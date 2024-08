JAROSLAVICE – NÁVOJNÁ 3:4 (2:2)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Z naší strany to bylo velice nešťastné utkání – vytvořili jsme si šance na pět utkání, zahodili jsme i penaltu. Zápas jsme ke vší úctě k soupeři měli v naší režii. Až na posledních 15 minut, kdy jsme už hráli vabank. Návojná hrozila po našich individuálních chybách nebo ojedinělých střelách. Vstřelila však krásný druhý gól, kdy jsme zbytečně ustupovali a trefila to hezky ze 30 metrů. Bohužel jsme zahodili spoustu příležitostí a nakonec nebodovali. Vygradovalo to nervózními výstupy, sám jsem byl vyloučený – nelíbila se mi některá rozhodnutí rozhodčích, navíc jsem byl rozhozený průběhem. Stávat by se to nemělo. Sudí v žádném případě zápas neovlivnili.“

Martin Ptáček, hrající trenér Návojné: „Jsem rád, že jsme zvládli venkovní zápas, hráli jiní hráči, než normálně nastupují. Tolik omluvenek od kluků jsme snad ještě neměli, v týdnu nás bylo šest. Mysleli jsme si, že na zápas pomalu neodjedeme. V průběhu cesty jsme navíc řešili gólmana, který nemohl přijet, do branky šel hráč. Když vezmu samotný zápas, naše vítězství je zasloužené, více jsme si za tím šli. Ke konci jsme ještě mohli přidat dva góly navíc, i domácí však měli své šance. Zatím máme sedm bodů, se vstupem do soutěže jsme spokojeni. Teď se budeme soustředit na dva domácí zápasy. Pokud vyhrajeme i tato utkání, bude to ještě veselejší.“

ŠTÍPA – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 5:5 (4:1)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Kouzlo i krutost fotbalu v 90 minutách. Kluci 2/3 zápasu tvrdě pracovali a vybudovali si vysoké vedení, o které ovšem v poslední třetině svou lehkovážností přišli. Snad si z toho všichni vezmeme ponaučení do dalších utkání. K otázce Deníku na výkon rozhodčího na rozdíl od hostů si nechám názor pro sebe.“

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Začátek zápasu jsme si vůbec nepohlídali, ze tří standardek, hlaviček, jsme inkasovali tři góly. Nezajišťovali jsme se. Kluci byli skleslí, nečekali to. Působili trochu odevzdaně. Když však došlo na samotnou hru, tak jsme domácí přehrávali, byli jsme lepší. Do poslední chvíle jsem věřil, že bychom mohli bodovat. Díky bojovnosti se nám to podařilo. Pomohlo k tomu i vynucené střídání Štípy, zranil se jí hráč. Pak se to otevřelo, propadávaly vysoké balon. Dubčák a Fojtů zabíhali za obranu. Ještě bych se chtěl vyjádřit k rozhodčímu – nikdy jsem je nekritizoval, ovlivnil však zápas. Co pískal nám, to nefoukl jim. Dával nám karty za to, za co domácím nikoliv. Bylo to vážně špatné. Takové utkání by měl řídit jiný sudí, klidně s delegátem v zádech. Jen jsme se tam pak vztekali, dohádali se. Upřímně se cítím ukřivděně. Domácí to přitom nemají zapotřebí, hrají dobrý, pěkný fotbal. Nikdo jim nemusí pomáhat.“

VIZOVICE – KAŠAVA 2:0 (1:0)

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Vítězství je velice cenné, Kašava hraje velice dobře, důrazně. To jí nyní trochu chybělo. V prvním poločase jsme byli jednoznačně lepší, měli jsme velké držení míče, dobrou kombinaci, avšak jen po šestnáctku. Do lepšího zakončení jsme se nedokázali dostat. Jednou tam ovšem propadl balon, útočník Diego přehodil gólmana a poslal nás do vedení. Poločas se dohrával v naší režii. Do druhého jsme vstoupili stejně, ve 48. minutě hosté udělali chybu, míč se dostal ke Zbyňovi Míčovi, ze 35 metrů to poslal do prázdné brány. Byl to šťastný gól. Kašavu to utlumilo. Hra byla pořád na naší straně. Hosté od 65. minuty začali tlačit, hráli jen po vápno. Vypracovali si jednu standardku, klučina to krásně trefil, ovšem jen do břevna. Posledních 15 minut jsme i díky prostřídání drželi balon, nebezpečí od soupeře nehrozilo. Kaňkou je zranění našeho hráče, totálně si vyvalil kotník. Předtím měl problémy s kolenem. Šel tam jako střídající hráč, má smůlu. Dostával se do formy. Snad to nebude nic hrozného. Zaslouženě jsme zvítězili. Pochválil bych nejen výkony Diega a Melichaříka, kluci odehráli solidní utkání. Odmakali to dobře.“

