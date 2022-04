Jeho mužstvo čekal zrádný venkovní duel – Lukov v předchozích šestnácti letošních zápasech neuhrál jediný bod, přičemž disponoval skóre 17:81. „V kabině jsme před zápasem vtipkovali, že snad nebudeme první, co s nimi prohrají. Určitě jsme si dávali pozor, ať zápas nebereme na lehkou váhu,“ zdůraznil, že o podcenění nemohla být ani řeč.

Utkání nakonec vyšlo mladému fotbalistovi i jeho spoluhráčům, sám Borovec navíc poprvé v kariéře vstřelil více než dvě branky.

A to i přes skutečnost, že v probíhajícím roce se fotbalu téměř nevěnoval. „Kvůli zdravotním problémům to bylo teprve podruhé, co jsem se letos potkal s balónem. Možná jsem po takové době už měl hlad po gólech,“ přemítá Jan Borovec, co mohlo stát za jeho výrazným galapředstavením.

Na hřišti mu to pálilo, což si nenechali ujít ani jeho parťáci z mužstva. „Už o poločase říkali, že se mi to prodraží. Po tomto rozhovoru to ale určitě bude ještě dražší,“ rozesměje se mladý fotbalista, který nastupuje na křídle nebo hrotu.

Borovec si za „B“ v letošním ročníku III. třídy skupiny A připsal osm startů, ve kterých vstřelil šest branek. Za „A“ nastoupil do dvou zápasů, jednou skóroval. „Uvidíme, třeba se mi po takovém výkonu otevřou dveře,“ culí se bývalý hráč Malenovic.

Více zkušeností má dosud s nižší soutěží. I přesto obě ligy dokáže porovnat„Nejmarkantnější rozdíl je v rychlosti hry. Ve III. třídě mám většinou dostatek času na přebrání míče a následné vymyšlení, jak s ním naložím. V I. B si míč nestihnu ani zpracovat, a už je u mě obránce.“

V „B-mužstvu“ nastupuje také se svým sourozencem – trojčetem Františkem. „Hrajeme spolu už od čtyř let. Někdy mi přijde, že s ním mám souhru, jako s nikým jiným. V Lukově mi na jeden gól nahrál, dokonce i přesto, že hrál stopera,“ uzavírá Jan Borovec, který má ještě sestru Helenu.