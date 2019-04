Branky: 77. Petr Dočkal, 89. Tomáš Vítek. Rozhodčí: Krajča. Diváci: 140.

SEHRADICE – SLOPNÉ 0:1 NA PENALTY

Petr Žáček, předseda klubu TJ Sokol Sehradice: „I když jsme prohráli na penalty, s výsledkem musíme být spokojení. Hosté měli více ze hry a byli také nebezpečnější. My nejsme v jednoduché situaci, ale poctivě sbíráme body. V zápase jsme si vypracovali dvě šance, ale Plášek žádnou z nich neproměnil. Na druhé straně hráči Slopného měli více brankových příležitostí, nás ale podržel brankář Vorel. Vzadu je to celkem slušné, ale směrem dopředu se trápí. Dlouhodobě nám schází útočník Macík, který si odpykává dvanáctizápasový trest. Navíc se nám v minulém kole zranil stoper Vaculka. Má nohu v sádře, takže se v dalších kolech musíme obejít i bez něj.“

Rozhodčí: Kadlček. Diváci: 150.

MLADCOVÁ B – POZLOVICE 6:0 (2:0)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Naše sestava se v první čtvrthodině ještě trochu hledala, a tak hosté měli několik šancí otevřít skóre. Už ve 2. minutě skončil pokus hostujícího útočníka po prohraném souboji těsně vedle. Následně Petr Votava netrefil dobře míč po centru Dominika Matuly, na druhé straně nás po rychlém kontru hostí zachránila jistota v naší brance Radek Ondráš. Ani v 11. minutě nemířil volej pozlovických mezi tři tyče a pak se postupně začali prosazovat naši hráči. Ve 22. minutě centr Votavy zasáhl před Chludilem hostující bek tak, že ohrozil vlastního brankáře, o minutu později Matula přihrával Vyvlečkovi a jeho nepodařenou střelu prodloužil do sítě Chludil. Ještě ve 27. minutě hlavičkovali hosté nad, ale to bylo z jejich strany na dlouho vše. Naopak my jsme do poločasu navýšili skóre. Vaněk provedl na půlkruhu svou obvyklou piruetu a pak vykouzlil uličku pro střelce víkendu Chludila, který skóroval podruhé. Druhá půle pak již byla zcela v naší režii. V 51. minutě střílel z levé strany po narážečce Vaněk, míč ve skluzu tečoval do sítě Chludil, ale hattricku pro tuto chvíli ještě zabránil zvednutý praporek asistenta. Vzápětí po spolupráci bratří Vaňků nastřelil Votava brankáře, o chvíli později zakončoval po rychlém náběhu Matula slabě a také jen do náruče gólmana. V 60. minutě už byl hattrick na světě, když po dlouhém autu do vápna si na sklepnutý míč naběhl Chludil a završil svou víkendovou porci branek na pět. Mohli jsme tak prostřídat a na hřiště se dostali dorostenci a Černý. Ten záhy prokázal svou zkušenost, když po nádherné akci si narazil míč se zakončujícícm Votavou. Dvě minuty nato vystihl rozehrávku hostí Kahaja, našel osamoceného Vaňka a bylo 5:0. V 75.min. odmítl zápis do historických tabulek Černý, když neproměnil penaltu. I nadále jsme dominovali, v 81. minutě trefil povedenou střelou břevno Venený, pak se málem prosadili dorostenci, centr Blažka hlavičkoval nad Hoza. V 83. minutě uhájil při tutovce hostí čisté konto Ondráš a v 86. minutě uzavřel skóre Matula po vysunutí Votavy.“

Branky: 23., 40. a 60. Jan Chludil, 71. Petr Votava, 73. David Vaněk, 86. Dominik Matula. Rozhodčí: Lukáš. Diváci: 100.

MYSLOČOVICE – NEDAŠOVA LHOTA 4:0 (2:0)

Jiří Bittner, sekretář Sokola Mysločovice: „Po většinu utkání jsme byli lepším týmem a zaslouženě zvítězili.“

Branky: 21. Tomáš Petružálek, 43. Pavel Švach z penalty, 54. Petr Miklík, 83. Milan Dřímal. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 111.

