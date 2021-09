Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V derby s Valašskými Klobouky jsme na domácím hřišti chtěli potvrdit venkovní výhru z Dolní Lhoty a vrátit se na první místo průběžné tabulky OP. Úvodních deset minut zápasu jsme byli malinko aktivnější, jenže hosté hru nejenže vyrovnali, ale svojí větší aktivitou, důrazem v osobních soubojích a naší laxností v přístupu k hráčům soupeře měli herně navrch. Tuto aktivitu navíc dokázali přetavit v dvoubrankový náskok. My si ze hry vytvořili do první poločasu dvě šance, které jsme ale vůbec nedokázali zužitkovat. Jediné, z čeho jsme hrozili, byly standardní situace v podobě rohů a dlouhých autů, jenže už i tohle je obehraná píseň, protože neumíme ani tyto příležitosti proměnit. A to i přesto, že míč kolikrát poskakuje metr od brankové čáry. Jistou naději na zvrat dal ve 43. minutě náš nejlepší hráč utkání Petr Maňas, který hlavou po přímém kopu Filipa Martínka snížil na 1:2 a vstřelil důležitý kontaktní gól do šatny. Druhá půle už byla z naší strany jiné kafe. Hráli jsme na "domácí" branku s větrem v zádech. A výsledek se brzy dostavil. Nejdříve stav utkání srovnal po rohu nekompromisní střelou obránce Robin Chlud, aby třetí hráč z obrany Ondra Častula nákopem z půlky hřiště překonal potřetí brankáře hostů který tento nákop hrubě podcenil a míč skončil v síti. V 60. minutě nám navíc vyšlo střídání, když Josef Struška ani ne po minutě pobytu na hřišti vyslal takovou polostřelu, polocentr směr hostující bránu a ta kupodivu skončila opět v síti. V tuto chvíli jsme byli aktivnějším týmem a měli další možnosti, jak utkání definitivně zlomit. Ovšem do konce zápasu chybělo asi půl hodiny a Klobouky se rozhodně vzdát nechtěly, rovněž ony měly šance. Když sedm minut před koncem střelec Dubčák z penalty snížil na rozdíl jedné branky, tak bylo zaděláno na drama až konečného hvizdu. Nakonec se stav už nezměnil a Újezd bere tři body, i když objektivně píšu, že spravedlivá by asi byla remíza. Diváci tak nakonec viděli bojovný zápas, sedm branek a žluté karty za spoustu osobních a důrazných soubojů z obou stran. A se šťastným koncem pro domácí Újezd.“

Pavel Juřica, trenér Valašské Klobouky: „Na nedělní zápas jsme se dobře připravili. Hráče jsem nabádal k větší aktivitě i bojovnosti. První poločas se nám povedl, ve 36. minutě jsme vedli o dvě branky. Ve 43. minutě přišla velká chyba našeho gólmana, do kabin se tak šlo za stavu 2:1. Újezd nás ve druhé půli aktivní hrou zatlačil před naši branku, přičemž se od nich valil jeden útok za druhým. Domácím se brzy podařilo vyrovnat, po dvou velmi hrubých chybách našeho gólmana jsme inkasovali ještě dvě branky. Celkově to byl bojovný zápas se spoustou tvrdých soubojů. Musím také říct, že nás velmi poškodil hlavní rozhodčí, toto derby opravdu nezvládl. V 83. minutě jsme ještě dali kontaktní branku, z naší strany to ale bylo vše. Z velkých chyb se musíme poučit a do dalšího zápasu jít s jasným cílem vyhrát.“

Branky: 43. Maňas, 49. Chlud, 56. Častula, 60. Struška – 36. a 83. Dubčák (pen.), 10. Fojtů

SLUŠOVICE B – JASENNÁ 1:0 (1:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Zápasy proti Jasenné vždy bývají vyrovnané, nejsou v nich velké brankové rozdíly. Znovu tomu napovídal i průběh sobotního zápasu. Poločas byl velmi vyrovnaný, působili jsme mrtvým dojmem. Nepřistoupili jsme k tomu dobře. Přesto jsme vedli 1:0, do poločasu mohl druhou branku přidat Luděk Lošťák. Jasenná i ve druhé půli předváděla nepříjemný houževnatý fotbal. Je potřeba uznat její kvalitu.“

Petr Zicha, trenér Jasenná: „Bylo to bojovné utkání o jednom gólu, který se podařilo vstřelit domácímu týmu. Zápas celkově moc šancí nenabídl, každé mužstvo si vytvořilo dvě tři. Bohužel jsme prohráli. Oběma týmům dobře zachytal brankář. Soupeři gratulujeme k vítězství.“

