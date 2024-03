Jediné zaváhání přišlo až v posledním podzimním kole . Novotného svěřenci se na konci října poprvé v sezoně nedokázali prosadit, na hřišti silné Návojné pouze remizovali 0:0. I přesto získali úctyhodných 37 bodů. Za dva týdny jim začíná jarní část. „Už se těšíme, delší dobu jsme v nějakém režimu. Odehráli jsme zápasy, zatím to vypadá dobře. Soutěž je ale soutěž,“ nechce bývalý trenér Lužkovic přeceňovat výhry nad celky z vyšších soutěží.

Jak u vás probíhá příprava na odvetné boje?

Začali jsme ji 19. ledna. Scházíme se dvakrát týdně, stále chodí okolo dvanácti čtrnácti lidí. Kluci si to odtrénovali. Samozřejmě do toho byly prázdniny a další věci. Nikdo se nám nezranil.

Sehráli jste i zápasy?

Loni jsme jich měli sedm, na můj vkus to bylo docela dost. Navíc se nám v nich zranili někteří hráči. Teď jsme si naplánovali čtyři zápasy. Odehráli jsme už tři – Lhotu u Malenovic jsme porazili 2:1, Lužkovice 6:0 a naposledy Veselou 3:1. Pořád je to ale příprava, mistráky jsou něco jiného. Nijak to nedramatizuji, nejde z toho vyvodit, jestli jsme dobří, nebo špatní.

Štípě se vrací Holík, změny nechtěla. Jak vidí ztrátu na Paseky?

Dáváte znovu šanci mladým dorostencům?

Pepa Januš a Filip Hrazdira by měli chodit s námi, na pár zápasů naskočili už na podzim. Je to naše cesta. Příchodu kvalitních hráčů se nebráníme, každý rok nám však z dorostu vystřelí dva až čtyři kluci, není pak problém navazovat. Už se to pomalu dorovnává, starší s mladšími začínají být půl na půl.

Podzim se vám vydařil. Byl reálný odchod opor?

Nabídky na některé hráče byly, přišly i z vyšší soutěže než „jen“ I. B třídy. Věřím tomu, že dva tři kluci by to zvládli hned. Když to ale řeknu, jak to je, nechce se jim tolik trénovat, stačí jim dva tréninky, zápas a dají přednost nám. Mají klid a nemusí bojovat o místo a dokazovat něco.

Na druhou Štípu máte náskok čtyř bodů. Pořád je to docela hubený náskok, že?

Půjdeme zápas od zápasu, budeme se soustředit na svůj výkon a svá utkání. Když budeme zdraví a přistoupíme k tomu jak na podzim, tak věřím, že bychom to mohli zvládnout. V přáteláku s Veselou mě někteří vážně překvapili. Třeba ale přijdou dvě tři zranění a bude průšvih. Hlavně tam máme tři velké střelce, co zařídili snad 25 branek.

Kašavu nadále povede Studénka. Chci odejít s čistým štítem, říká zkušený kouč

Vaší devízou byla silná obrana, obdrželi jste jen tři branky ve 13 zápasech. Doma jste inkasovali pouze s Kašavou.

Začalo to vzadu od brankáře Petra Kupky. Ačkoliv má 42 let, tak stále věřím tomu, že by zvládl vyšší soutěž. V obraně jsou pak kvalitní kluci ročníku 2004. Dobře vím, že se mančafty na nás dobře připraví.

Pokud vám vyjde také jaro a okres vyhrajete, šli byste o patro výš?

Chtěli bychom jít nahoru, hlavně kvůli klukům. Někteří nás dříve opustili, odešli na Mladcovou nebo do Lužkovic. Chceme hrát pokud možno co nejvyšší soutěži, aby zůstávali. Když tady bude kvalitní liga, odcházet nebudou. Bránit ve vyšších soutěžích jim ale samozřejmě nechceme.