Vlastimil Bořuta, trenér Hvozdné: „S výsledkem i výkonem jsme spokojení. Kluci se hecli, od první minuty kombinační hrou soupeře přehrávali. První gól vstřelil Jakub Caculka, pro kterého to byla první branka v našem týmu. Druhou branku Vaculka svým přesným centrem připravil pro Nedavašku. Ve zbytku první půle jsme měli i další šance, skóre 2:0 však zůstalo. První poločas jsme měli ve své režii, hosté hrozili jenom Kuchařem, který patří mezi velice dobré hráče. I po přestávce jsme však diktovali tempo a své vedení navýšili. Nejprve po dalším centru Vaculky zvýšil Nedavaška svým druhým gólem na 3:0. Pak opět po centru Vaculky skóroval Nahodil. A v předposlední minutě poečetil naši výhru střídající Rybák. Pozlovice i po změně stran hrozily především Kuchařem. Za celé utkání si vypracoval dvě velké šance, které zneškodnil výborný Vavruša. Jinak za rozhodnutého stavu dostali příležitost i kluci z lavičky.“

Branky: 25. a 60. Martin Nedavaška, 16. Jakub Vaculka, 66. Jan Nahodil, 89. Martin Rybák. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 90.

ÚJEZD – MYSLOČOVICE 3:2 NA PENALTY (1:1)

Petr Miklík, obránce Mysločovic: „Do utkání jsme vstoupili se čtyřmi změnami v sestavě a na naší hře to bylo znát v mnoha nepřesnostech. Krátké hřiště slibovalo spoustu šancí, a tak se i v prvním poločase dělo. Domácí spoléhali na svou výškovou převahu a často nás zásobovali míči za obranu. Hned v 7. minutě bohužel rozhodčí přehlédl faul na půlce a domácí po nákopu a mnou podceněném míči šli do samostatného útoku, který proměnil Vaculín. Poté se střídaly šance na obou stranách. Po jednom z centrů z pravé strany opět nezklamal kanonýr Švach, který nastoupil i přes dlouho trvající zranění. Tentokrát si překvapivě zpracoval míč levou nohou a přehozením na slabší pravačku střelou na první tyč nedal "brankáři" šanci. Ten následně střídal. Jak jsme se dozvěděli, nejednalo se o brankáře, ale hráče. Je však nutno vyzdvihnout jeho kvality, protože nám zklividoval minimálně dvě brankové šance. Do poločasu jsme měli jak my, tak i domácí ještě minimálně dvě slibné brankové příležitosti, které se nepodařilo proměnit. Za povšimnutí tak stálo pouze zakončení Švacha do prázdné brány alá Tecl, které skončilo vedle a následně jeho zranění a vynucené střídání, které se projevilo do celkového obrazu naší hry. Druhá půlka začala našim mírným tlakem, kdy se nám podařilo domácí zatlačit do defenzívy a vypracovat si další šance, které jsme neproměnili. V 68. minutě se však po odkopnutém míči Bielikem nedohodli obránci s brankářem a Škrabal bez problémů skóroval. Po této brance vrhli domácí všechny síly do útočení a my se zbytečně zatáhli. Svou roli hodně hrála výšková převaha a před naši branku lítal jeden centr za druhým. Bylo až s podivem, jaké šance domácí zahodili. Jednu z nich si, po nastřelené tyči, sami vykopli z brankové čáry. Podařilo se jim vyrovnat až v 86. minutě. Zaslouženě. Do konce hry se domácím podařilo vsítit po dalším drtivém tlaku i třetí branku, ale tentokrát rozhodčí pískl útočný faul v souboji, kterých zůstalo v průběhu celé hry spoustu přehlédnutých. V penaltovém rozstřelu trefil hned v první sérii Skopalík břevno a Skotka domácí brankář vychytal. Náš brankář chytl jednu penaltu a na druhou si významně sáhl. Škoda ztracených tří bodů v závěru utkání, ale i bod bereme.“

Branky: 7. Přemysl Vaculín, 86. Štěpán Kovář - 31. Pavel Švach, 68. Radim Škrabal. Rozhodčí: Böhm. Diváci: 70.

PŘÍLUKY – LHOTA 2:3 NA PENALTY (1:1)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Přivítali jsme soupeře ze Lhoty a očekával se výborný zápas. První minuty byly ve prospěch domácích, kteří na hosty vlétli a měli několik šancí. PO gólu volaly hlavně dvě hlavičky Machalíčka. Ujala se až ta ve 13. minutě, kdy po rohu hlavičkoval do brány domácí Vajda a bylo to 1:0. Hosté se osmělovali a hrozili především rychlými protiútoky, které se ale dařily domácím hasit. Nakonec se prosadila i Lhota, když v šestnáctce hlavičkoval Červenka a srovnal skóre. Do poločasu mohli domácí vést, ale jimi vstřelený gól nebyl pro ofsajd uznán.

