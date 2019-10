Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Zápas s vedoucím týmem tabulky přinesl nečekaně vysoké vítězství domácích, výše skóre je však pro hosty až příliš krutá. V první půli branka nepadla, přestože obě mužstva měla příležitosti. V úvodní čtvrthodině domácí Petr Votava dvakrát přesprintoval hostující obranu, ale nevyzrál na gólmana. Postupně však sílil tlak hostů a domácí několikrát podržel veterán Ondráš. Zkraje druhé půle netrefil branku hostující Vaculín a domácí trestali. Nejprve se zkušeně k tyči trefil Haloda a pak po křížném pasu Dvořáčka a příhře Blažka dával do prázdné branky Petr Votava. Hosté postupně odpadli a domácí přidali ještě tři branky. Z penalty se prosadil znovu Petr Votava, obloučkem přes brankáře podruhé v zápase Haloda a skóre uzavřela souhra bratří Vaňků.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Újezd v osmém kole poprvé poznal hořkost porážky. K té došlo na hřišti v Mladcové s jejich rezervou. Ta nejenom že nebyla posílena o hráče áčka, ale ještě ke všemu si s prvním týmem tabulky poradila s grácií a domácí vyhráli naprosto zaslouženě. Újezd z výšin padl velice tvrdě na ústa a dostal facku za svůj velice špatný výkon a přístup k zápasu! Navíc všech pět branek inkasoval za druhý poločas a to nemuselo zůstat jenom u nich. Nekolektivní výkon plný hrůzostrašných chyb to domácím hráčům jenom usnadnil. První půlka ještě žádnému debaklu úplně nenasvědčovala, ovšem i tak si každý tým v první polovině zápasu vypracoval minimálně tři tutovky, jenže neujala se ani jedna na žádné straně, takže poločasová remíza 0:0 byla asi spravedlivá. Bohužel pro Újezd ve druhém poločase na hřišti hrálo už jenom jedno mužstvo, které se fotbalem bavilo a střílelo branky. Újezd byl směrem dopředu jalový a v zadních řadách kupil neskutečné minely a to téměř všichni hráči. Prvně v soutěži tak nevstřelil Újezd ani branku a navíc zcela zaslouženě prohrál největším rozdílem od doby, kdy jsem tým přebral jako trenér. Snad ta výsledková facka tým probere, hráči spadnou na zem a budou zase poctivě pracovat jak v zápasech, tak především na trénincích!“

Branky: 51. a 85. Tomáš Haloda, 58. a 79. z penalty Petr Votava, 88. Daniel Vaněk. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 50.

MYSLOČOVICE – HVOZDNÁ 1:5 (1:3)

Jan Hrazdira, předseda Hvozdné: „Výsledek odpovídá dění na hřišti. Zápas měl jednoznačný průběh. Už od začátku utkání jsme byli lepší. Od prvních minut se hrálo na polovině soupeře. V úvodu jsme ještě neproměnili nějaké šance, ale v 15. minutě jsme po autu dali gól. Trefil se Radim Vavruša, který pak po rohu přidal druhou branku. Vavruša je jinak gólman, ale tím, že máme velkou marodku, nastoupil v útoku, kde byl platný. Domácí dokázali výsledek snížit po dobře zahraném centru a chybě obrany a brankáře skórovali. Byla to však ojedinělá akce soupeře. My jsme v závěru první půle neproměnili několik velkých šancí, když šli sami na gólmana Peňas a Srovnal. Prosadil se však až po rohu Nahodil kapitán Psota, který zvýšil na 3:1. Po změně stran jsme měli tři velké šance, Sovadiny ale všechny zahodil. Pak se hra částečně vyrovnala, ale to bylo spíše slabší hrou hostů. Po prostřídání sestavy v závěru utkání jasnou výhru potvrdil střelou z dálky Jakub Ries, jasné utkání uzavřel po výletu přesnou střelou z boku stoper Jánoš.“

Branky: 38. Dominik Gazdoš - 15. a 34. Radim Vavruša, 42. Ladislav Psota, 81. Jakub Ries, 90. Petr Jánoš. Rozhodčí: Malota. Diváci: 100.

SEHRADICE – PŘÍLUKY 1:2 (0:0)

Jakub Vaculka, útočník Sokola Sehradice: „Tenhle zápas se mi špatně hodnotí. Vytvořili jsme si několik dobrých šancí na gól, bohužel soupeř udeřil po rohovém kopu. My jsme dál hráli fotbal, dostávali se do šancí, neproměnili jsme ale nic. Podařilo se nám mnou srovnat na 1:1. za nerozhodného stavu 1:1 nás podržel gólman a my další šance spalovali. Rozhodnutí padlo v 89. minutě po hrubce v obraně, kterou soupeř potrestal. V tu chvíli už bylo pozdě s tím něco udělat. Máme za sebou zápas blbec. Musíme se připravit na další utkání a vyhrát za tři body.“

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky:

Branky: 73. Jakub Vaculka - 52. Luděk Klíš, 89. Vladimír Kojetínský. Rozhodčí: Skopal. Diváci: 30.

VELKÝ OŘECHOV – JASENNÁ 1:0 (1:0)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Náš výkon poznamenala víkendová pouť a náročný program. V pátek jsme pořádali zábavu, měli jsme i další organizační povinnosti, takže zápas s Jasennou byl pro nás náročný fyzicky i psychicky. Začátek zápasu byl z naší strany dobrý. Byli jsme lepším týmem, z penalty dali vedoucí gól, ale po něm jsme přestali hrát. Soupeř převzal iniciativu a ve zbytku utkání byl lepší a aktivnější tým. My jsme fyzicky odpadli, Jasenná hrála dobře, byla blízko vyrovnání, my jsme ale těsný náskok nepustili. Naše vítězství je ale šťastné.“

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Utkání nabídlo fotbal ve velkém tempu. Dvě stě diváků však vidělo jen jednu branku, která padla po pokutovém kopu a rozhodla o vítězství domácích. Hned v 5. minutě nebezpečně pálil Minařík, ale branku těsně minul. Jasenná se ozvala v 9. minutě, po krásné kombinační akci zakončoval Zicha, ale brankář Vyorálek jeho pokus vyrazil. Ve 14. minutě vystřelil z hranice šestnáctky Mikulka. Jeho pokus jen o centimetry minul šibenici. Ve 26. minutě se zrodil rozhodující moment utkání. Ve velkém vápně se po souboji s Geržou skácel k zemi Mikulka a rozhodčí Chromík odpískal velmi přísný pokutový kop, který sám postižený Mikulka s přehledem proměnil. Hosty však obdržený gól nastartoval k velmi dobrému výkonu a po zbytek utkání již byli lepším týmem. Ve 29. minutě unikl po levém křídle Smilek, jenže zakončení mu vůbec nevyšlo. Jasenná se nadále tlačila do útoku. Vyrovnání měl po centru Kubáta na kopačce Smilek, jenže před odkrytou brankou minul míč. Tentýž hrát se opět dostal do zakončení ve 36. minutě, tentokrát ho výborným zákrokem vychytal domácí gólman. Z následného rohu Jurčáka zakončoval Maliňák, ale Vyorálek opět podržel domácí tým. Jasenná pokračovala v ofenzivním fotbalu i ve druhém poločase. Hned ve 46. minutě se prodral středem hřiště Kubát, jeho střele však chyběla přesnost. Domácí borci se ozvali v 54. minutě, kdy po dlouhém autu Minaříka propadl míč k volnému Maňáskovi. Ten však trkl míč mimo odkrytou branku. Poté už se hrálo převážně před brankou domácích. Ti však v obraně hráli obezřetně a Jasenná hrozila převážně centry do šestnáctky anebo střelami ze střední vzdálenosti. Největší šanci promrhali hosté v 84. minutě, kdy po centru Jurčáka zívala na Kubáta prázdná branka, ten však na malém vápně promáchl. Domácí si už v závěrečných minutách výhru pohlídali, Jasenná i přes velmi dobrý výkon odjíždí s prázdnou.“

Branka: 28. Jan Mikulka z penalty. Rozhodčí: Chromík. Diváci: 200.

SLOPNÉ – ŠTÍPA 4:1 (2:1)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „Štípa byla kvalitním soupeřem, u nás hrála výborně. My jsme však z pěkných střel dali celkem rychle dva góly. Vyzdvihnout musím individuální výkon Libora Žáčka, který zaznamenal hattrick a na čtvrtý gól nahrál. Byl to rozdílový hráč. Hlavně díky němu jsme vyhráli. Štípa měla výborné rychlé protiútoky. Po jednom z nich snížila na 2:1. Jinak ale naše obrana hrála dobře a soupeřovy kontry eliminovala. Taky nás několikrát podržel brankář. Ve druhém poločase se hrálo nahoru dolů. Bylo to vyrovnané. My jsme měli štěstí, že jsme v posledních deseti minut přidali dva góly. Nejprve zkompletoval hattrick Žáček, pak se placírkou k tyči prosadil Frolo. Diváci viděli klidný zápas bez velkých emocí, dobře pískal i rozhodčí.“

Branky: 13., 21. a 83. Libor Žáček, 88. David Frolo - 23. Filip Okál. Rozhodčí: Minařík. Diváci: 78.