Branky: 34. Zbranek

LUHAČOVICE B – VYSOKÉ POLE 4:2 (2:0)

Michal Piják, trenér Luhačovic „B“: „Byli jsme jednoznačně lepší než soupeř, který navíc v prvním poločase přišel o vyloučeného hráče. Do druhé půle jsme však měli katastrofální nástup, po dvou jasných penaltách hosté brzy srovnali na 2:2. Asi jsme si mysleli, že proti deseti to máme vyhrané, přišlo podcenění. Pak jsme se zase probudili a dali dvě branky. Problémy nám dělal nebezpečný Kořenek, zbytečně jsme to nechali zdramatizovat. Hodně se to u nás podřizuje „A-mužstvu“, každý zápas je jiná sestava, což se odráží i na výsledcích. Zatím z pěti zápasů máme devět bodů, což není úplně špatné.“

Branky: 33., 55., 73. Hyžík, 25. Pešek – 49. a 53. Pekárek (obě pen.)

HVOZDNÁ – NÁVOJNÁ 8:2 (5:1)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do sobotního zápasu jsme nastoupili velmi aktivně, o osudu rozhodlo úvodních dvacet minut, během kterých se nám podařilo dostat do vedení 3:0. Hosté sice z ojedinělé šance snížili, do poločasu jsme však dali další dvě branky. Ve druhém poločase jsme znovu měli převahu, zahráli si všichni hráči. Soupeř už spíše působil odevzdaně. Od první výhry v sezoně opětovně hrajeme tak, jak jsme hrávali. Celé mužstvo hraje výborně.“

Branky: 10., 45. a 72 Vaculka, 6. a 19. Dubec, 32. Nahodil, 51. Psota, 74. Burger – 23. Šebák, 82. Bělaška

ŠTÍPA – SLOPNÉ 6:2 (3:1)

Aleš Ráček, předseda Štípy: „Pouťové utkání ve Štípě mělo netradiční začátek. Domácí tak i zpočátku působili, jakoby ještě vydýchávali oběd. Hosté se také ujali vedení, když si Štípa branku vstřelila sama. Tato branka ovšem paradoxně nepomohla hostům, protože během jedné minuty domácí otočili výsledek brankami Langa a Okála a tím převzala otěže utkání na svou stranu. V poslední minutě prvního poločasu přidal branku Tomáš Holík a Štípa šla do kabin s dvoubrankovým vedením. Ve druhé půli štípští kontrolovali vývoj utkání a třemi brankami navýšili postupně vedení až na 6:1. Hosté v 90 minutě ještě kosmeticky upravili skóre, toto ovšem už domácím nevadilo. Pouťové oslavy mohly začít.“

Branky: 45. a 63. T. Holík, 59. R. Holík (pen.), 30. Lang, 31. Okál, 83. Novák – 28. Šimek (vlastní), 90. Majzlík

POTEČ – MYSLOČOVICE 8:0 (4:0)

Martin Pešout, trenér Poteče: „Po dlouhé době jsme se víceméně sešli v optimální sestavě. Po půl hodině zápasu jsme vedli 4:0, poté už nebylo co řešit, v podstatě se hrálo na jednu branku, přičemž se nám podařilo proměňovat šance. Soupeř si nevypracoval vůbec nic. Jelikož k nám dojel pouze v jedenácti lidech, a v průběhu zápasu se mu zranili dva hráči, tak dohrával v osmi lidech v poli. Pro nás to nyní byly povinné body, hosté nám umožnili si zastřílet. Kvalitu soupeře však rozhodně nechci snižovat. Bylo jich pak už málo.“

Branky: 46. a 78. Bartoška, 14. Faldík, 21. Mňačko, 29. Vlček, 52. D. Pešout, 70. Novosád

POZLOVICE – DOLNÍ LHOTA 1:3 (1:1)

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Sice jsme vyhráli, tři body však kvůli zlomené noze našeho hráče Františka Brostíka mají velmi hořkou příchuť. Od onoho okamžiku se zápas už jen dohrával, dolehlo to na všechny. Jak se to vlastně přihodilo? Brostík šel dopředu, stoper soupeře do skluzu. Hráč hostů balón vypíchl čistě, zákrok však dohrál a pravděpodobně Brostíka trefil na stojnou nohu. Byl to nezaviněný zákrok, nechtěl to udělat. Bohužel se to někdy stává. Františkovi s celým týmem přejeme brzké uzdravení.“

Branky: 4. Kunc – 11. Kúdela, 61. Velísek, 89. Fojtů