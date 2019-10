Ondřej Bartončík, organizační pracovník Pozlovic: „Újezd od začátku utkání ukazoval, že není v čele tabulky náhodou. Již v 5. minutě měli hosté možnost zahrávat penaltu po ruce ve vápně, ale Struška vysoko překopl bránu. Napravil to v 7. minutě, kdy utekl středem hřiště a nadvakrát prostřelil domácího brankaře. Do poločasu se za hosty prosadil ještě Vaculín. Ve 49. minutě přidal po akci z levé strany svůj druhý gól Struška. Čtvrtý gól zaznamenal Hlavička, když technickou střelu z pravé strany umístil přesně k levé tyči. Po nedorozumění v domácí obraně se v 61. minutě dostal k volnému míči opět Struška a zkompletoval hattrick. Tímto gólem uzavřel skóre utkání na 0:5. Újezd za celý zápas nepustil Pozlovice do vážnějších šancí a zaslouženě si odvezl všechny body.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V zápase v Pozlovicích se ještě před utkáním odehrálo první malé vítězství. Tím by byla skutečnost, že by hosté prvně na podzim nastoupili ve stejné sestavě po sobě. Jenže ani to nakonec pravda nebyla, protože v neděli ráno se pro nemoc z utkání omluvil Hrnčiřík. Výhodou Újezdu na podzim je ovšem to, že má široký a kvalitní kádr, takže nebyl problém postavit za něj náhradu. Od úvodního hvizdu byl hostující Újezd jasně lepším týmem. Už ve třetí minutě zahrál domácí hráč ve vápně rukou a sudí nařídil pokutový kop. Jenže ten Struška trestuhodně vysoko přestřelil. S někým by tohle zamávalo, jenže u Strušky došlo k přesnému opaku. Už za čtyři minuty svoje prvotní selhání napravil, když dal první gól zápasu. Při druhé brance pak přihrál ideálně za obranu Vaculínovi a ten po kličce brankáři zvýšili na dva nula pro hosty. Újezd do půlky zápasu hru měl zcela pod kontrolou a dovolil si i neproměnit další velké šance. Domácí Pozlovice chtěli s utkáním ještě něco udělat, jenže hned na začátku druhé půle šel na domácího brankáře opět sám Struška a střelou kolem jeho pravé nohy zvýšil již na tři nula. Čtvrtý gól pak netradičně hlavou dal Hlavička, když přetavil dlouhý aut Častulův ve čtvrtý gól Újezdu. Konečnou podobu výsledku a naprosto zaslouženému vítězství Újezdu v Pozlovicích dal nejlepší hráč utkání Struška, který přidal pátou branku a dokončil svůj hattrick. Hosté předvedli výborný a sebevědomí výkon, vyšperkovaný výtečnými individuálními výkony a z nebezpečné půdy Pozlovic si dovezli tři body.“

Branky: 8., 49. a 61. Josef Struška, 17. Přemysl Vaculín, 56. Michal Hlavička. Rozhodčí: Chromík. Diváci: 100.

VELKÝ OŘECHOV – MYSLOČOVICE 5:1 (2:1)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Výsledek je sice krásný a vypadá jednoznačně, ale tři góly jsme dali v posledních pěti minutách a zápas jsme si sami udělali složitější. K vítězství jsme se protrápili. Hned ve čtvrté minutě po fatální chybě v obraně a při rozehrávce jsme si sami dali laciný gól. Po něm jsme hodně znervózněli, což se neslo celý zápas. V naší hře bylo k vidění hodně nepřesností. Nemohli jsme se dostat pořádně do tempa. Šancí jsme měli spoustu, ale v zakončení jsme se trápili. Mysločovice měly v sestavě mladé a snaživé kluky, ale už jsme hráli i s lepšími týmy. Třeba v Přílukách jsme jasně zvítězili, ale bylo to pro nás těžší, protože jsme tam podali super výkon. Mysločovice měly za stavu ještě jednu tutovku. Kdyby skóre vyrovnaly, nervozita by byla o to větší. V důležité chvíli nás podržel gólman. Takto jsme získali další body, kterých v tuto chvíli máme dost. Jsme zachránění.“

Branky: 17, 44. a 86. Vlastimil Minařík, 88. Pavel Budjač, 89. Robert Štěpánek - 4. Pavel Švach. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 100.

