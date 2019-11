Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Poslední podzimní utkání doma Újezd hostil nebezpečnou Hvozdnou, která vedla tabulku venkovních zápasů. My jsme ale nechtěli přijít o první místo v tabulce, a tudíž jsme museli uhrát aspoň bod. Od začátku zápasu bylo vidět, že oba týmy mají svoji kvalitu a nedarovali si ani metr hřiště zadarmo. První půlku jsme byli aktivnější a lepší. Měli jsme územní převahu i brankové příležitosti. Ještě jedna věc pak oba týmy spojovala. Tím byly dlouhé auty na domácí straně od Častuli a na straně Hvozdné od Psoty. Od obou aktérů těchto dlouhých autů pak vznikaly nebezpečné situace a závary, které hrozily brankou. První gól zápasu vstřelil po standardní situaci Hrnčiřík, který se nejlépe zorientoval na malém vápně a míč pohotově uklidil do sítě. Na rozdíl dvou branek zvýšil pak z penalty domácí nejlepší střelec Vaculín, který tak potrestal předchozí hraní rukou ve vápně hostů. Újezd v první půlce tak zaslouženě vedl a měl i další šance k navýšení skóre. Druhá půlka se pak herně otočila. Hvozdná začala hrát na maximální riziko a s vědomím, že nemá co ztratit, si vytvořila tlak i šance. Domácí hráči si v defenzivě počínali celkem bezchybně, případně je podržel brankář Bodlák. Přesto Hvozdná celkem brzy Psotou snížila, který šťastně prostřelil domácí hradbu těl a zadělal až do závěrečného hvizdu na pořádné drama. Ani Újezd nerezignoval na útočení a každou možnost, kterou měl, se snažil přetavit v třetí uklidňující branku. Zvláště dvě střely Maňase po rozích jen těsně minuly hostující branku. Nakonec se ale žádná další šance neujala a tak si v náročném a oboustranně vysoko hraném tempu připsali domácí hráči skalp Hvozdné. Tímto vítězstvím si pohlídali první příčku a jistotu, že přezimují na první příčce tabulky okresního přeboru.“

Branky: 27. Jindřich Hrnčiřík, 33. Přemysl Vaculín z penalty - 52. Ladislav Psota. Rozhodčí: Krajča. Diváci: 150.

VELKÝ OŘECHOV – SLOPNÉ 0:2 (0:0)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Byl to oboustranně velmi kvalitní. My jsme měli lepší začátky obou poločasů. Vytvořili jsme si i nějaké šance, ty jsme ale neproměnili. Soupeř naopak skóroval hned ze své první příležitosti, což rozhodlo, protože utkání bylo o prvním gólu. My jsme za nepříznivého stavu 0:1 otevřeli hru a Slopné klidně mohlo přidat další branky. Na konci utkání jsme hráli vabank. Soupeř zaslouženě vyhrál. Byl rychlejší, dynamičtější. Prostě výborný. Podle mě to bylo fotbalově nejlepší tým, se kterým jsme na podzim hráli. I přes porážku jsme s první polovinou sezony moc spokojení. Jako nováček musíme třetí místo brát.“

Branky: 71. Libor Žáček, 78. Jiří Kolařík. Rozhodčí: Hasukič. Diváci: 100.

