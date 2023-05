VYSOKÉ POLE – NÁVOJNÁ 5:2 (2:1)

Ivan Pecha, trenér Vysokého Pole: „V domácím zápase jsme chtěli potvrdit body z Poteče, ovšem věděli jsme, že nás čeká těžký a fotbalově zkušený soupeř z Návojné. Do utkání jsme vstoupili výborně, když jsme si v úvodu vytvořili tři obrovské šance. Jenže zůstalo jen u nich a naopak hosté z té své poprvé gólově udeřili, když se po našich chybách dostal k míči hostující David Šánek a chladnokrevně vstřelil první branku utkání. U nás ale oproti předchozím zápasům došlo k tomu, že jsme výbornou hrou a hlavně zodpovědným přístupem dokázali do poločasu utkání otočit. Nejprve se po pěkné akci z levé strany prosadil pohotově na malém vápně Luděk Doruška a pak po individuální akci otočil skóre v náš prospěch Kuba Fojtů. Do druhého poločasu jsme znovu vstoupili skvěle a měli dvě tutovky na zvýšení skóre. Jenže zůstalo jen u nich a hosté Naňákem srovnali stav. Pak se utkání, které mělo šťávu, přelévalo z jedné strany na druhou a oba týmy chtěly urvat tři body. Hosté měli k tomu příležitosti v podobě přímého kopu kdy trefili tyč, ale více šancí a hlavně větší hlad po vítězství jsme předvedli my. Třetí a vítězný gól vstřelil po krásně zahraném přímém kopu Martin Trčka, kdy perfektně na zadní tyči míč uklidil do brány hostů. No a na konci zápasu přišly skvělé momenty střídajícího mladíka Robina Jašíka v našem dresu. Hosté dvě minuty před koncem kopali roh, na který se vydal i hostující brankář Řehák. My jsme míč odvrátili na půlku a Robin mazácky přelstil jediného obránce, který stál u něj a z vlastní poloviny utíkal s míčem sám na bránu a rozhodně už nebyl pro něj problém míč dopravit do prázdné branky. A za minutu si situaci zopakoval, když dostal krásný míč za obranu a opět šel sám na bránu, ve které stál už opět hostující brankář. Přesto Robin míč chladnokrevně poslal míč za jeho záda a vystavil konečný účet utkání na vítězství 5:2 v náš prospěch."

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Na trochu podmáčeném hřišti byl k vidění nepohledný fotbal. My se trápili celý zápas, procházíme herně i výsledkovou krizí. Šli jsme do vedení, domácí vzápětí srovnali, do poločasu ještě vedli. Ve druhé půli jsme vyrovnali, následně nám herně patřila čtvrt hodina hry. Inkasovali jsme však ze standardky, ze kterých dostáváme hodně gólů. Ke konci jsme to riskli, na roh šel i brankář, domácí vedli 4:2. Pak dali i na 5:2. Jinak to byl remízový zápas. Do příště se musíme zkonsolidovat. Aktuálně už nemáme o co hrát, to ale neznamená, že nemáme touhu vítězit. Hlavně na domácí půdě budeme chtít potěšit naše fanoušky."