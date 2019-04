Pavel Pospíšil, jednatel Bylnice:

Branka: 9. Radim Sucháček. Rozhodčí: Minařík. Červené karty: 85. Filip Valčík, 87. Josef Vlček (oba Poteč). Diváci: 100.

KOSTELEC – ŠTÍPA 2:1 NA PENALTY

Petr Velikovský, hrající předseda klubu FC Kostelec: „Zápas se mi těžko hodnotí. Bylo to vyrovnané a hodně bojovné utkání. Zápas před vysokou návštěvou moc fotbalové krásy nepobral. Škoda, že jsme nezopakovali dobrý výkon z Bylnice. Remíza je asi zasloužená. Hosté se sice ujali vedení, ale my jsme rychle srovnali a ve zbytku utkání se více bojovalo, než hrálo. Šancí bylo málo, na penalty jsme byli šťastnější.“

Branky: 30. Hynek Dvořák - 27. Roman Holík. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 250.

SLUŠOVICE B – MYSLOČOVICE 0:2 (0:1)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovice B: „Již od prvních minut jsme působili ustrašeným dojmem a soupeř nás svou zkušenou hrou, která vyústila v několik standardních situací, zatlačil na naší polovině. Nám se nedařila kombinace a po laciných ztrátách a nedůrazu v osobních soubojích přisel náležitý trest, kdy po ztrátě míče a pěkném centru zakončoval zkušený Teplý. Ještě v prvním poločase jsme si vytvořili pár slibných šancí, ale naše střelecká nemohoucnost nám nedovolila šance proměnit. Ve 40. minutě se dostal do úniku Hrnčiřík a obránci Mysločovic nezbylo nic jiného než zatáhnout za záchrannou brzdu. Inkasoval červenou kartu. Nabídnutý přímý kop z hranice šestnáctky Burša neproměnil, a tak se do kabin šlo za stavu 1:0 pro Mysločovice. Do druhé poloviny utkaní jsme nastoupili již bez zraněného kapitána a s výhodou jednoho muže na hřišti. Ale zkušený tým Mysločovic si vedení hlídal důslednou obranou a kvalitním presinkem, který vyústil ke druhému gólu, kdy po krásné kombinační akci zakončoval z penaltového prostoru opět nikým nekrytý kapitán Teplý. Náš tým i přes vynaloženou snahu a početní výhodu nebyl schopen soupeře zatlačit a vytvořit si gólové příležitosti na zvrat zápasu. Nezbývá nám nic než na tento nepovedený zápas zapomenout a odčinit to v příštím kole v Sehradicích.“

Branky: 20. a 55. Tomáš Teplý. Rozhodčí: Březík. Červená karta: 41. Tomáš Petružálek (Mysločovice) Diváci: 25.

NEDAŠOVA LHOTA – SEHRADICE 3:1 (1:1)

Josef Pagáč, organizační pracovník Nedašovy Lhoty: „Zápas začal z pohledu domácích velmi chaoticky. Nervozita na kopačkách, držení míče nulová, žádná přihrávka. Ve 24. minutě pokutový kop hostů proměnil Macík. Naštěstí ve 37. minutě v závaru ve vápně hostů sudí po nastřelené ruce odpískal a nařídil proti Sehradicím pokutový kop. Aktérem kopu byl Struhař, který vyrovnal na 1:1. První poločas byl lepší soupeř, jak herně tak technicky, ale do kabin se šlo s nerozhodným výsledkem. Po obrátce Nedašova Lhota byla jako vyměněná, najednou jí šly přihrávky, technicky se zlepšila, větší přehled o hře, prostě z nich spadla pomyslná deka. Výsledkem byla vedoucí branka Josefa Bartošáka ve 48. minutě. Domácí hráč dostal přesný míč zahrávající na hlavu od Ladislava Bartošáka. Vše v závěru utkání dovršil Struhař po krásné akci v 73. minutě. To už si domácí utkání pohlídali a soupeři nedali šanci skórovat.“

Branky: 37. z penalty a 73. Martin Struhař, 48. Josef Bartošák - 24. Marek Macík z penalty. Rozhodčí: Čech. Diváci: 100.

JASENNÁ – NÁVOJNÁ 3:2 (2:0)

David Mrlina, sekretář Jasenné: „Zápas hodně ovlivnil silný vítr. V prvním poločase byli domácí herně lepší a po zásluze se ujali vedení 2:0. Po přestávce ale Jasenná sama postavila soupeře na koně, když chybu gólmana potrestal Ptáček. Hosté dál bojovali a až do konce to bylo napínavé. Nám se podařilo dát na 3:1, ale Návojná vzápětí snížila. Branky hostů ale byly spíše náhodné, nebyly to žádné vypracované akce. My jsme si vytvořili další šance, v prvním poločase dokonce nastřelil Sušeň břevno. Návojná se na konci utkání snažila o vyrovnání, ale ve vyhroceném závěru jsme těsný náskok uhlídali. Na konci se nehrálo v rukavičkách, my jsme ale udrželi jarní neporazitelnost.“

Branky: 12. Martin Sušeň, 19. Stanislav Bajza, 80. Lukáš Vávra - 62. Martin Ptáček, 83. Pavel Káňa. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 60.