SEHRADICE – HVOZDNÁ 1:2 (1:1)

Jakub Vaculka, útočník Sehradic: „Do utkání jsme šli s cílem bodovat, i když jsme věděli, že nás čeká kvalitní soupeř. Ale byli jsme posílení výhrou 6:0 z Mysločovic a chtěli jsme urvat doma nějaké body. Blíží se konec podzimu a po odečtu šesti bodů je pro nás důležité pravidelně bodovat. Utkání se nám ale nevydařilo podle představ. Branku jsme inkasovali hned ve třetí minutě a museli dohánět manko. Vytvořili jsme si nějaké šance, ale chyběla nám nějaká finální přihrávka. Soupeř dobře bránil a my nehráli to, co jsme si řekli. Nakonec se nám ale podařilo Pláškem vyrovnat po rohovém kopu. Za stavu 1:1 se šlo do kabin. Ve druhém poločase byla hra bojovná, terén těžký a nebylo to vůbec jednoduché. Hvozdná byla více na míči, my jsme hrozili spíše brejky. Pak jsem měl jednu celkem povedenou střelu, ale k naší smůle míč skončil na tyčce. Hosté byli aktivnější a nakonec se jim povedlo vstřelit vítěznou branku na 1:2. Nás několikrát ve druhé půli podržel gólman. Moc slibných šancí jsme si nevytvořili. Ztráta tří klíčových hráčů do konce podzimu nás mrzí a bude velmi těžké uhrát nějaké výsledky. Los nám moc nepřeje, protože máme samé těžké soupeře. Musíme se s tím však poprat, semknout se a vytěžit z toho maximum.“

Branky: 25. Jan Plášek - 3. a 69. Štěpán Ročák. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 40.

MLADCOVÁ B – JASENNÁ 2:3 NA PENALTY (1:0)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Na těžkém terénu se hrálo vyrovnané utkání, ve kterém domácí nedokázali dvakrát udržet vedení a zápas tak skončil zaslouženou remízou. V závěrečných penaltách byli hosté na rozdíl od mladcovských stoprocentní, a tak si vezou bod navíc.“

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Zápas dvou rozdílných poločasů, kdy v prvním byli aktivnější domácí a ve druhém byli lepší hosté, skončil asi zaslouženou remízou. Bod navíc si za penaltový rozstřel odvážejí hráči Jasenné. Po ospalém úvodu se jako první prosadili ve 20. minutě hráči Mladcové, když po pěkné akci otevřel skóre Vozník. Ve 38. minutě domácí napadli rozehrávku obrany Jasenné, po zisku míče se dostal k zakončení Haloda, jenže v tutové pozici netrefil branku. Poločas ukončil nebezpečnou střelou z třiceti metrů opět Haloda, ale Jasennou podržel dobrým zákrokem Špaček. Vyrovnání přišlo hned ve 49. minutě, kdy se po chybě obrany Mladcové dostal k míči nejmladší hráč na hřišti Sušeň a krásnou střelou srovnal na 1:1. Hostů bylo rázem plné hřiště. V 52. minutě vypálil z dálky Jurčák a jeho střela skončila na břevně Cholastovy branky. Jenže z ojedinělého protiútoku v 63. minutě strhl vedení na stranu Mladcové střídající Čihánek. Jasenná se však nevzdala a dokázala srovnat Sušněm, který využil přihrávku od Jurčáka. V penaltové loterii měli více štěstí hosté, kteří tak odjíždějí spokojeni se ziskem dvou bodů.“

Branky: 20. Lukáš Vozník, 66. Martin Čihánek - 48. a 80. Martin Sušeň. Rozhodčí: Vavrys. Diváci: 50.

