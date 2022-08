Do okresního přeboru přesto vstoupí s novým koučem, donedávna ještě trenérem dorostu Jaroslavem Novotným. „Bylo to trochu nešťastné. Nerad bych do toho více zasahoval, bylo to rozhodnutí výboru. Prostě to tak vyšlo,“ pronesl Novotný v rozhovoru pro Deník.

Přijal jste nabídku okamžitě?

Když to vedení klubu na mě poprvé vybalilo, tak se mi do toho jít úplně nechtělo. Trénování dorostu mě naplňovalo, působil jsem v něm tři roky. Navíc jsem ještě měl rozjednaného něco jiného. Nakonec to dopadlo, jak do dopadlo.

Zkušenosti s trénováním „A“ Pasek nemáte, že?

Je to pravda, za chlapy jsem zde pouze nastupoval jako hráč. Dříve jsem však trénoval Jaroslavice, se kterými jsem z I. B třídy postoupil do I. A třídy, Lužkovice jsem vedl v I. B i I. A třídě.

Může být pro vás deficit, že jste u mužstva nebyl v postupové sezoně?

Problém v tom určitě nevidím, skoro všechny kluků znám – buď jsem s nimi ještě hrával nebo je trénoval. Zápasy "A" jsem navíc i navštěvoval, nejednou jsem je viděl hrát přímo osobně. Pochopitelně však bude záležet na tom, jak sezonu zahájíme. Je důležité, abychom se v soutěži zabydleli, kádr na to určitě špatný nemáme. Vedení klubu na mě navíc v ničem netlačí.

Jaké má ambice?

Osobně bych se určitě chtěl pohybovat v horní polovině tabulky, ideálně okolo šestého místa. Těžko říct, jaký dopad bude mít zúžení soutěže, bude záležet na každém zápase. Jedenáct utkání za podzim je docela málo. Zda to bude výhoda, nebo nevýhoda, se teprve uvidí.

Cítíte z kluků pořád nadšení, že budou hrát okresní přebor?

Určitě ano, hlavně u mladých. Věřím, že se nás dlouho bude držet nováčkovská euforie, rozhodně nebudeme chtít hrát druhé housle. Máme tady výbornou mládežnickou základnu, kluci v minulosti odcházeli kvůli vyšším soutěžím. Snad i díky působení v okresu k tomu nebude docházet. Do soutěže jdeme optimisticky, ale s respektem.

Jak byste to měli mít s kádrem?

Už Michal Tuna měl v minulé sezoně problém se složením kádru, půlka kluků byla zraněných. Nebylo tak výjimkou, že na zápas si vzal šest kluků od nás, tři čtyři hráli v základu. Klobouk dolů, že to zvládl. Vedení klubu mi i kvůli této situaci před nástupem k „A“ přislíbilo, že s námi budou trénovat dorostenci, do prvního týmu teď k nám vylezli čtyři. Kádr by přibližně měl mít šestnáct lidí.

Kdo vás posílil, kdo naopak skončil?

Oficiálně k nám zatím přišel velmi zkušený brankář Petr Kupka, který naposledy působil na Mladcové. Už nechtěl hrát I. A třídu, místo toho bude působit u nás. Hodně to pomůže našemu mladému dorostencovi Davidovi Eichnerovi, který ještě rok může nastupovat za svoji kategorii. Usilujeme ještě o zisk jednoho zkušenějšího hráče. Kluků by mělo být dost. Naopak skončili Radek Machů a Michal Kopečný, pro oba by to měl být konec kariéry. Radek si možná ještě někde kopne čtyřku.

S jakou návštěvností byste byli spokojeni?

Když bude chodit dvě stovky diváků, bude to dobré. První domácí zápas sezony máme příští pátek, hostíme Valašské Klobouky. Hraje se o půl sedmé večer, věříme, že je to super čas pro lidi i soupeře. Příští víkend se sice jede barumka, pořád je to ale lepší, než kdyby se to hrálo v sobotu, kdy je vše v plném proudu.

Vyjádření předsedy SK Zlín 1931 Marka Nováka: „Michal Tuna v kategorii mužů odvedl maximum. Po postupu do okresního přeboru však chceme jít dále, a to s Jardou Novotným v zádech. Má velké zkušenosti s vyššími soutěžemi, i proto od výboru obdržel naši důvěru. Naposledy navíc vedl dorost – s těmito kluky, kteří se výrazně podíleli na postupu, si výborně rozumí, bude s nimi dále pracovat, motivovat je. Tréninky pod ním vypadají jinak, chceme, aby to mělo smysl a směr. Na rozdíl od Michala Tuny disponuje kontakty z vyšších soutěží, v rámci fotbalu se pohybuje trochu někde jinde. Usoudili jsme, že právě teď po postupu je načase trenéra vyměnit. Zároveň musím uznat, že i pro mě se jednalo o necitlivé rozhodnutí – nebylo snadné za Michalem jít a vysvětlit mu to, dobře vím, že fotbal dělal srdcem, že ho má rád.“