JASENNÁ – SLUŠOVICE B 4:2 (1:0)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Jasenné se vydařil závěr podzimu, když vyhrála poslední čtyři zápasy. V sobotu to byl v Jasenné zápas o šestou příčku. Domácí byli po celý první poločas jednoznačně lepší. V 8. minutě posadil míč z trestného kopu z pravé strany Jurčák na hlavu Maliňáka, ten však našel pouze náruč brankáře Sedláčka. Hostující brankář se vytáhl i ve 20. minutě, kdy skvěle zlikvidoval dělovku Sušně. Do zaslouženého vedení se domácí dostali ve 24. minutě, kdy se svým důrazem v šestnáctce prosadil Přibyla. Poté se hra hodně přiostřila, jenže sudí Lebloch zřejmě zapomněl karty doma, některé zákroky byly hodně tvrdé. I do druhé půle vstoupila Jasenná tlakem a hned v 50. minutě se po rohu Smilka prosadil hlavičkující Maliňák. Další šance Jasenné spálili Sušeň a po krásném vysunutí Gerži zakončující Kubát. V 63. minutě však Hronek poslal míč mezi obránci na Kubáta a ten s přehledem zakončil na 3:0. Hostující obránci nevěděli, kde jim hlava stojí a v 67. minutě si po centru Jur-čáka vstřelil vlastní branku Rudolf. Domácí tato branka uchlácholila, a tak dovolili Slušovicím výsledek zkorigovat. V 88. minutě snížil Štalmach a v 89. minutě upravil na konečných 4:2 Foltýn.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic B: „Hodnocení je velmi jednoduché, soupeř byl ve všech směrech lepší. Byl rychlejší, důraznější, fotbalovější a zcela zaslouženě bral všechny body. Hlava mi nebere, když skoro v totožné sestavě dokážeme vyhrát u favoritu soutěže, jako je Újezd anebo Hvozdna, a pak takovýmto způsobem odflákneme poslední zápas. Doufám, že je to pro všechny ponaučení, jelikož fotbal se nedá hrát na půl plynu!”

Branky: 25. Pavel Přibyla, 48. Zdeněk Maliňák, 63. Martin Kubát, 66. David Rudolf vlastní - 88. Ondřej Štalmach, 89. Michal Foltýn. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 100.

SEHRADICE – MLADCOVÁ B 0:1 (0:1)

Vyrovnaný souboj Sehradic a béčka Mladcové skončil těsnou výhrou hostů, kteří po závěrečném venkovním triumfu poskočili před Velký Ořechov a Hvozdnou na třetí místo tabulky. O importu bodů do Mladcové rozhodla trefa Vozníka v 17. minutě. Hosté mohli ve zbytku utkání svůj náskok ještě navýšit, ale další příležitosti neproměnili, v koncovce však nebyli přesní ani hráči Sehradic, kteří se dvanácti body přezimují na dvanácté příčce.

Branky: 17. Lukáš Vozník. Rozhodčí: Houžvička. Diváci: 35.

PŘÍLUKY – POZLOVICE 5:0 (1:0)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Příluky měly oproti poslednímu zápasu již sestavu bez většiny absentérů a bylo to znát na výkonu. Do utkání nastoupily jako favorit a role se nezalekly. Hrály aktivní kombinační hru a hned ze začátku zápasu se dostávaly do gólových šancí po kombinaci anebo rohových kopech. Gólové skóre zápasu otevřel již ve 4. minutě Mezírka, který po brejku zužitkoval přihrávku Machalíčka, a bylo to 1:0. Hosté se ale nezalekli a snažili se o vyrovnání, hra se tak přelévala z jedné strany na druhou. Do konce poločasu se již nic neudálo, i díky skvělým zákrokům obou brankářů. Po přestávce hra držela tempo a domácí pokračovali v akcích, které volaly po gólech. Dočkali se v 52. minutě, kdy po přímém kopu vymetl pavučinu brány domácí hrající trenér Julina. Hosté byli stále aktivní, ale jejich pokusy končily na výborně chytajícím domácím brankáři Kojetínském. Skóre se ale změnilo v 66. minutě, kdy se opět trefil Julina a bylo to 3:0. Zápas již byl prakticky rozhodnutý, zvláště když akce hostů končily neúspěchem v rukách brankáře Kojetínského. Napadáním rozehrávky soupeře se podařilo Machalíčkovi získat míč, který přihrál Julinovi a ten v 78. minutě výstavní střelou z dvaceti metrů od tyče do brány zkompletoval během šestadvaceti minut svůj hattrick. Domácí tentokrát těžili z plné lavičky a právě střídající Vodica zavezl po levé lajně míč před šestnáctku, kde přihrál přesně na Adamíka, který pak jen dorážel do prázdné branky a uzavřel stav utkání na 5:0. Nutno pochválit domácího gólmana Kojetínského, který ve svém prvním zápase v okresním přeboru vychytal zároveň i první nulu! O pár hodin později vychytal druhou nulu za B tým Příluků v Komárově a nemalou měrou se podílel na obou vítězstvích příluckých mužů v jednom dni. Gratulujeme!“

Branky: 52., 66. a 78. Zdeněk Julina, 4. David Mezírka, 89. Lukáš Adamík. Rozhodčí: Mana. Diváci: 20.

