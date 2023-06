JASENNÁ – LUHAČOVICE B 1:2 (0:1)

Petr Zicha, trenér Jasenné: „První poločas byl od nás velmi špatný – od nahrávek až po zpracování míče. Hosté byli v něm lepší. Ve druhém se to zlepšilo, vypadalo to od nás lépe. Vypracovali jsme si i dvě tři tutové šance, bohužel jsme je neproměnili, narvali jsme to jen do brankáře. Bylo to pro něj jednoduché. Gól jsme vstřelili až v 81. minutě, bylo to pozdě. Soupeře jsme tlačili, mysleli jsme si, že vyrovnáme, hosté si to však už pohlídali. Rozhodující byly nevyužité šance."

Zdeněk Červenka, hrající předseda Luhačovic B: „Čekal nás zápas se soupeřem, který měl o tři body víc. V posledních pěti utkáních se nám však podařilo bodovat a doufali jsme, že tomu tak bude i nyní. Začátek zápasu byl z naší strany aktivní, poměrně jednoduše jsme se nákopy za obranu dostávali do velkých šancí, odměnou byla branka Jáchyma Gregora v 16. minutě. Bohužel více příležitostí jsme nedokázali do poločasu proměnit. Domácí se snažili hrát kombinační fotbal, avšak většinou ztroskotali na naší dobré obraně. A pokud ji překonali, zachránil nás dobrými zákroky brankář Michal Piják. Do druhého poločasu jsme šli s odhodláním náskok navýšit, což se nám povedlo v 57. minutě. Byla to druhá branka Jáchyma Gregora. Domácí prohrát nechtěli, zvýšili aktivitu a začali se dostávat do brankových šancí většinou po centrovaných míčích do naší šestnáctky. V 81. minutě snížili na rozdíl jediné branky. Naše vedení jsme si mohli pojistit z mnoha brejků, které jsme nedokázali proměnit. V 88. minutě jsme navíc zahrávali pokutový kop, kterého se ujal Jáchym Gregor, mohl zkompletovat hattrick, avšak branku se mu vstřelit nepodařilo. Tlak domácích vrcholil, gól z něj už nevytěžili. Z Jasenné odvážíme tři body a stoupáme tabulkou výš!"