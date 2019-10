Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Snaha. Marná snaha. Tak by se dal charakterizovat domácí zápas Újezdu proti slušovickému béčku. Potkal se tým s nejlepším útokem, proti mužstvu s nejlepší defenzivou. A ta v neděli v Újezdu slavila úspěch. Domácí bez zraněného nejlepšího střelce Vaculína se prakticky za celé utkání nedokázali střelecky prosadit a vlastně si ani vytvořit nějakou velikou šanci. Hrozili jsme sice z dlouhých autů a rohových kopů, jenže nějakou zapeklitou šanci hostující brankář, potažmo celá obrana Slušovic řešit nemusela. Bylo to hlavně způsobeno tím, že převážně mladíci ve slušovickém dresu byli pohybově velice šikovní a včas a efektivně přistupovali k našim hráčům a moc prostoru jim jednoduše nedali. Spoustu náznaků akcí, nebo střel tak dokázali zblokovat, či jinak zlikvidovat. Navíc domácí hráči se v tomhle zápase nepotkali s optimální formou a plno míčů jednoduše ztráceli. Snaha se jim upřít nedala, jenže na kvalitního soupeře už jenom snaha nestačí. A když jsme si po sérii minel a chyb dali v první půlce ukázkového vlastence, bylo o první podzimní porážce rozhodnuto. Druhý gól hostů, který možná padl po neodmávaném ofsajdu, už vlastně nic neřešil. Protože domácí hráči jedinou branku, kterou v neděli dali, tak byla bohužel do vlastní sítě. Kdyby se totiž hrálo do pondělí, tak by stejně kýženou branku do sítě Slušovic prostě nedali.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic B: „Co se postavení v tabulce týče, tak utkání mělo jasného favorita. Na hřišti už tomu tak ale nebylo. Již od úvodního hvizdu se hrálo ve vysokém tempu a oba týmy aktivně napadaly. Nám se podařilo jít do vedení už ve 12. minutě po nepřesnosti v domácí obraně, kdy si do vlastní branky uklidil míč jeden z obránců. Do poločasu jsme mohli jít i do dvougólového vedení, ale v nabídnutých příležitostech jsme selhali. Ve druhém poločase se hrál více bojovný fotbal, ale stále se bylo na co koukat. Domácí hrozili ze standardních situací a dlouhých autů do pokutového území, kde nás ale držel skvěle chytající Hečko. Pojistka v podobě druhé branky přišla až v 79. minutě, kdy z brejku unikl Burša a zkušeně přehodil vyběhnutého brankáře. Našim klukům bych poděkoval za přístup a nasazení.“

Branky: 12. Zbyněk Velecký vlastní, 79. Antonín Burša. Rozhodčí: Kolář. Diváci: 100.

MYSLOČOVICE – SLOPNÉ 1:2 (1:1)

Petr Miklík, obránce Mysločovic: „Utkání jsme začali dobře a se soupeřem drželi celý první poločas krok. Hrála se vyrovnaná partie až do 22. minuty, kdy jsme na první tyčce podskočili centr z pravé strany a trestuhodně nechali zakončit soupeře z hranice malého vápna nohou. Poté jsme se snažili o vyrovnání, což se také v poslední minutě první půle podařilo, když po brejku Švach propálil hostujícího brankáře. Během první půle jsme si vypracovali několik slibných příležitostí, které jsme však nedokázali využít. Do druhé půle nastoupil soupeř odhodlaně a zatlačil nás. Hrozili jsme především z brejků. Musím pochválit našeho brankáře, který vychytal několik dobrých šancí soupeře, včetně situace dvou na jednoho a podobně. Když už soupeř nevěděl, jak vyzrát na našeho gólmana, náš stoper podběhl míč a ten mi přistál přímo na holeni, kterou jsem našemu brankáři nedal šanci na míč reagovat. Takovou oslavu 33. narozenin jsem si nepředstavoval. Nesložili jsme se a naopak našli sílu a soupeře jsme zatlačili, když se často bránil jen odkopem na roh. Po jednom z nich jsem stál na hranici malého vápna a hostující brankář do mě naběhl a spadl. Rozhodčí nezapískal a nechal hrát hru. Pískl až v momentě, když Švach napřáhl a uklízel míč do prázdné brány. To vyvolalo obrovskou nevoli a spoustu dohadů, obzvláště v momentě, kdy rozhodčí oznámil, že nepískl faul na brankáře, ale to, že leží na zemi a nenechal akci dohrát. Následoval míč rozhodčího v pokutovém území soupeře, což nás ještě více ujistilo v tom, že branka byla regulérní a měla platit. Do konce utkání se nám již nepodařilo s výsledkem nic udělat, a proto si i přes náš zlepšený výkon, soupeř odvezl všechny tři body.“