ŠTÍPA – JASENNÁ 1:3 (1:2)

Aleš Ráček, sekretář FK Štípa: „Ve vyrovnaném utkání se ujali hosté vedení už v páté minutě. Našemu mužstvu se podařilo vyrovnat, ale na konci první půle šli hosté opět do vedení. Ve druhé půli jsme se snažili vyrovnat, ale žádná z našich šancí se neujala, a tak hosté v poslední minutě korunovali své vítězství z brejku třetí brankou. Opět jsme doplatili na časté změny v sestavě, za tří kola už nastoupilo celkem dvacet hráčů a z to šestnáct základní sestavě.“

Branky: 25. Roman Holík - 5. Patrik Korčák, 29. Lukáš Smilek, 93. Martin Sušeň. Rozhodčí: Frajt. Diváci: 120.

NÁVOJNÁ – SLUŠOVICE B 2:1 NA PENALTY (0:1)

Ondřej Machač, sekretář Sokola Návojná: „Pro diváky to byl celkem pohledný zápas. Obě mužstva snažila hrát po zemi a nenakopávat pouze balony dopředu. Šance v prvním poločase jsme měli my i soupeř. Hosté se ujali vedené slabou střelou, kterou náš gólman propustil mezi rukama. Naši největší příležitost měl Janáč. Jeho hlavičku ale zneškodnil hostující brankář. Ve druhém poločase tempo hry opadlo, už nebylo tolik příležitostí ke skórování. Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami. Hostující útočník šel sám na branku, ale nedal a hned z protiútoku domácí Ptáček krásnou ranou z dálky vyrovnal. Penalty už byly loterii. Hosté v nich sice vedli, pak ale dvě nedali a nakonec jsme se radovali my. Na to, že jsme srovnávali až v závěru, jsme se dvěma body spokojení. Remíza byla ale spravedlivá.“

Branky: 86. Martin Ptáček - 36. Antonín Burša. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 100.

ÚJEZD – POTEČ 1:0 (1:0)

Miroslav Vaněk, předseda klubu SK Újezd: „Vyrovnaný a nervózní duel rozhodla standardní situace, kdy Kráčalík z přímého kopu našel navrátilce Hrnčiříka a ten hlavou vsítil svůj první gól. Poteč zahrozila několika závary v pokutovém území, ale střelu na branku či větší územní tlak neměla. Újezd přestál i půlhodinové oslabení, kdy byl po druhé žluté vyloučen Struška. V samotném závěru mohl vedení Újezdu navýšit z penalty Hrnčiřík, ale jeho slabou střelu k tyčce brankář vyrazil a dorážku střelec jediného gólu neuvěřitelné zahodil. Již v nastaveném čase měl ještě střídající Lukáš Fiodor velkou šanci, ale opět se vyznamenal brankář Poteče.“

Branky: 39. Jindřich Hrnčiřík. Rozhodčí: Hutěčka. Červená karta: 63. Josef Struška (Újezd) Diváci: 80.

1. Bylnice 16 12 1 2 1 50:12 40

2. Kostelec 16 11 2 2 1 41:16 39

3. Újezd 16 10 1 0 5 35:23 32

4. Štípa 16 8 2 1 5 47:34 29

5. Slopné 16 7 3 2 4 36:34 29

6. Mladcová B 16 8 1 0 7 47:32 26

7. Návojná 16 6 2 2 6 46:34 24

8. Jasenná 16 6 2 1 7 27:36 23

9. Pozlovice 16 6 2 1 7 26:36 23

10. Poteč 16 6 1 1 8 28:34 21

11. Slušovice B 16 5 0 3 8 23:26 18

12. Mysločovice 16 4 2 1 9 28:46 17

13. Sehradice 16 2 1 3 10 14:42 11

14. Nedašova Lhota 16 1 0 1 14 20:63 4

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU