Paseky měly po klíčovém střetnutí tříbodový náskok, ve zbývajících dvou zápasech si dokonce mohly dovolit i jednu prohru. To v žádném případě nechtěly dopustit, což potvrdily vítězstvím na půdě silné Kašavy. „Byl to těžký zápas, klidně mohl skončit i remízou,“ uznal Novotný.

Objektiv Jana Zahnaše: Paseky udolaly Kašavu a oslavily postup do I. B třídy

Jeho svěřenci nakonec tento duel ustáli, zvítězili 3:2, díky čemuž už přímo na půdě nováčka soutěže mohli oslavit postup do vyšší ligy. „Od začátku sezony jsme chtěli hrát vysoko, na postup jsme úplně necítili,“ přiznává po konci úspěšného ročníku.

„Skvěle nám vyšly úvodní zápasy, kluci vše vzali za správný konec. Pravidelně trénovali, k zápasům přistupovali na sto procent. Vrátilo se jim to. Navíc se vytvořila skvělá parta,“ smekl bývalý kouč Jaroslavic nebo Lužkovic.

Fotbalová veřejnost čekala, jak vítěz podzimní části okresního přeboru na jaře zareaguje. Začal senzační porážkou v Jasenné, od nevydařeného utkání se zpátky odrazil k lepším zítřkům. „Mančafty se zlepšovaly, chtěly se na nás vytáhnout. Na nás byl tlak. Naštěstí jsme náskok neprojeli, sezonu tak můžeme hodnotit skvěle,“ oddechl si.

Objektiv Jana Zahnaše: Paseky završily okres výhrou nad Návojnou

V příštím ročníku si bude muset zvykat na novou soutěž a soupeře. Předseda klubu Marek Novák na mužstvo nechce vytvářet žádný tlak, zároveň by si představoval pobyt v první polovině tabulky.

Jak to má Jaroslav Novotný?

„Jako nováček budeme mít entuziasmus, velkou motivaci. Kluci se už teď chtějí ukázat. Během přípravy jsme na některé tyto týmy už narazili, zápasy jsme zvládli. Souhlasím s tím, že bychom rádi hráli v klidnějším středu tabulky,“ nezastírá.

Letošní vítěz okresu by minimálně rád navázal na výkony svých předchůdců. Slušovice B po postupu do I. B třídy skončily na sedmém místě, Hvozdná se nyní dokonce umístila ještě o dvě pozice výše. „V této soutěži to už není taková mydlená, více je to o fotbale. Naší výhodou naopak může být, že dokážeme zabojovat,“ věří Novotný.

Jak slavily fotbalové Paseky? Titul i medaile objektivem Jana Zahnaše

Tento mančaft dlouhodobě spoléhá na vlastní mládež, odchovance. Se skvělou vizitkou by se rád uchytil také v kraji, výrazná obměna se očekávat nedá. „Klukům se samozřejmě dařilo střelecky, někdo se po nich asi i bude chtít snažit sáhnout. O žádných nabídkách v této chvíle ale zatím nevíme,“ potěšil fanoušky, kteří se momentálně o odchody svých opor obávat nemusí.

„Rádi bychom získali někoho zkušenějšího, ideálně do každé řady jednoho hráče. Jak už jsem zmiňoval v průběhu sezony, i nadále se chceme vydávat naši cestou mládeže,“ uzavírá trenér postupujících Pasek Jaroslav Novotný.

Splní to a obstojí v krajské soutěži?