POZLOVICE – ÚJEZD 0:5 (0:1)

Ondřej Bartončík, organizační pracovník Pozlovic: „Zápas se hrál na půdě Újezdu, protože v Pozlovicích pokračuje rekonstrukce hřiště. Začátek utkání byl vyrovnaný, na první gól se čekalo do 28. minuty. Po závaru v šestnáctce Pozlovic se k míči na hranici malého vápna dostal Bělaška a usměrnil jej do sítě. Pozlovice poté měly velkou šanci v podání Kuchaře, který ale trefil pouze tyč, a tak se šlo do šaten za stavu 0:1 pro Újezd. Po přestávce byly aktivnější Pozlovice, ale žádnou ze svých šancí nevyužily. Za Újezd v 62. minutě po protiútoku skóroval Fiodor, který za další tři minuty zvýšil již na 3:0. Třetí gól Újezd definitivně uklidnil, naopak Pozlovice znervózněli a začali kupit chyby, které Újezd trestal. Po individuálních chybách v obraně Pozlovic dokázal vstřelit Újezd do konce zápasu ještě 2 branky, o které se postaral v 82. a 87. minutě Vaculín a utkání tak skončilo jasným výsledkem 0:5.“

Miroslav Vaněk, předseda klubu SK Újezd: „V první půli se hrál vyrovnaný fotbal, kdy domácí oslabeni o sedm hráčů, kteří stabilně nastupovali na podzim v základu, se ujali vedení zásluhou kapitána Bělašky. Tomu nahrával dorostenec Fiodor. Hosté vzápětí zvýšili aktivitu a nastřelili tyčku. Podařilo se jim vsítit i gól, který ale pro ofsajd neplatil. I do druhé poloviny zápasu nastoupili Pozlovice s touhou vyrovnat, ale nevypracovaly si žádnou větší šanci, a tak udeřili domácí, když agilní Fiodor během tří minut vstřelil dvě branky a tím v podstatě rozhodl utkání, které okořenil dalšími dvěma góly Vaculín.“

Branky: 62. a 65, Lukáš Fiodor, 82. a 87. Přemysl Vaculín. 28. Tomáš Bělaška. Rozhodčí: Kolář. Diváci: 80.

SLOPNÉ – MLADCOVÁ B 3:2 (3:2)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „Mladcová od začátku hrála dobrý a kombinační fotbal. My jsme měli štěstí, že jsme na každou branku soupeře odpověděli. Hosté zřejmě měli v zápase zahrávat penaltu, ale sudí ji nepískl. Podle mě jsme vyhráli zaslouženě. Ve druhém poločase jsme měli čtyři tutovky. Pokaždé jsme trefili gólmana, který všechno pochytal. Hosté měli také slušné příležitosti, dokonce zahrávali tři trestné kopy z nadějných pozic, ale nic se neujalo. Byl to festival neproměněných šancí. Jsem rád, že jsme vyhráli. Mladcová měla v sestavě šest hráčů áčka včetně aktuálně dvou nejlepších střelců.“

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Domácí zahrozili už úvodním trestňákem, který naštěstí minuli všichni jejich nabíhající hráči. Slopné hrálo v první půli s větrem v zádech a útočilo téměř výhradně dlouhými nákopy. Naši hráči však byli jen zřídka schopni se vrátit ve větším počtu do obrany, a tak byla tato taktika často úspěšná. My jsme se naopak snažili o kombinační hru po zemi, kterou jsme postupně domácí přehrávali. V 6. minutě jsme protestovali po střetu Šeri Mehmediho s domácím obráncem v pokutovém území, ale penalta se nepískala. V 10. minutě jsme nechali po dlouhém výkopu hlavičkovat domácího hráče a po následném přečíslení jsme inkasovali. Vyrovnání přišlo po pěkné náhravce Votavy a zakončení Chludila. Domácí však šli opět do vedení, když jsme na polovině soupeře čekali odpískání faulu u rohového praporku, píšťalka se však neozvala, naopak po rychlém přenesení hry byl opět hráč domácích sám před naší brankou a úspěšně zakončil. I nadále jsme však byli lepší a dočkali se zaslouženého vyrovnaní, když pěknou kombinaci v šestnáctce soupeře zakončil do prázdné branky Votava. Bohužel jsme však vedení dlouho neudrželi, po zaváhání v rozehrávce jsme nabídli domácím i potřetí vedení. Ve druhé půli se nám už hra nedařila a branku domácích jsme prakticky neohrozili. Naopak domácí nám ukázali, že umí nejen nákopy a hned v úvodní pětiminutovce nás dvakrát zachránil Cholasta. V závěru jsme se snažili natlačit před domácí branku, ale ani to se nám příliš nepodařilo a při průnicích do naší otevřené obrany se dvakrát opět zaskvěl výbornými zákroky Cholasta.“

Branky: 11. Štěpán Švach, 28. Libor Žáček, 42. Jiří Kolařík - 24. Jan Chludil, 40. Petr Votava. Rozhodčí: Valenta. Diváci: 88.

1. Bylnice 17 13 1 2 1 51:12 43

2. Kostelec 17 11 3 2 1 42:17 41

3. Újezd 17 11 1 0 5 40:23 35

4. Slopné 17 8 3 2 4 39:36 32

5. Štípa 17 8 2 2 5 48:35 30

6. Mladcová B 17 8 1 0 8 49:35 26

7. Jasenná 17 7 2 1 1 30:38 26

8. Návojná 17 6 2 2 7 48:37 24

9. Pozlovice 17 6 2 1 8 26:41 23

10. Poteč 17 6 1 1 9 28:35 21

11. Mysločovice 17 5 2 1 9 30:46 20

12. Slušovice B 17 5 0 3 9 23:28 18

13. Sehradice 17 2 1 3 11 15:45 11

14. Nedašova Lhota 17 2 0 1 14 23:64 7