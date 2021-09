Potvrdili fantastický vstup do nováčkovské sezony v okresním přeboru Zlínska. Fotbalisté Dolní Lhoty na domácím hřišti porazili Poteč 4:2, díky čemuž se po šesti odehraných zápasech nachází na třetím místě tabulky.

Fotbalisté Dolní Lhoty (v bílých dresech) doma vyzvali Poteč. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Z naší strany to bylo utrápené vítězství, nejdůležitější jsou však tři body," pochvaloval si trenér Dolní Lhoty Daniel Lysák. „Teď nás bude čekat těžký trojzápas – nejprve jedeme do Slušovic "B", pak doma máme Štípu. Zakončíme to duelem s Luhačovicemi "B". Tato utkání nás prověří," uvědomuje si Lysák.