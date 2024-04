Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Soupeř k nám spíše přijel bránit, na vápně to zabetonoval. Trošičku jsme měli problém se dostat k bráně, bylo tam hodně ofsajdů. Do vedení jsme se nakonec dostali Novosadem. Měli jsme dost standardních situací, rohů, a i když jsme je nekopali špatně, další branku jsme do přestávky nepřidali. Druhý poločas byl víceméně podobný, využili jsme tam skulinku, Zedník v závěru zvýšil na 2:0. Byl to zápas na jednu branku, utkání jsme nakonec zvládli. Hosté dorazili ve dvanácti lidech, což nikdy není žádná sranda. Skvěle však bojovali. Sami po zápase přiznali, že kdyby hráli otevřeně, asi to pro ně skončí hůře.“

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Měli jsme problém se skládáním sestavy, chybělo nám sedm osm kluků, v polovině utkání se nám navíc zranil pravý obránce. Do dresu jsem se musel obléct i já. (úsměv) Zápas jsme začali dobře, ve čtvrté minutě jsme po standardce dali hlavou balon do brány, rozhodčí nám však gól nepochopitelně neuznal, zapískal faul. Přitom byl k tomu otočený zády. Domácí poté převzali iniciativu. Víme, že mají výborné mužstvo, hraje se s nimi špatně. Defenzivní taktika nám docela vycházela. Paseky se přesto po krásné akci dostaly do vedení, gól vstřelily ze samostatného úniku. Ve druhé polovině to víceméně bylo na jednu branku. Ke konci zápasu jsme šli do deseti, náš hráč za zákrok dostal druhou žlutou kartu, což jsem úplně nepochopil. Šli jsme do deseti, nešlo s tím nic udělat. Domácí přidali druhý gól, zaslouženě vyhráli. Výborně nám zachytal Machala, jinak by to určitě skončilo vyšším rozdílem. Kluky musím pochválit, vzhledem k situaci odehráli velice bojovné utkání. Ostudu jsme neudělali.“

KAŠAVA – LUHAČOVICE B 2:1 (1:1)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Vítězství se rodilo velmi těžce, Luhačovice se představily jako velmi dobré mužstvo. V prvním poločase měly oba týmy šance, hrálo se vyrovnané utkání. Ve druhé půli jsme dali gól, hosté srovnali po velmi podařené akci. Brankář hostů v polovině poločasu srazil našeho hráče, byl vyloučen. Dlouho jsme nebyli schopni prorazit jejich linii. Po vystřídání se nám to podařilo, pět minut před koncem dal na 2:1 kapitán mužstva a nejstarší hráč na hřišti Pavel Zbranek. Luhačovice měly v 90. minutě možnost pokutového kopu, když pro změnu fauloval náš brankář. Penalta však byla špatně umístěná, náš gólman ji vyrazil. Pro nás je to šťastné vítězství. Zápas dobré úrovně byl celkově vedený ve slušné rovině. Za tři body jsem vděčný.“

Zdeněk Červenka, hrající předseda Luhačovic B: „O víkendu nás čekalo těžké utkání s Kašavou, která měla stejně bodů jako my. Poslední tři zápasy jsme nebodovali, a proto byl cíl jediný – bodovat. To se nám bohužel nepodařilo, ale k remíze jsme měli blízko. V prvním poločase branka nepadla – domácí využívali znalost svého úzkého hřiště a zejména rychlými auty se dostávali za naši obranu a snažili se zakončit. Obě mužstva se pokoušela hrát kombinační fotbal. V 50. minutě šla Kašava do vedení. Nám se podařilo vyrovnat v 58. minutě. Děj zápasu v 65.minutě ovlivnila červená karta, kterou obdržel náš brankář, když se snažil zachytit sólo nájezd útočníka domácích. Jelikož jsme náhradního gólmana neměli, do brány se postavil obránce Honza Šůstek. Poté nás domácí zatlačili a jejich tlak vyvrcholil v 82. minutě, kdy se jim podařilo vstřelit gól na 2:1. Avšak my jsme zbraně nesložili. Obranu jsme stáhli na tři obránce a vše vrhli do útoku. Odměnou nám byla penalta v 90. minutě, kterou jsme bohužel neproměnili. K bodu jsme měli velmi blízko, utkání bylo vyrovnané. Odehráli jsme ho týmově, s nasazením. Myslím, že i diváci museli být spokojeni. Soupeři gratuluji k vítězství!“