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Odehráli jsme jeden z nejhorších zápasů pod mým vedením, vůbec se nám nepodařil. Domácí nás předčili v rychlosti, nasazení, prostě ve všem. Navíc jsme jim darovali oba góly, jak na talíři. Dávali to do prázdné branky. Kromě břevna nás Vizovice do ničeho nepustily. Domácím blahopřeji k vítězství. Druhý rok je pro nováčka horší než první. Všichni nás mají přečtené.“

NEDAŠOVA LHOTA – POTEČ/FRANCOVA LHOTA B 1:1 (0:1)

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Máme první bod! V derby to byl velký boj. Znovu jsme si dali vlastní gól. Hráli jsme však trpělivě, zremizovali jsme to. Po dvou prohrách jsme byli trochu zmordovaní, odehráli jsme dobrý zápas. Remíza je spravedlivá, bod bereme. Poteč je už úplně jiný tým, tři čtvrtě kádru má novou. Jsou to mladí kluci ze Slovenska, dva z Brumova.“

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „K utkání do Nedašovy Lhoty jsme odjeli bez našeho nejlepšího střelce Michala Slováka, ale s dostatečně širokým kádrem na to, abychom zvítězili. Zvládli jsme nástup do utkání, kdy již ve 4. minutě se prosadil David Novosád. Utkání se hrálo zejména mezi velkými vápny a převažovaly nakopávané míče doplněné o osobní souboje na hranici pravidel. Domácí se sice urputně bránili, ale dokázali občas i vyrazit do nebezpečných útoků směrem k hostující brance. V závěru utkání, v 77. minutě, se dokázal prosadit proti hostující obraně domácí hráč Bartošák, čímž stanovil výsledné skóre na 1:1. Jsme teprve v úvodu sezony, jdeme do každého utkání s cílem zvítězit a pokud je výstupem z utkání jeden bod, i ten se do tabulky počítá! Nedokážu si představit, že bychom byli po 3 kolech v čele OP Zlín! (úsměv)

VYSOKÉ POLE – ÚJEZD 1:5 (1:3)

Luděk Doruška, hráč Vysokého Pole: „Derby s Újezdem jsme nezačali vůbec dobře, snad ve 20. vteřině jsme si vstřelili vlastní branku po standardní situaci. V 8. minutě jsme mohli srovnat, Fojtů však neproměnil velkou šanci. Poté bylo několik nadějných šancí na obou stranách, hosté dokonce nastřelili tyč. Ve 25. minutě šel Újezd do vedení 2:0 a o pět minut později bylo ještě hůře, když potrestal naši špatnou zpětnou přihrávku. Vrátit do zápasu jsme se mohli o pět minut později, ale nastřelil jsme pouze tyč. Ve 45. minutě se nám podařilo konečně skórovat, po rohu snížil na 1:3 Bureš. Začátek druhého poločasu patřil hostům, i díky silnému větru si vypracovali sérii rohů a dlouhých autů, ze kterých se jim naštěstí nepodařilo skórovat. A tak jsme živili naději zápas zdramatizovat. V 68. minutě nechybělo moc, aby to tak bylo, ale Roman Machů orazítkoval jen tyč. Prakticky z protiútoku nádhernou střelou zvýšili hosté na 4:1 a o osudu utkání bylo prakticky rozhodnuto. Zdramatizovat zápas ještě mohl Ruman, který se po rychlém brejku dostal do samostatného úniku. Bohužel pouze nastřelil gólmana. Přibližně pět minut před koncem skórovali hosté popáté a definitivně rozhodli o svém vítězství v derby.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Derby v sousedním Vysokém Poli nám konečně vyšlo výsledkově na jedničku. Samotná hra nebyla úplně dle představ, ale v konečném součtu jsme si za zaslouženou výhrou šli a hlavně jsme konečně začali dávat branky. Hned v první minutě zahrával přímý kop Adam Pecha, který to nekopl jak měl, přesto si domácí hráč jeho centr srazil za záda vlastního brankáře do protipohybu. Druhou branku vstřelil po centru Karla Repatého a prodloužení hlavou Jindry Hrnčiříka Štěpán Kovář, jenž se krásně obtočil kolem obránce a tvrdou křižnou střelou nedal brankáři šanci. Třetí přidal Filip Martínek, kterému míč ideálně předložil Adam Pecha. Do té doby jsme byli lepším týmem a ještě dvakrát trefili tyč. Jenže posledních patnáct minut přišlo polevení v nasazení i koncentraci a i domácí začali mít šance a standardní situace. A když po naší zbytečné nedůslednosti v poslední minutě první půle snížil po rohu domácí Bureš na 1:3, ožila vzpomínka na půl roku starou porážku 5:4, kdy jsme také vedli 3:1. Tentokrát jsme ale nic takového nepřipustili a ve druhém poločase skóre ještě navýšili. Po akci Toma Bělašky a zablokované střele Adama Pechy se k odraženému míči dostal Jindra Hrnčiříka krásnou tvrdou střelou zpoza šestnáctky vyhnal pavouky z pravé šibenice domácí branky. Konečný účet uzavřel Adam Dobiáš, jenž z bezprostřední blízkosti tečoval dobře zahraný přímý kop Jindry Hrnčiříka. Derby jsme poctivým výkonem a hlavně proměňováním šancí urvali pro sebe. Získali první podzimní body a smazali tři ztracené z domácího zápasu s Kloboukami. Teď se plně soustředíme na domácí zápas s Nedašovou Lhotou.“