NÁVOJNÁ – POTEČ 1:2 (1:1)

Ondřej Macháč, hrající sekretář Sokola Návojná: „Poslední derby, které nám zbylo, jsme nezvládli. Soupeř k nám přijel odhodlanější a s větší touhou získat tři body. Nevím, čím to je, ale nám se opět doma nevedlo. Venku letos hrajeme lépe. Bohužel zase se protočila sestava. V prvních sedmi kolech za nás nastoupilo čtyřiadvacet hráčů, ale nikdy nás nebylo víc než třináct. Na výkonech i výsledcích je znát nesehranost. V zápase moc šancí k vidění nebylo. Hosté se brzy ujali vedení, my jsme výsledek po půlhodině hry srovnali. Ve druhém poločase byla k vidění neurovnaná hra. Hosté z Poteče proměnili jednu větší šanci a vyhráli. My jsme na zvrat neměli. Jsem zklamaný z výkonu i výsledku. Pro oko diváka to bylo moc pohledný fotbalů. Soupeř byl o ten jeden gól lepší.“

Branky: 30. Ondřej Macháč - 11. Roman Koťan, 57. Miroslav Smolek. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 120.

POZLOVICE – SLUŠOVICE B 3:2 (1:0)

Ondřej Bartončík, organizační pracovník Pozlovic: „Ve 36. minutě padl první gól utkání, když po nahrávce Kunce a střele Kuchaře tečoval míč za svého brankaře hostující Klimt. Na začátku druhého poločasu Slušovice rozehrávaly několik standardních situací, ze kterých se ale gólově nedokázaly prosadit, zato Pozlovice využily hned svou první šanci v poločase a po rohu ve 49. minutě se prosadil kapitán týmu Coufalík. V 69. minutě po centru z pravé strany zaznamenal kontaktní gól Zbranek. Pozlovice si ale dvoubrankové vedení vzaly zpět, když v 76. minutě zaznamenal třetí gól domácích Semela, který využil přihrávku Švadleňáka z pravé strany hřiště. Hosté na tento gól dokázali velmi rychle reagovat a v 78. minutě opět zdramatizovali závěr utkání, když po nahrávce z pravé strany a nedůrazu v domácí obraně snižoval na 3:2 Burša. Slušovice si v závěru dokázaly ještě vytvořit tlak, ale Pozlovice se, s přispěním s jistotou chytajícího Březíka, pokusům o vyrovnání ubránily a zaznamenaly tak důležité tři body do tabulky. „

Vlastimil Bořuta, trenér Slušovic B: „Do zápasu jsme vstupovali s cílem konečně naplno bodovat a opět se nám to nepodařilo. Hrál se vyrovnaný zápas, ve kterém jsme udělali tři fatální chyby, které soupeř potrestal. My potřebujeme na gól spoustu šancí a ani to nestačí. Na klucích leží velká deka a je na nich vidět zklamání z průběhu sezony. Ale jsme to jen my, co si ty zápasy prohráváme. Nemůžu nikomu upřít snahu ani bojovnost, ale pokud budeme hrát takovýmto způsobem, tak se budeme propadat čím dál hlouběji. V sobotu nás čeká veledůležitý zápas a velké derby na Hvozdné, které koučuje můj otec a derby nemá nikdy favorita. Všichni doufáme, že tahle nepříjemná série se zlomí už v sobotu, i když soupeř bude velký favorit.”

Branky: 36. Jakub Klimt vlastní, 49. Petr Coufalík, 76. Roman Semela - 69. Tomáš Zbranek, 78. Antonín Burša. Rozhodčí: Skopal. Diváci: 80.

1. Újezd 8 5 2 0 1 28:18 19

2. Hvozdná 8 6 0 0 2 24:7 18

3. Velký Ořechov 8 5 1 0 2 21:17 17

4. Slopné 8 4 1 0 3 22:12 14

5. Příluky 8 4 0 2 2 18:17 14

6. Mladcová B 8 3 2 0 3 21:15 13

7. Návojná 8 3 1 1 3 14:13 12

8. Sehradice 8 4 0 0 4 16:16 12

9. Jasenná 8 3 1 1 3 15:20 12

10. Štípa 8 2 1 1 4 26:24 9

11. Slušovice B 8 2 0 3 3 11:9 9

12. Pozlovice 8 3 0 0 5 18:27 9

13. Mysločovice 8 1 1 1 5 12:27 6

14. Poteč 8 1 0 1 6 8:32 4