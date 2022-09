Stačilo málo a střelecké konto mohlo být ještě větší. „Ještě jsem tam nastřelil břevno," ohlíží se za neúspěšnou situací.

Lakomý válí i ve 49 letech! Sedm roků už nemá hrát, v neděli vstřelil hattrick

Hattrick se však počítá. Zvláště u tohoto hráče, který letos oslaví 50. narozeniny! „Končím už sedm roků, pokračovat jsem nechtěl ani teď. Zase jsem ale do toho šel, vždy se nechám ukecat. Pokud mi bude sloužit zdraví a nic mě nebude bolet, tak to vidím na tento podzim. Uvidíme, jaké to bude, až padne padesátka, co přes zimu," nechává vše otevřené hrdina víkendového zápasu mezi Březůvkami a Bohuslavicemi nad Vláří.

Vyrovnávací trefa Milana Lakomého na 3:3.