JASENNÁ – SLOPNÉ 1:5 (1:1)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Zápas se nám vůbec nepovedl – jak výsledkově, tak herně. V zápase jsme měli jen málo úseků, kdy jsme byli aktivnější. Většina gólů padla po našich chybách. Tento duel musíme hodit za hlavu a soustředit se na pokračování sezony. Již ve středu sehrajeme pohárové utkání doma s Jaroslavicemi.“

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Chyběli nám čtyři kluci, co šli běhat místní závod na deset kilometrů. V Jasenné se navíc vždy hraje těžko. V prvním poločase jsme měli více ze hry, proměnili jsme jen jednu šanci – byl to balon za obranu, Šoman šel z úhlu na brankáře, prostřelil ho. Domácí jsme do moc příležitostí nepouštěli, měli jen hlavičku a úspěšnou penaltu. V kabině jsme si řekli, že budeme pokračovat v naší hře. Dali jsme gól na 2:1, z malého vápna dával do prázdné branky Fiodor, když gólman jen před sebe vyrazil střelu Kolaříka. Šoman pak zvyšoval na 3:1, po proměněné penaltě zkompletoval hattrick. Když to bylo o dva góly, domácí to hodně otevírali, chodili jsme sami na brankáře, tři sóla jsme neproměnili. Na konečných 5:1 upravil Fiodor. V letošní sezoně jsme zatím hodně produktivní, vstřelili jsme už 13 gólů! Ze dvou venkovních zápasů jsme navíc získali šest bodů, což je krása. Teď jedeme do Kašavy, pak doma máme Klobouky. Tyto zápasy ukážou, jak na tom skutečně jsme. Můžeme však do nich jít s větším klidem.“

LOUKY – LUHAČOVICE B 1:0 (1:0)

Pavel Löbb, trenér Luhačovic B: „Po posledních dvou kolech jsme měli motivační a důrazný pohovor, dvě prohry z úvodu sezony jsme chtěli prolomit. Náš výkon byl konkurenceschopný, koukatelný. V prvním poločase jsme bohužel dostali poměrně rychlý gól, Louky rychle a chytře přenesly hru nahoru. Sami máme velký problém v koncovce. Pokud za 90 minut hry nejsme schopni dát gól, nemůžeme pomýšlet na vítězství. Soupeř se zatáhl, bušili jsme do něj. Jsme však bezkrevní. Mančaft jinak pracoval skvěle. Mrzí mě vyloučení mého syna Alexe, po sobě dostal dvě žluté karty za nesportovní karty. Oslabil tým. Doma proběhne domluva! (úsměv) Stávat by se to každopádně nemělo, červenou jsme dostali už ve Slopném. Utkání s Loukami bylo remízové, domácí nakonec šťastnější. Ze tří zápasů nemáme ani bod, osobně mě to hodně štve. Na klucích vidím zlepšení, snahu, je však zmíněný problém v koncovce. Šance jsme přitom schopni si vypracovat, nikoliv efektně zakončit. S některými hráči se kvůli škole, práci setkáváme až při zápasech, hůře se pak s tím pracuje. Je však na mně jako trenérovi tento problém zlepšit. Včetně okresního poháru na Kudlově máme sérii čtyř výsledkově nevydařených zápasů. Klukům však věřím. Brzy se to zlepší!“