OP: Štípa ve šlágru vyloupila Luhačovice. Divoké derby ve Vysokém Poli

ÚJEZD – NEDAŠOVA LHOTA 1:5 (0:4)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Nedašova Lhota v našem azylu v Loučce zvítězila naprosto zaslouženě, k jejímu výkonu i zisku bodů jí gratuluji. Smekám klobouk před hráčem, jenž dal jejich třetí branku, protože to byl parádní halfvolej do naší šibenice. (Ladislavem Bartošákem) Co se týče našeho výkonu v prvním poločase? Nic hanebnějšího jsem snad ve své 25leté trenérské kariéře ještě nezažil! Budu jen opakovat, co jsem v poločase řekl v kabině. Cituji sám sebe: „Kdyby existoval sazebník pokut za předvedený výkon, tak za úvodní poločas každý hráč zaplatí do společné kasy sto tisíc korun!“ To snad mluví za vše. Třešničkou na dortu bylo vyloučení našeho lídra a kapitána Tomáše Bělašky. Paradoxně ve druhém poločase jsme v deseti možná měli i více šancí, ale branku jsme dali až Štěpánem Kovářem v poslední minutě z penalty, když za stavu 0:5 potrestal faul na svoji osobu.“

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Je to paráda, velice dobrý pocit. Hráli jsme vážně super. Na neutrální půdě v Loučce jsme doufali v bodíček, nakonec jsou tři. Brzy jsme dali gól, ten však padl z ofsajdu, pak jsme měli tutovou šanci. Zjistili jsme, že s Újezdem se dá hrát. Soupeře jsme začali tlačit, v desáté minutě jsme šli do vedení. Po poločase to bylo 4:0 pro nás. Máme nedávnou zkušenost z krásně rozehraného zápasu ve Slopném, kde jsme po poločase vedli 2:0, nakonec jsme prohráli 2:3. Trochu jsem tak v kabině musel krotit emoce. Nakonec to dopadlo velice dobře.“

LAČNOV – JAROSLAVICE 4:3 (4:1)

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Ve třetí minutě jsme inkasovali nešťastný gól, když na čerstvě pokropeném hřišti se brankáři svezl míč. Přesto jsme to nevzdali, vyrovnali jsme na 1:1, což nás trochu uklidnilo. Postupným útokem jsme do poločasu docílili dalších tří gólů. Druhou půli jsme dohrávali v deseti lidech. Minulé zápasy se nám nedařilo vyhrát, což nás trochu srazilo dolů, rychlý gól na 4:2 nás úplně uzemnil. V deseti lidech jsme utkání nakonec ubojovali, odskočili jsme od posledního místa. Kdybychom byli v jedenácti, rozdíl ve skóre by byl vyšší. Červená karta? Byla to administrativní chyba – je našim kmenovým hráčem, má aktivní členství. Nedbalostí se stalo, že nebyl uvedený v zápise. Je to školácká chyba.“

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Měli jsme vynikající vstup do utkání, ve třetí minutě jsme vedli 1:0. Navíc jsme ještě nastřelili tyčku. Pak jsme si možná mysleli, že jsme mistři světa, nechtělo se nám běhat, odešlo nasazení, bojovnost, prostě veškeré aspekty. Soupeř si v prvním poločase vypracoval čtyři šance, vstřelil čtyři góly. O přestávce jsem zvýšil hlas. Domácí do druhé půle kvůli administrativní chybě nastoupili jen o deseti. Netuším jak se to bude řešit, jen vím, že hráč nebyl uvedený v zápise, hrál neoprávněně. Brzy jsme vstřelili krásný gól ze třiceti metrů, pak jsme neproměnili šance. Soupeř ve druhém poločase spoléhal na brejky, mohl zvýšit, podržel nás gólman. První poločas byl od nás totálně ofláknutý. Prohráli jsme si to sami.“

