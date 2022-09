Povězte, jak utkání vypadalo z vašeho pohledu? Hrálo se hodně technicky, zároveň jsme se dost snažili napadat obránce soupeře. Hosté měli rychlého útočníka, po zásadních chybách v obraně jsme vždy dostali hloupý gól. Bohužel jsme pořád museli dotahovat, podařilo se nám to jen dvakrát. Utkání by asi více slušela remíza, individuální chyby ale rozhodly. Trápí nás to každý zápas.

Měli jste možnost odejít s lepším výsledkem?

Šance byly na obou stranách, soupeř především hrozil z brejků. My jsme díky Kamilu Kleinovi i trefili břevno. V závěru jsem pak sám mohl srovnat na 4:4, brankář soupeře však moji hlavičku do šibenice fantasticky vytáhl, chyběly tomu centimetry. Nedá se nic dělat.

Nakonec jste prohráli 3:4. Sám jste však vstřelil všechny branky Lipové…

Pomohla mi k tomu dovolená, ukončil jsem ji pouze den před zápasem! Byl jsem tak odpočinutý tělem i duší, pochopitelně ale pomohlo i pomyslné štěstíčko. Soupeř měl zkušenou obranu, dobře nás zdvojoval. Nakonec se mi podařilo dát dva góly hlavou, jeden nohou. I když mi tam padl hattrick, tak přeci jen převládá zklamání z výsledku.

Vzpomenete si, kdy se vám naposledy podařilo vsítit hattrick?

Je to už několik let dozadu, tuším, že to už bylo za Lipovou. Nejvíce se mi pak podařily vstřelit čtyři branky. Škoda, že to nevyšlo znovu, bylo by to úplně ideální. Loni se mi tolik nedařilo, tak jsem rád, že se mi teď dařilo.

Ve čtvrté třídě je zavedeno hokejové střídání. Kolik jste toho proti Sehradicím odehrál?

Upřímně jsem absolvoval celý zápas. V zápalu boje jsem se o střídání ani nehlásil. Kluci mi to ale určitě nevyčítali. Pokud je vidět, že někdo už nemůže, tak ho trenér stáhne, případně člověk sám zvedne ruku.

Nesmí chybět tradiční otázka – jak pro vás bude drahý hattrick proti Sehradicím?

V posledních letech je to u nás specifické, alkohol totiž ve velké míře nekonzumujeme. Máme tak plnou přepravku plnou půl litrů slivovice. (úsměv) Jelikož v Luhačovicích vyrábím oplatky, tak kluky obdaruji touto pochutinou. Bude to tak osm krabiček, kamion určitě ne. (smích)

Jak jste se dostal k výrobě oplatků?

Začínali jsme jako rodinná firma v garáži, převzal jsem to po smrti otce, dodneška tam pracuje i má sestra.

Měl jste hned jasno, že toto rodinné žezlo převezmete?

Bylo to padesát na padesát, měl jsem spoustu argumentů na obě strany. Pomyslným jazýčkem vah byly mé služební cesty – jelikož jsem doma měl těhotnou manželku v rizikovém těhotenství, tak jsem chtěl být při ruce. Byla to ta poslední kapka, že jsem se vrátil do Luhačovic.

Na závěr se vraťme k fotbalu. V uplynulé sezoně jste ještě působili ve III. třídě. Proč jste se rozhodli vydat do IV. třídy?

V šatně jsme o tom hodně debatovali, měli jsme opačné názory, osobně jsem chtěl zůstat ve III. třídě. Nakonec rozhodlo zdravé lipovské jádro, šli jsme do většího klidu. Hlavně chceme hrát pro žízeň a aby nás to bavilo, prohrávat každý zápas na psychice nepřidá. Především si přejeme vyhrávat, není už tolik podstatné, zda je to trojka nebo čtyřka.