Branky: 44. Pavel Švach - 22. Martin Martinus, 52. Jakub Hulín. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 40.

SEHRADICE – VELKÝ OŘECHOV 3:2 (2:0)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Od začátku až do konce to pro nás byl zvláštní zápas. Vůbec nám to nesedlo. Problémy se objevili už před zápasem, kdy se nedostavili tři hráči základní sestavy. Museli jsme improvizovat. Podle mě byl zápas nepochopitelné přeložen na sobotu deset ráno. Terén byl strašidelný, určitě nám nevyhovoval. Byl ale pro oba stejný, takže na něj se stejně jako na výkon rozhodčího, nevymlouváme. Bohužel výsledek svými verdikty ovlivnil. Ale hlavní bylo, že jsme hráli špatně a prohrávali už 0:3. Herně jsme sice byli lepší, soupeře tlačili, měli i šance, ale proměnit se nám je podařilo až ve druhém poločase. Závěrečný tlak už byla jenom taková křeč. Ze zápasu mi zůstala taková pachuť. Při podání ruky mě domácí vedoucího mužstva pouze vulgárně odbyl. Pro mě to bylo velké překvapení. Na druhé straně soupeře se nesportovně choval celé utkání. Upřímně se těším, jak k nám Sehradice přijedou na jaře. Budeme jim chtít výsledek i výkon oplatit. Porážka je opravdu nespravedlivá.“

Branky: 21. Marian Sochora, 42. Jakub Vaculka, 54. Jakub Dubec - 57. Vlastimil Minařík, 81. Jakub Talášek. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 50.

HVOZDNÁ – POTEČ 6:0 (2:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Zápas byl od začátku do konce jasně v naší režii. Hosté nastoupili v desíti. Zatáhli se a pouze bránili. My jsme měli územní převahu a vytvářeli si šance. V prvním poločase se dvakrát prosadil Burger, další vyložené příležitosti jsme neproměnili. K většímu klidu nám chyběl třetí vstřelený gól. Ten jsme ale dali hned na začátku druhé půle a bylo rozhodnuto. Zápasu navíc ublížilo vyloučení jednoho z hostujících hráčů za kritiku rozhodčích. Poteč se v devíti lidech pouze bránila, kdežto my jsme naopak všichni útočili. Gólů jsme mohli dát mnohem víc, výsledek je pro soupeře ještě milosrdný. Výhru 6:0 nepřeceňujeme, ve zbytku podzimu nás čekají dva těžké zápasy s Velkým Ořechovem a Újezdem. Chceme ještě nějaké body uhrát.“

Branky: 16., 30. a 54. Tomáš Burger, 51. Tomáš Sovadina, 64. Štěpán Ročák, 85. Jan Nahodil. Rozhodčí: Malota. Červená karta: 56. Mario Palacký (Poteč). Diváci: 65.

PŘÍLUKY – MLADCOVÁ B 1:2 (1:2)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Hra byla zpočátku oboustranně opatrná a žádný z týmů nedovoloval útočníkům soupeře větší šance. Opticky měli navrch hosté z Mladcové, kteří hráli především kombinačně. První gól přinesla 21. minuta, kdy hosté centrovali z levé strany do šestnáctky a míč si nešťastně srazil do vlastní branky Bittner. Domácí to ale nepoložilo, hráli aktivně. Ve 32. minutě po krásné akci srovnal z úhlu Kojetínský. Pak ovšem přišla chyba v obraně, kdy špatně zahranou ofsajdovou past potrestal hostující Vaněk na 1:2. Ve druhém poločase se domácí snažili o vyrovnání, ale i přes některé velké šance se jim to nepodařilo. A když už dopravili míč do branky, gól pro ofsajd neplatil. Hosté pak již bránili výsledek a podnikali brejky, které ale vychytal domácí gólman Kopřiva. Skóre se již nezměnilo a to ani v poslední minutě zápasu, kdy hlavičkou poslal míč do branky Machalíček, ale gólman hostí Ondráš za poslední chvilku zachránil. Příluky, i přestože soupeře do žádných velkých akci nepustily, nakonec odešly ze zápasu bez bodu.“

