTÍPA – JASENNÁ 3:3 (1:1)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Papírové předpoklady vzaly za své a k vidění byl vyrovnaný zápas na kvalitním terénu. Štípští od počatku opět v základní sestavě využili služeb hned tří dorostenců, kteří pozvolna dle potřeby doplňují domácí jedenáctku. Jasenná se prezentovala v prvé půli poctivým fotbalem a konsolidovaným výkonem nedovolovala domácím se dostat do výraznějšího tlaku. Tak si štípští po půl hodině vypomohli rohovým kopem s přesnou hlavičkou Šimka, který otevřel skóre. Těsně před poločasem ale Jasenná po trestném kopu srovnala skóre, když vypadnuvší míč z rukavic gólmana z diskutabilní pozice dopravil do sítě hostující Žůrek. Ve druhém poločase chtěli domácí brzy rozhodnout zápas, ale opak byl pravdou, když v průběhu jedné minuty hosté po chybách obrany dvakrát udeřili Zichou. Schylovalo se k nečekanému výsledku, ale do konce utkání zbývalo ještě dost času. Domácí s ním po prostřídání naložili konstruktivně a dosáhli alespoň na remízu po gólech Šimka a Elšíka. V poslední čtvrt hodině minimálně další tři tutovky zlikvidoval vynikající Špaček. Bod tak svým způsobem je pro oba týmy málo.“

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Bylo to vyrovnané utkání, vyhrát mohly oba celky. Remíza je nakonec asi zasloužená. Několikrát v zápasech nás podržel brankář, nakonec jsme v 87. minutě dostali vyrovnávající gól."

Branky: 33. a 66. Šimek, 87. Elšík – 64. a 65. J. Zicha, 43. Žůrek

POTEČ – DOLNÍ LHOTA 1:2 (0:1)

Martin Pešout, trenér Poteče: „Hosty jsme v úvodu zaskočili, do dvacáté minuty jsme si vypracovali více šancí, z malého vápna jsme bohužel nezužitkovali dvě tutovky do prázdné. Dolní Lhota po necelé půlhodině hry zničeho skórovala. Nástup do druhého poločasu se nám vydařil, v 51. minutě jsme srovnali. Vytvářeli jsme si tlak, nevyužili ovšem další dvě tři šance, soupeř si naopak pomohl standardní situací. Na okresní přebor to byl hodně nadprůměrný zápas, naše sportovní forma se zvedá, zlepšujeme se. Slabším článkem bohužel byla slečna rozhodčí. I když to měla těžké, tak předvedla nepřesnosti na obě strany.“

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Utkání bylo náročné, soupeř nás překvapil svoji houževnatostí. Hrálo se na malém hřišti s těžkým terénem. Standa Kúdela vždy dokáže dát gól, tentokrát to byly dva. Příští zápas hostíme Slušovice „B“, na utkání se hodně těšíme. Chceme se s nimi porovnat, jak na tom jsme.“

Branky: 51. Faldík – 29. a 61. Kúdela

LUHAČOVICE „B“ – SLOPNÉ 6:0 (2:0)

Michal Piják starší, trenér Luhačovic „B“: „Připsali jsme si jednoznačné vítězství. Byli jsme lepší po všech stránkách. Nebylo co řešit. Navíc jsme spálili moře šancí. Něco si vypracovali i hosté, dobře nám zachytal mladý dorostenec Kuba Slovák."

Branky: 70. a 85. Šůstek, 5. Majzlík, 15. Jeínek, 81. M. Horáček, 90. Šidlík

SLUŠOVICE „B“ – MYSLOČOVICE 2:0 (0:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Výhra je vykoupena velmi hořkou pachutí. Už před zápasem jsme měli dva nemocné hráče, třetí nepřijel ze směny. V prvním poločase jsme museli nahazovat rameno Patriku Buřutovi, pro kterého předčasně skončila sezona, stáhli jsme i Luďu Lošťáka. Utkání bylo o dobývání soupeřovy branky. Když už se nám to podařilo, nebyly nám uznané zcela dva jasné góly. O poločase jsem kluky nabádal k většímu kluky. Přeskupili jsme řady, Míša Foltýn dojel z práce, mohli jsme posílit útok. Do vedení jsme se dostali po přísné penaltě, o chvíli později zvýšili na 2:0. Výhra je naprosto zasloužená. Podržela nás Jasenná, která bodovala ve Štípě. Náskok šesti bodů je krásný, se Štípou máme i lepší vzájemný zápas. Teď však jedeme do Dolní Lhoty, pak máme Valašské Klobouky, vzápětí hrajeme v Návojné, kde jsme nikdy nevyhráli. Navíc nás čeká ještě Újezd. Ještě zbývá hodně utkání.“

Branky: 65. (pen.) a 70. Foltýn

POZLOVICE – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2:1 (1:1)

Pavel Juřica, trenér týmu Valašské Klobouky: „Do Pozlovic jsme odjížděli s jasným cílem – dovézt domů všechny body. Opak ale byl pravdou. Musím podotknout, že nám kvůli zranění už několikátý zápas v řadě chybělo pár hráčů ze základní sestavy. Na to se ale vymlouvat nemůžeme. Pozlovice nás nepustily do většího tlaku. Ve 24. minutě jsme se sice dostali do vedení, zápas jsme přesto nezvládli. Hoši si asi mysleli, že se v okresním přeboru nemusí trénovat, to jsou ale na velkém omylu, čemuž odpovídají i výsledky. Nemáme ani fotbalové srdíčko jít za výhrou. Ze zápasu se co nejdříve musíme otřepat a začít více makat. Čekají nás mnohem lepší mužstva.“

Branky: 35. Vavrys, 67. Kuchař – 24. Fůsek