Po přestávce pokračovala atraktivní hra obou soupeřů a přelévala se ze strany na stranu. Bohužel ji kazil hlavní sudí, který nepískal mnoho faulů na obou stranách, což mezi hráči vyvolávalo spousty nevole a zbytečných emocí. V 64. minutě se ve vápně prosadil Adamík a domácí byli na koni. Hosté se však nevzdali. Chvíli před koncem utekl J. Bartoň a srovnal na 2:2. V penaltách byli nakonec šťastnější hosté.“

Petr Prokop, předseda klubu FK Lhota: „Od začátku to vypadalo, že Příluky nás převálcují. Asi čtvrt hodiny jsme nebyli schopní se rozehrát, dostat se do tempa. Taky jsme hned ve 13. minutě inkasovali po standardní situaci první gól. Příluky mají standardky velice slušně nacvičené a z každé opravdu hrozily. Pro nás to vždycky znamenalo velké nebezpečí. I tak se nám po pěkné kombinační akci podařilo ještě do přestávky srovnat na 1:1. Postupem času jsme už trošku rozehráli, hra byla vyrovnaná. Příluky sice daly po další standarce gól, ale slečna pomezní odmávala ofsajd a gól nebyl uznaný. Ve druhém poločase se obraz hry malinko změnil. Už jsme si i my vytvořili pár šancí. Příluky po vystřídání dvou hráčů zvýšily tempo a po akci z levé strany a centru daly gól na 2:1. My jsme dotahovali, vyrovnat se nám podařilo pět minut před koncem, kdy se po samostatném úniku prosadil Jakub Bartoň. Nakonec jsme mohli i vyhrát, dvakrát jsme šli sami na brankáře, ale třetí branku už jsme nedali. I tak jsou pro nás dva body zvenku dobré, protože jsme hráli u druhého mužstva tabulky.“

Branky: 13. Matej Vajda, 64. Lukáš Adamík - 32. David Červenka, 85. Jakub Bartoň. Rozhodčí: Dujíček. Červená karta: 86. Adamík (Příluky). Diváci: 130.

SLOPNÉ – VYSOKÉ POLE 4:2 (2:1)

Zdeněk Outrata, trenér Slopného: „Vítězství je zasloužené. Byli jsme víc na balonu a soupeře přehrávali. Vysoké Pole k nám přijelo spíš bránit, jinak jenom nakopávalo balony dopředu, ty jsme ale posbírali. My se potýkáme s velkou marodkou, chybí nám šest zraněných hráčů a moc nedaří. Je to složité, ale zápas s Vysokým Polem, které patří mezi slabší soupeře, jsme zvládli. Od začátku jsme drželi balon a dostávali se do šancí. Hosté podnikli občas jenom nějaký protiútok, ale jinak se nemohli dostat za půlku. Pak ale přišel jeden útok, první střela k tyči a prohrávali jsme 0:1. Naštěstí jsme do minuty skóre vyrovnali. Ve druhém poločase začalo hrát Pole hrát trochu lépe, my jsme šli ale Červíkem v 55. minutě do vedení. Náš hráč napřáhl ze třiceti metrů a krásným angličákem překonal hostujícího gólmana. Pak jsme po úniku a faulu na našeho útočníka kopali penaltu a bylo to 3:1. Za tohoto stavu jsme na chvilku přestali hrát a soupeř rovněž po krásné střele, kdy hostující hráč přeloboval brankáře, zdramatizoval utkání. V devadesáté minutě utekl po pravé straně krajné záložník Kolařík, dostal se až před bránu a skoro do prázdné branky pojistil naši výhru.“

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Po výhře nad Mladcovou jsme chtěli navázat na velice dobrý výkon. Bohužel už to, že jsme neměli nikoho na střídání, šlo na výkonu dost poznat. Do zápasu jsme vstoupili tak, že jsme po většinu zápasu bránili a zkoušeli využívat protiútoky. Ve 34. minutě dal gól po pěkné akci Dominik Tománek. Vzápětí o minutu později jsme bohužel gól obdrželi. Druhý poločas byl dost útočný. Šance byly na obou stranách, ale góly dávalo jenom Slopné. Druhý gól padl po nádherné střele a třetí po penaltě. Poté jsme trochu Slopné zatlačili. Měli jsme dvě jasné gólové příležitosti, jenže koncovka nás dlouhodobě trápí, což šlo vidět i teď. V 87. minutě po nádherné trefě Vojtěcha Machů jsme snížili na 2:3. Konečné skóre upravili hráči Slopného po protiútoku. Zápas byl pro nás dost těžký. Veliká škoda, že jsme ho nezvládli.“

Branky: 35. Petr Šůstek, 55. Marek Červík, 71. David Frolo z penalty, 90. Jiří Kolařík - 34. Dominik Tománek, 87. Vojtěch Machů. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 107.

MLADCOVÁ B – JASENNÁ 1:0 (1:0)

Pavel Matula, trenér Mladcové B: „V prvním poločase jsme byli o něco lepší, šance ale byly na obou stranách. My jsme byli šťastnější, když jsme jednu z nich pár minut před koncem poločasu proměnili. Po pěkné akci na pravé straně se trefil Višenka. Po přestávce už byla Jasenná trošku lepší. Hosté si vypracovali hodně gólových šancí. Náš brankář Cholasta ale měl měl svůj den a podržel nás. Hlavně díky němu jsme po hodně dlouhé době udrželi čisté konto a získali tři body. Jinak to klidný a otevřený zápas. Jasenná se po změně stran více tlačila do zakončení, my jsme hrozili rychlými protiútoky. Opravdu chci vyzdvihnout brankáře Tomáš Cholastu. Pomohli nám i tři kluci z áčka. Nastoupili i kvůli tomu, že máme docela dost zraněných hráčů.“

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Jasenná se po prohraném zápase na Mladcové propadla na poslední místo tabulky. Ve vyrovnaném zápase rozhodla branka Višenky ze 41. minuty. Hosté si sice vypracovali několik šancí, ale s koncovkou jsou na štíru. Dvě vstřelené branky za pět odehraných kol mluví za vše.“

Branka: 43. Michal Višenka. Rozhodčí: Brabec. Diváci: 66.

ŠTÍPA – SLUŠOVICE B 4:3 (1:1)

Aleš Ráček, sekretář Štípy: „Přestože Štípa byla favoritem tohoto utkání, musím konstatovat, že zápas byl vyrovnaný a do konce utkání bylo o co hrát. Nejdříve se domácí dostali do vedení brankou Marka Šimka, ale těsně před půlí vyrovnal zkušený šutér Luďa Lošťák mladší. Druhá půle se v počátku odvíjela v režii domácího mužstva, což se projevilo i na skóre, když ho Lukáš Kutra dvěma brankami navýšil. Ovšem slušovické béčko se nevzdalo a během necelé čtvrthodiny výsledek vyrovnalo. Zápas rozhodl až pět minut před koncem nepovedeně povedený přímý kop Vlastě Barcucha, který skončil v síti.“

Branky: 34. Marek Šimek, 55. a 57. z penalty Lukáš Kutra, 85. Vlastimil Barcuch - 41. Luděk Lošťák, 59. Jakub Hrnčiřík, 71. Michal Foltýn z penalty. Rozhodčí: Janoš. Červená karta: 84. Loš´ťák /Slušovice B). Diváci: 100.

NÁVOJNÁ – POTEČ 2:3 (0:2)

Ondřej Macháč, hrající sekretář Návojné: „Zklamaný jsem hlavně z výkonu v prvním poločase, který byl u naší strany úplně tragický. Hosté byli lepší, důraznější, rychlejší. Nás to jakoby nebavilo, nic nám nešlo. Pouze jsme nakopávali míče dopředu, které nám soupeř hned vracel zpátky dozadu. Hosté po prvním poločase zaslouženě vedli 2:0. Druhá branka Faldíka byla výstavní. Do druhé půle jsme chtěli vstoupit aktivně, nicméně krátce po přestávce Slovák navýšil už na 3:0. Ani tak jsme to nezabalili a bojovali až do konce. Bohužel se nám podařilo pouze snížit na 2:3. V závěru měl šanci Ptáček. Jeho hlavičku po rohu však hostující gólman bravurně vytáhl. Byl to důležitý zákrok. Soupeř posledních dvacet či třicet minut jenom polehával a zdržoval, ale tomu se nemůžeme divit. Za první poločase si hosté zasloužili vyhrát.“

Branky: 60. Ondřej Šebák, 78. Jakub Bělaška - 33. a 39. Libor Faldík, 55. Michal Slovák. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 180.