Branky: 32. Vladimír Kojetínský - 21. Vítězslav Bittner vlastní, 35. David Vaněk. Rozhodčí: Březík. Diváci: 55.

ŠTÍPA – POZLOVICE 3:4 (3:3)

Aleš Ráček, sekretář Štípy: „Opět se ukázalo, že štípské hřiště branky přitahuje. Jako obvykle padlo hokejové množství gólů. Jestliže už vedeme o jednu až tři branky, nejsme schopní nikdy výsledek potvrdit a po zbytečných chybách dostáváme branky. Nám nepomůže, že jsme lepší, jsme schopní zápas prohrát i v posledních deseti minutách, což se potvrdilo i v tomto zápase, když hostům stačil jeden hráč na výhru. Ale mužstvo má perspektivu, i když se momentálně nedaří.“

Branky: 15. a 45. Tomáš Holík, 29. Marek Šimek - 31. a 41. Josef Kuchař, 23. Petr Reimitz vlastní, 86. Michal Smolek. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 70.

JASENNÁ – NÁVOJNÁ 1:0 (0:0)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Za krásného podzimního počasí byl k vidění v Jasenné hodně dramatický zápas, který rozhodl jediný gól. Úvod nabídl velký tlak Jasenné a dvě velké šance. Nejdříve hned ve 2 minutě krásně vypálil z pětadvaceti metrů Smilek, jenže brankář Jan Šenkeřík dokázal vytěsnit míč na roh. Následně v 5. minutě postupoval sám na branku Přibyla, jenže v zakončení minul. Poté se hra srovnala a do konce poločasu si už nikdo nevypracoval pořádnou šanci. Jasenná i na začátku druhé půle zatlačila soupeře z Návojné před branku, jenže šance Smilka ve 49. minuty ani Přibyly z 55. minuty gólem neskončily. A tak zahrozili hosté v 56. minuty, kdy se Josef Řehák řítil sám na gólmana Špačka. Ten však vytasil výborný zákrok. Domácí se ozvali v 59. minutě, kdy po fantastické akci zakončoval Zicha, jenže proti jeho střele výborně zakročil Šenkeřík. Poslední nadějná akce pro Návojnou přišla v čtvrt hodiny před konce. Nakopnutý míč propadl do šestnáctky za obranu, ale Řihák netrefil branku. V následné pětiminutovce si Jasenná vytvořila drtivý tlak, který dokázala korunovat brankou v 80. minutě, kdy se po přihrávce Smilka dokázal prosadit Kubát. Jasenná si závěrečné minuty pohlídala a připsala si další tři body.“

Branka: 80. Martin Kubát. Rozhodčí: Malota. Diváci: 80.

1. Újezd 11 7 2 0 2 37:21 25

2. Hvozdná 11 8 0 0 3 32:9 24

3. Slopné 11 7 1 0 3 30:15 23

4. Velký Ořechov 11 7 1 0 3 34:22 23

5. Mladcová B 11 5 2 1 3 29:20 20

6. Slušovice B 11 5 0 3 3 18:9 18

7. Jasenná 11 4 2 1 4 19:26 17

8. Štípa 11 4 1 1 5 38:33 15

9. Pozlovice 11 5 0 0 6 27:36 15

10. Příluky 11 4 0 2 5 22:26 14

11. Návojná 11 3 1 1 6 19:24 12

12. Sehradice 11 4 0 0 7 18:25 12

13. Poteč 11 2 0 1 8 12:43 7

14. Mysločovice 11 1 1 1 8 14:40 6

Zpravodajové Deníku