SLUŠOVICE B – POTEČ 4:0 (1:0)

Vlastimil Bořuta, trenér Slušovic B: „Chtěli jsme a museli potvrdit vítězstvím tři body z minulého kola. Vstup do zápasu se nám mimořádně povedl, když jsme již ve 4. minutě šli do vedení po hlavičce Štalmacha. To bylo ale z naší strany na dlouhou dobu všechno. Poteč odehrála velice dobré utkání, sice tomu výsledek moc neodpovídá, ale po většinu zápasu byla běhavějším a důraznějším týmem. Nám se povedlo odskočit až v 66. minutě po gólu Hrnčiříka, tím jsme se zklidnili a začali konečně hrát koukatelný fotbal. V závěru ještě upravili skóre Rafaja s Pšenkou. Pro nás důležité vítězství hlavně ve směru k dalším zápasům a naší sebedůvěře.“

Branky: 4. Ondřej Štalmach, 66. Jakub Hrnčiřík, 78. Ondřej Rafaja, 81. Tomáš Pšenka. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 50.

SLOPNÉ – PŘÍLUKY 2:1 (0:1)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „Zápas nebyl ani tak těžký, protože už jsme letos narazili na kvalitnější soupeře, ale bohužel se nám nedařilo proměňovat vyložené šance. Příluky využily snad jedinou větší příležitost v zápase, kdy se dostali do naší šestnáctky a hned z toho byl gól. Bohužel jsme ztratili balon na půlce, hosté poslali míč do křídla. Po centru ze strany proletěl balon celým vápnem, stoper ani brankář na něj nedosáhli a ležící hráč nám dal gól. Kvůli trápení v koncovce jsme se dál soužili. Zahodili jsme spoustu šancí, naštěstí se nám po hodině podařilo srovnat střelou z dálky k tyči. Po vyrovnávací brance jsme se uklidnili a hned z dalšího protiútoku jsme výsledek otočili. Posledních deset minut jsme těsný náskok pouze bránili, protože se nám nedařilo udržet míč vpředu. Příluky si vytvářely nebezpečné šance, naštěstí jsme to už uhráli.“

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Do utkání jsme nastoupili bez sedmi hráčů základní sestavy, a doplnili tým hráči z B týmu a dorostenci. Přesto jsme hráli s domácími vyrovnanou partii a sahali po bodech. Slabší chvilka v obraně nás nakonec stála body, ale jsme spokojeni alespoň s výkonem. V plné sestavě bychom asi brali body, ale někdy to prostě nevyjde.“

Branky: 60. Marek Červík, 62. Štěpán Švach - 31. Radek Machalíček. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 56.

NÁVOJNÁ – ŠTÍPA 4:6 (2:4)

Ondřej Macháč, hrající sekretář Návojné: „Naše porážka je zasloužená. Poslední zápasy se trápíme a nevíme, co s tím. Proti Štípě nás bylo dost, ale musíme pořádně potrénovat. Se Štípou jsme inkasovali gól hned na začátku zápasu po rychlé brejkové akci. Hned první branka naznačovala, jak budou chtít hosté u nás hrát. Štípa má v sestavě mladé, rychlé a šikovné hráče, kteří umějí přejít jeden na jednoho. I když jsme brzy výsledek srovnali, vzápětí jsme z trestného kopu dostali druhý gól. Štípa se pak dostala do trháku. Když jsme ve druhém poločase obdrželi pátý gól, podařilo se nám z penalty a z rohu výsledek zkorigovat z 2:5 na 4:5, ale v závěru jsme opět z rychlého brejku inkasovali šestou branku. Hosté byli lepší, hlavně měl výborný přechod do útoku.“

Branky: 73. z penalty a 74. Martin Bělaška, 3. Pavel Šánek 16. David Ritter – 1, 32. a 43. Jakub Kotík, 14. Filip Okál, 63. Marek Šimek, 91. Tomáš Holík. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 111.

1. Újezd 10 7 2 0 1 37:19 25

2. Velký Ořechov 10 7 1 0 2 32:19 23

3. Hvozdná 10 7 0 0 3 26:9 21

4. Slopné 10 6 1 0 3 28:14 20

5. Mladcová B 10 4 2 1 3 27:19 17

6. Slušovice B 10 4 0 3 3 16:9 15

7. Štípa 10 4 1 1 4 35:29 15

8. Příluky 10 4 0 2 4 21:24 14

9. Jasenná 10 3 2 1 4 18:26 14

10. Návojná 10 3 1 1 5 19:23 12

11. Pozlovice 10 4 0 0 6 23:33 12

12. Sehradice 10 3 0 0 7 15:23 9

13. Poteč 10 2 0 1 7 12:37 7

14. Mysločovice 10 1 1 1 7 13:38 6