ŠTÍPA – POTEČ 7:1 (5:0)

Aleš Ráček, sekretář Štípy: „Přestože první příležitost ke vstřelení branky měli hosté, tak domácí rozhodli utkání v první půli, když vstřelili soupeři hned pět branek. Štípa hrála opět dopředu velmi dobře a na rozdíl od předešlých utkání byla schopná své šance proměnit a své okýnka v obraně hosté nebyli schopni využít. Ve druhé polovině zápasu šlo už jen o výsledek. Jenom neschopností domácích fotbalistů neskončil zápas vyšším rozdílem. I po výsledku 7:1 musím hostující tým pochválit, že i přes nepříznivý stav po poločase se nesložili a bojovali až do konce.“

Branky: 10 a 16. Marek Šimek, 12. Zdeněk Tvarůžek vlastní, 36. Martin Reisch, 21. Tomáš Holík, 56. Martin Jurásek, 82. Jan Holík - 81. David Novosád. Rozhodčí: Valenta. Diváci: 67.

MYSLOČOVICE – NÁVOJNÁ 1:3 (0:2)

Petr Miklík, obránce Mysločovic: „Úvod utkání byl z obou stran vlažný a opatrný a týmy se těžce dostávaly do šancí. V 19. minutě však náš gólman zcela zbytečně fauloval hostujícího hráče v pokutovém území u rohového praporku a kopala se penalta - 0:1. Po ztrátě míče ve středu hřiště šli hosté do brejku a zastavili jsme je za cenu faulu ve vzdálenosti asi sedmadvaceti metrů. Bělaška povedeným kopem přes zeď zvýšil na 0:2. Ještě do poločasu jsme mohli snížit, avšak Švach, který obešel hostujícího brankáře, nedal do prázdné brány. Druhý poločas jsme naši hru zlepšili, více si nahrávali, ale chyběla lepší kvalita. Po dlouhém výkopu, který následoval po dvojím chycení míče hostujícího brankáře, se nedohodli náš stoper a brankář a unikající útočník brankáře přehodil a zvýšil už na 0:3. Soupeř v klidu dohrával a nechal nás hrát. Z toho přišla nejprve šance hlavou, kdy jsem se zjevil nikým nebráněný na hranici malého vápna a později rohový kop, ze kterého jsem uklidil odražený míč prudkou ranou pod břevno branky a zakončil utkání v poměru 1:3. Během zimní přestávky budeme muset hodně zabrat, popřemýšlet a také doufat v návrat zraněných hráčů, abychom v jarní části odvrátili reálné nebezpečí sestupu.“

Branky: 88. Petr Miklík - 19. a 27. z penalty Martin Bělaška, 80. Martin Ptáček. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 40.

1. Újezd 13 9 2 0 2 48:24 31

2. Slopné 13 9 1 0 3 33:15 29

3. Mladcová B 13 7 2 1 3 33:21 26

4. Velký Ořechov 13 8 1 0 4 38:27 26

5. Hvozdná 13 8 0 0 5 36:15 24

6. Jasenná 13 6 2 1 4 28:29 23

7. Slušovice B 13 6 0 3 4 24:15 21

8. Štípa 13 5 1 1 6 47:38 18

9. Návojná 13 5 1 1 6 24:26 18

10. Příluky 13 5 0 2 6 28:28 17

11. Pozlovice 13 5 0 0 8 28:46 15

12. Sehradice 13 4 0 0 9 18:27 12

13. Poteč 13 2 0 1 10 15:59 7

14. Mysločovice 13 1 1 1 10 16:46 6

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU