FOTOGALERIE/ Na soutěžní premiéru Petra Jiráčka v domácím dresu zavítalo 117 diváků. Fotbalisté Kudlova i díky 37letému záložníkovi zvítězili nad Dobrkovicemi snadno 7:2.

Druhý gól Petra Jiráčka v zápase. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

Na profi úrovni zažil bohatou hráčskou kariéru. S Plzní získal mistrovský titul, tři a půl sezony nastupoval v německé Bundeslize. Po návratu do České republiky hrál ve Spartě Praha, čtyři sezony strávil ve Zlíně.

V polovině dubna si bývalý účastník čtvrtfinále Mistrovství Evropy Petr Jiráček odbyl soutěžní premiéru za Kudlov. Zkušený borec, který ještě na podzim nastupoval v MSFL, svému novému mančaftu pomohl ve 12. kole IV. třídy skupiny A k výhře nad Dobrkovicemi 7:2.

„Dopadlo to dobře," pousmál se Jiráček, který je od zimy asistentem trenéra prvoligového Zlína.

Domácí už ve druhé minutě otevřeli skóre, z penalty se nemýlil Červinka. Hosté sice po šesti minutách vyrovnali, domácí přesto do 26. minuty zasadili svému soupeři další čtyři direkty. O ten poslední se postaral právě Jiráček.

Kudlov si druhý poločas už pohlídal, na 6:1 svoji druhou brankou v zápase zvyšoval bývalý český reprezentant. Hosté ještě v 71. minutě korigovali z penalty, konečné skóre zápasu udal Redl.

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

„Na Kudlově bydlím. Mám to tady za barákem, zdejší kluky znám. Staráme se o to tady. Byla to jasná volba," vysvětlil Petr Jiráček, proč si za své angažmá vybral právě Kudlov.

Se svým týmem je ve IV. třídě skupiny A na třetím místě, na první Jaroslavice B ztrácí šest bodů. S nedalekým soupeřem se však na jaře utká ještě dvakrát.

„Nevím, jak kluci, já ovšem postupové ambice rozhodně mám. Chtěl bych to posunout alespoň do trojky," míří výše odchovanec Sokolova.

IV. třída, skupina A, 12. kolo

Kudlov –⁠ Dobrkovice 7:2 (5:1)

Branky: 11. a 12. Navrátil, 26. a 63. Jiráček, 2. Červinka (pen.), 16. Hanačík, 83. Redl –⁠ 8. Žůrek, 71. Vlčnovský (pen.)