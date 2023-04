Petrůvku jste porazili jednoznačně 5:1. Jak vypadal zápas?

Na začátku nám chvíli trvalo, než se zahřejeme do provozní teploty. Petrované si vypracovali dvě tři šance, které neproměnili. Potom jsme se už začali rozehrávat. Z první vážnější příležitosti jsme vstřelili gól, pak druhý, oba padly po přímočarých přihrávkách. Hosté snížili, měl jsem i strach, že z toho bude drama. Lukáš Šála však před poločasem dal na 3:1. O přestávce jsme se hecovali, říkali si, že nebudeme divočit. Petrované měli ve druhém poločase ještě nějaké šance, které nedaly. My naopak přidali dvě branky a bylo vymalováno.

Byli jste tedy efektivnější?

Abych řekl pravdu, tak ano. Hned první dvě naše střely skončily v brance hostů. Z minima jsme vytěžili maximum. Výsledek úplně nevypovídá průběhu zápasu.

V letošní sezoně jste odehrál teprve čtvrtý zápas. První tři jste gólově mlčel, teď vám to tam napadalo…

Od spoluhráčů jsem obdržel nádherné, famózní přihrávky. Jen jsem si dával pozor, abych to pořádně trefil. V minulosti jsem už měl takové šance, že z metru nebyl problém minout branku nebo trefit gólmana. (úsměv) Snažil jsem se zkonsolidovat a umístit míč do branky. Byl jsem však soustředěný, asi zraju věkem. (smích) Nejsem žádný kanonýr, že bych dával gól v každém zápase. Někdy se to ale podaří.

Tušil jste před zápasem, že by vám to mohlo vyjít?

Na zápas jsem se úplně necítil, nebyl jsem tolik ve své kůži. Dokonce jsem si říkal, že bych ani nenastoupil. Nakonec jsem to šel zkusit. Nebylo to tedy tak, že bych před utkáním vyloženě věděl, že dám gól. Na Petrůvku se mi každopádně celkem daří, nějaký ten gól jsem jí už vstřelil. Umím se proti ní namotivovat, pár roků zpátky jsem jí vstřelil hattrick. Dědiny jsou navíc kousek od sebe, je to derby. Dříve jsem za Petrůvku i v rámci hostování nastupoval.

Co jste za hattrick musel přinést?

Už na hřišti jsem slyšel, že za hattrick bude litr slivovice. (úsměv) Byly i náznaky, že když padl hattrick, tak bych mohl donést něco víc. (úsměv) Proč ale ne, pro kabinu, spoluhráče to rád přinesu. Patří to k tomu.

Věnujete se také hokeji. Kdy jste se k tomu dostal?

Začal jsem někdy ve 32 letech, teď nám skončila 14. sezona. S ogarama z Bohuslavic nad Vláří jsme napřed mezi sebouhrávali sranda mače. Pak řekli, zda bychom nezkusili jít do Valašské hokejové ligy. Vydrželo to až do teď.

Co vás více naplňuje?

Více hokej. Minutu si zabruslíte, je to lepší. Pak si odpočinete. (úsměv) Kór v mých 46 letech. Ve fotbale nastupujete proti o 20 let mladším drakům, není to jako před 25 lety. Na ledě se to přeci jen nějak vyrovná.

Jak dlouho byste ještě chtěl pokračovat?

Ogaři ve fotbale se mi už šest sedm let smějí, že končím. Pondělní rána jsou pak čím dál horší, radši bych proto skončil. (úsměv) Když ale zavolají, potřebují pomoc a nic nemám, tak vždy rád přijdu.