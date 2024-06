Pavel Löbb, trenér Nedašovy Lhoty: „Jak jsem byl minule nadšený, tak teď jsem i přes výsledek 3:0 zklamaný. Soupeř dojel v deseti lidech, a ať hráče motivujete, jak chcete, tak se to do jejich hlav zapíše. Hráli jsme profesorsky, bez důrazu. Utkání jsme sice měli pod kontrolou, měli jsme však mnohem více dominovat. Výsledek o poločase mohl vypadat úplně jinak. O přestávce proběhla v kabině důrazná promluva, přímo i od samotných hráčů. Ve druhé půli jsme výkon zlepšili, spokojený však být nemůžu, jiný soupeř by nám to dal tzv. vyžrat. Splnili jsme povinné vítězství. Sami jsme byli překvapeni, že hosté přijeli jen v deseti lidech, zápas však chtěli odehrát, čehož si hodně cením. Nám to ovšem ukázalo, že vždy musíme hrát naplno, v tomto ohledu jsem opravdu náročný. Na závěr soutěže nastoupíme ve Slopném, na utkání se těšíme. Chceme uhájit třetí místo.“

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Máme obrovskou marodku. V týdnu jsme řešili, že na zápas nepojedeme, ohledně přeložení jsme volali do Zlína. Protože už je však téměř konec sezony, tak bychom stejně museli hrát někdy v týdnu. Kdybychom nepřijeli, platili bychom pokutu. K utkání jsme tak nakonec odjeli v deseti lidech.“

NÁVOJNÁ – LAČNOV 7:1 (4:0)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Předvedli jsme dominantní výkon, takový jsem od nás už dlouho neviděl. Zahráli jsme vážně výborně. Hosty jsme v prvním poločase pustili do jedné šanci po brejku, postupně jsme se uklidnili a v 18. minutě jsme vedli 3:0. Celý zápas jsme si drželi vedení, navíc jsme měli hodně hráčů na střídání. Nedokážu posoudit, jak Lačnov jezdí na zápasy, troufám si ale tvrdit, že toto utkání byl o nás. Dlouhodobě máme problémy s týmy z dolní poloviny tabulky, popasovali jsme se s tím skvěle. Pomohli nám brzké góly, prosadili se netradiční střelci. Do zápasu vůbec poprvé v historii Návojné naskočili čtyři bratři! Tři Šánkovi nastupují standardně, zahrál si i Kuba, který jezdil po světě, mimo jiné byl i na Novém Zélandu. Je pravda, že Martin zrovna vstřelil dva góly, je to náš rozdílový hráč, na okres topový. Prošel juniorkou Slovácka. Před sezonou jsme ho ukecali, ať to zkusí u nás.“

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Pokračujeme v křeči posledních pěti zápasů. Herně to taková tragédie není, individuální chyby v rozehrávce jsou ovšem až směšné. Když už držíme míč a dostaneme se do šancí, tak nás znovu srazí naše chyba. Bere to hodně moc sil.“

OP: Řádění Kašavy a Luhačovic B, Nedašova Lhota přestřílela Poteč

KAŠAVA – SK ZLÍN 1931 2:3 (0:2)

Pavel Studénka, trenér Kašavy

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

Jaroslav Novotný, trenér Pasek

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – SLOPNÉ 1:6 (0:3)

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „Utkání proti celku Slopné potvrdilo, jak je důležité mít snajpra, tak jako soupeř v osobě Lukáš Fiodora, který se trefil hned třikrát. Od první minuty jsme byli lepší, úspěšně jsme kombinovali, dokázali si vytvořit šance, ale místo vedení jsme třikrát inkasovali po zbytečné individuální chybě obránce. Ve druhém poločase jsme sice snížili, ale to bylo z naší strany vše. Dostali prostor kluci ze střídačky, závěr utkání byl z naší strany již odevzdaný! Před jarní částí jsme mužstvo doplnili o 11 nových hráčů, trénujeme dvakrát týdně v počtu minimálně 12 hráčů, ale i přesto jsme jaro vinou zranění klíčových hráčů z prvních kol nezvládli. Získat pouze čtyři body v bitvě o záchranu je tristní! Na přestavbě mužstva i nadále pracujeme a budeme usilovat opět o návrat do okresního přeboru.“