OP: Újezd doma porazil Luhačovice B, Valašské Klobouky v derby přehrály Návojnou

ŠTÍPA – VYSOKÉ POLE 7:0 (1:0)

Martin Ráček, předseda Štípy: „K zápasu přistoupeno ze strany domácích zodpovědně, ale hosté byli iniciálně disciplinovaní i dobře organizování. První půle byla fakticky vyrovnaná. Po změně stran už Štípa měla znatelnou převahu, brankostroj byl i díky brzké druhé brance v síti Pole aktivován. Pak už to byla jen otázka výsledného skóre, které se zastavilo na číslovce sedm.“

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „Z různých důvodů nám vypadli tři klíčoví hráči základní sestavy – postupně se omluvili Bartoška, Machů a Doruška. Jsou to střední záložníci, kompletně nám to rozhodilo sestavu. Na střed zálohy museli nastoupit kluci, kteří tento post obyčejně nehrají. První poločas jsme odehráli dobře, do 43. minuty jsme drželi stav 0:0, z první vážnější akce domácích jsme dostali branku do šatny. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi špatně, vůbec jsme nenavázali na výkon z prvního. Úvodních pět minut jsme asi ještě seděli v kabině. Štípa se během této doby dostala do vedení 4:0, bylo po zápase. Domácím narostla křídla a s přehledem si dokráčeli k vysokému vítězství.“

NÁVOJNÁ – POTEČ/FRANCOVA LHOTA B 2:2 (2:2)

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „V tradičním derby proti Návojné se nám celkem daří, proto jsme se chtěli konečně chytnout. Kluky máme zpět z marodky, nyní to tak už bude jen o psychice a nasazení. V utkání jsme dvakrát vedli, domácí vždy dokázali srovnat. Po celou dobu využívali svých dlouhých nákopů, které končily u jejich kanonýra Ondřeje Šebáka. Už dlouho se mi nestalo, aby jeden hráč zavinil dva pokutové kopy, které paradoxně soupeř nedokázal proměnit – nejdříve byl vychytán gólmanem, při druhém pokusu zcela minul brankovou konstrukci. V závěrečném tlaku domácích nás opět podržel gólman, proto bod je spravedlivý pro oba celky. Ale pro nás s ohledem na vývoj ostatních utkání jednoznačně ztrátou!“

JASENNÁ – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 1:2 (1:2)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Zápas se hrál znovu na perfektně připraveném terénu za krásného počasí. Jak už se stalo tradicí, tak jsme zase byli oslabení o několik klíčových hráčů. V průběhu celého utkání se zrodilo spoustu jasných gólových příležitostí ale gólmani měli na obou stranách svůj den. Dle průběhu by spíš odpovídal výsledek tak 6:6. Chtěl bych pochválit našeho mladého brankáře Laďu Pečenku, že nás svým výkonem držel celý druhý poločas na dostřel soupeře. Góly padly v prvním poločase a celý druhý byl o tom, jestli se nám podaří vyrovnat. Bohužel to tam i přes mnoho šancí nepadlo. Výkon a snaha o vyrovnání ale byly v pořádku. Tak snad příště.“

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Po standardce Sáblíka, který míč úspěšně kopl za zeď, a trefě Vangora jsme vedli 2:0. Znovu jsme měli hodně šancí, jejich gólman však chytal výborně, musím ho pochválit. Druhý poločas byl ovlivněný gólem z konce první půle, kdy rozhodčí nechal rozehrát domácí o 15 minut dále, my zůstali stát. Pak už to byl spíše boj. Vítězství si ceníme, měli jsme více ze hry. Se čtvrtým místem jsme spokojeni, jsme rádi, že jsme se posunuli. Teď nás čekají tři zápasy doma.“