Paseky ve druhé polovině května překvapivě poztrácely – nejprve padly ve Valašských Kloboukách, po drtivé výhře v dohrávce s Lačnovem 8:1 poté remizovaly v Újezdu.

Boj o čelo okresu získal nový náboj, štípští fotbalisté se před pátečním vzájemným zápasem dostali na rozdíl pouhých tří bodů. V případě výhry by tak oba mančafty měly shodně 59 bodů!

OP: Valašské Klobouky udolaly Paseky. Nedašova Lhota má bod, přesto cítí křivdu

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně, což vyústilo v naší branku z rohu. Nadále jsme měli jsme více ze hry, i šance,“ pochvaloval si nástup do pátečního večerního střetnutí šéf lavičky domácího mančaftu Jaroslav Novotný, jehož tým poslal do vedení kanonýr Zedník.

„Dva nejlepší týmy OP si od počátku zápasu nedarovaly ani píď hrací plochy, kdy tak v prvé půli bylo k vidění vyrovnané a fyzicky náročné utkání. Domácí otevřeli skóre hned v úvodu po precizně zahraném rohu,“ uznal předseda hostů Martin Ráček.

Náskok Pasek trval pouhých osm minut, po faulu na Okála z pokutového kopu vyrovnal Laciga, jenž vstřelil už 16. gól letošní sezony. Další branky do konce úvodního dějství už nepadly, do kabin se odcházelo za stavu 1:1.

Hosté museli přidat, tradičně cenný bod by nyní byl málo. Do druhé půle taky tak vstoupili, vedení chtěli překlopit na svoji stranu.

OP: Boj o čelo nabírá grády! Štípa natočila Lačnovu desítku, Paseky ztratily

„Po změně stran se ráz zápasu diametrálně lišil, Štípa domácí Paseky viditelně přehrávala, ale dlouho neměla potřebné štěstí v zakončení, což prolomil až čtvrt hodiny před koncem hostující kapitán Elšík,“ těšilo Ráčka.

„Před vstupem do druhého poločasu jsme si něco řekli, nedokázali jsme to však plnit – sice jsme dobře bránili, špatně jsme se však dostávali do tempa. Hosté nás přehrávali, vytvářeli si šance, jednu proměnili a šli do vedení 2:1. V té době byli lepší,“ přiznal Novotný.

Na tahu byly Paseky, za každou cenu si přály utkání alespoň zremizovat. Nakonec se jim to v samém závěru podařilo.

„Po inkasovaném gólu jsme konečně zabrali, zaslouženě jsme vyrovnali,“ pokyvoval hlavou spokojený domácí trenér.

„Když už se zdálo, že potřebné tři body poputují k nám, tak z posledního dlouhého nákopu paseckých míč propadl do malého vápna Štípy, kde se na zem poroučel domácí hráč a po intervenci pomezního byl nařízen diskutabilní pokutový kop, který určil finální skóre,“ posteskl si předseda hostujícího mančaftu.

„Penalta se určitě měla pískat, náš hráč by asi vystřelil na branku, soupeř ho trefil,“ líčil ze svého pohledu Jaroslav Novotný.

OP: Slopné obralo Štípu, Paseky stály. Kašava a Valašské Klobouky nadělovaly

Domácí se štěstím brali bod, který má pro ně hodnotu zlata. Vzhledem k lepším vzájemným zápasům (na podzim zvítězili venku 2:0) si dvě kola před koncem můžou dovolit i prohrát. Nečeká je však vůbec nic snadného – nejprve jedou do Kašavy, sezonu zakončí domácím střetnutím se silnou Návojnou.

„Že můžeme i prohrát? Na to se nechci spoléhat, byl bych rád, aby bylo hotovo už příští týden v Kašavě. Dobře však víme, že to na jejich hřišti nebude nic lehkého. Chybí nám poslední krůček. Bude to boj!“ ví dobře trenér Pasek Jaroslav Novotný.

„Nám nezbývá nic jiného, než bojovat dál a tak trošku nesportovně věřit v další jarní zakolísání paseckých,“ říká na rovinu předseda Štípy Martin Ráček, který ocenil výkon týmu na půdě lídra letošního ročníku okresního přeboru.

„Jako předseda oddílu si velmi cením předvedeného výkonu a hry našich borců, za což jim tímto veřejně děkuji!“

Proteče Štípě titul mezi prsty podobně jako loni? Nebo se nakonec dočká zázraku? Nejpozději v polovině června vše bude jasno.

Okresní přebor, 24. kolo

SK ZLÍN 1931 – ŠTÍPA 2:2 (1:1)

Branky: 6. a 90. (pen.) Zedník – 14. Laciga (pen.), 72. Elšík.