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Zápas nebyl tak jednoznačný, jak skóre napovídá, pro domácí je to krutý výsledek. Nepodali špatný výkon. Odehráli jsme dobrý první poločas, především Lukáš Fiodor, který skvěle bojoval, vsítil hattrick. Jeho výkon bych rád vyzdvihl, navíc připravil i gól ve druhém poločase. Soupeře jsme nechali snížit, po gólu přišla pasáž, kdy jsme přestali hrát. Poteči ale došly síly, v posledních deseti minutách jsme přidali tři kusy. Střelecky se sice nezapsal Jirka Kolařík, výborně ale odmakal celý zápas. Poteč na jaře hraje lépe než na podzim, má solidní výsledky, větší příděl dostala akorát od Klobouk. My bychom ještě rádi zabojovali o deváté místo, zvítězit nad Luhačovicemi bude ale určitě těžké. Na druhou stranu zakončit sezonu třemi výhrami v řadě by bylo pěkné.“ (úsměv)

Paseky ve šlágru vyrovnaly v 90. minutě! Penalta byla diskutabilní, míní Štípa

ŠTÍPA – ÚJEZD 1:2 (1:2)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Štípa do utkání vstoupila aktivně, za což byla záhy odměněna první brankou z hlavy Šimka, a nic tak nenasvědčovalo bodové loupeži újezdských. Ti přežili i další úvodní šance domácích včetně nastřelené brankové konstrukce a následně hru nejen že pozvolna vyrovnali, ale po dvou nenápadných akcích během krátké chvíle dokonce i otočili skóre ve svůj prospěch. Do šaten tak spokojenější odcházeli hosté a bylo otázkou, jak se s tím ve druhé půli popasuje favorit utkání. Nutno objektivně uznat, že Štípa po změně stran byla sice více na míči, ale Újezd hrál chytrý defenzivní styl a do velkých příležitostí domácí borce příliš nepouštěl, a když už míče propadly, tak chybělo správné načasování či klid v zakončení. Hosté si tak odvezli překvapivě ale fakticky asi i zaslouženě všechny body, k čemuž jim nezbývá než pogratulovat.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Před zápasem ve Štipě, kde nás čekal silný tým domácích hráčů, jsem svým svěřencům říkal, že každý hráč má možnost odčinit špatný výkon z Valašských Klobouk. Až na jednu změnu totiž vyběhla úplně stejná sestava jako minulý týden. Jenže už ve třetí minutě jsme opět po sérii nedůslednosti a špatného dostupování dostali hlavou první branku. Že bude ovšem poslední, tak na to by si asi nikdo nevsadil. Zvláště, když domácí měli v prvním poločase další příležitosti své vedení navýšit. Možná došlo vlivem této okolnosti k polevení koncentrace a i my jsme začali kousat. Po půl hodině hry přišla naše dvouminutovka, kdy nejprve Tomáš Bělaška parádní kolmicí vyslal do úniku Štěpána Kováře a ten tvrdou křižnou střelou srovnal stav zápasu. Za dvě minuty jsme z levé strany hřiště kopali přímý kop právě po faulu na Štěpána Kováře, který precizně kopl Filip Martínek. Míč těsně před tím, než skončil pod levou šibenicí domácí brány, lehce tečoval Adam Dobiáš. Do poločasu se už stav nezměnil. Věděli jsme, že nás ve druhé polovině zápasu bude čekat velmi těžká práce udržet poločasové vedení. A taky že ano! Štípa hned v úvodu měla šanci stav srovnat a pak i další veliké příležitosti. Jenže tentokrát se k naší obětavé práci přidal i potřebný kus štěstí, anebo nás podržel brankář Staňa Maniš. Jak se blížil konec zápasu, tak se i nám naskytla okénka a své vedení jsme mohli navýšit. I přes téměř šestiminutové nastavení už branka nepadla, a tak se poprvé za mého působení v Újezdě ozýval vítězný pokřik z kabiny hostů. I když náš výkon opět měl dost nedostatků, tak nakonec klady bojovnost a efektivita ve spojení s potřebnou dávkou štěstí nám umožnila si poprvé odvést plný počet bodů ze Štipy.“

VYSOKÉ POLE – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 0:2 (0:1)

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „Do utkání s Valašskými Kloubouky jsme museli nastoupit ve velmi okleštené sestavě a v nezvyklém rozestavení. Bohužel nás kosí zranění, alespoň nás to postihlo až v momentě, kdy jsme měli jistotu osmého místa. Ale i tak je to nepříjemné, takto látat sestavu. Poprvé se letos dostal do základu matador Jirka Ludík, který do té doby odehrál snad jen 15 minut a do dresu musel dokonce Pepa Fojtů, vedoucí naší udírny a otec Jakuba a Ondřeje Fojtů. Hosté byli od začátku logicky na míči. Domací bojovali a čekali na svou šanci. Ta přišla v 15. minutě, kdy Jakub Fojtů nastřelil tyč. Hosté se po centru z boku dostali taky do dobré šanci ale přestřelili. Ve 30 minutě, ale mířili přesně. Po pěkné akci a krásné střele z 30 metrů se dostali do vedení. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu. Ze začátku byli aktivnější domácí, vypracovali si několik nadějných šancí, ale bohužel neproměnili. A to hosté okamžitě potrestali. Rozehráli na krátko roh a následnou střelu z úhlu si nešťastně srazil domácí hráč. Poté Valašské Klobouky zkušeně kontrolovaly hru. Za zmínku už snad stojí jen, že rozhodčí nepochopitelně neodpískal pokutový kop pro domácí, kdy hostující stoper srazil k zemi domacího utočníka a doslova ho zalehl a zabránil mu pokračovat ve hře.“

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Byl to ospalý, až únavný zápas. Kluci věděli, že hrají proti slabšímu soupeři, za stavu 1:0 drželi míč, dávali si to, domácí byli při tomto úmorném vedru zataveni. Mají šikovné hlavičkáře, snažili se hrát na brejky, nic si však nevytvořili, náš gólman si dobře chodil pro balony. Nebylo to nic pěkného, vítězství v derby si však ceníme. Určitě bychom teď rádi dosáhli na třetí místo. Na jaře předvádíme pěkný fotbal, kluky to baví, trénují, nastupují ve stabilní sestavě. Klobouček dolů, že se tak semkli. Doufám, že se od tohoto bodu odpíchneme i na podzim. Hned zkraje příští sezony bychom rádi atakovali přední příčky a případně postoupili do I. B třídy.“

JASENNÁ – JAROSLAVICE 5:3 (4:0)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „K zápasu jsme měli k dispozici celkem silnou sestavu a dokonce i další čtyři hráče na lavičce. V celém prvním poločase nás soupeř trápil sprintovým náběhem za obranu, někdy i třemi hráči zároveň. Pro naši obranu bylo složité najít správnou pozici pro ofsajdovou linii, ale naštěstí se hostům ani jeden průnik nezdařil. V útočné fázi se nám v prvním poločase zadařilo nadmíru. Postupně jsme nasázeli čtyři kousky a měli jsme ještě několik gólovek. V poločase za stavu 4:0 jsme si říkali, že ještě není hotovo, ale je přirozené, že mančaft trochu poleví. V nástupu do druhého poločasu jsme najednou tahali za kratší konec, a když jsme takto přeřadili na údržbu, tak se strašně těžko znovu rozjíždí k lepšímu výkonu. V podstatě jsme celou půli dohrávali a do hry už jsme se pořádně nedostali. Naštěstí se nám Jaroslavice nepřiblížily víc než na 4:2 a právě v tu chvíli nás uklidnil krásným sólem kapitán Smilek, když prošel přes tři hráče a krásně zakončil. Jsme rádi, že jsme v posledním domácím utkání sezóny zvítězili a snad trochu potěšili diváky.“

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „V globále jsme měli držení míče 70:30 v náš prospěch, zápas jsme si však prohráli po velice vlažném úvodu. Asi jsme si mysleli, že se soupeř porazí sám, přístup téměř všech hráčů byl katastrofální, navíc jsme se dopouštěli individuálních chyb, do poločasu jsme inkasovali čtyři góly. Co Jasenná vypustila na bránu, to tam spadlo. O přestávce jsme udělali trošičku vítr v kabině, provedli jsme dvě změny. Druhá půle byla diametrálně odlišná. Když už jsme se nadechovali na snížení na rozdíl jediného gólu, tak po další chybě a ojedinělé šanci domácích jsme dostali na 5:2, což nás srazilo. Ještě jsme vstřelili gól, měli jsme nějaké náznaky, znovu jsme však doplatili na nedůraz.“