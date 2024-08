„Zápas hodnotím pozitivně. Byla to pro nás povedená generálka se starším soupeřem,“ uvedl kouč zlínské osmnáctky Jakub Řihák.

Jeho tým kromě Skalice zdolal také mužské účastníky krajského přeboru z Luhačovic a Slušovic, poradil si s devatenáctkou Vsetína 4:1, béčko Valašského Meziříčí porazil 7:2.

Přípravný fotbal -

FC ZLÍN U18 – MFK SKALICA U19 6:2 (1:0)

Branky Zlína: David Jeřábek 2, Soboliev 2, Pastyřík 2.

„Z dosažených výsledků máme samozřejmě radost, i když je to pouze příprava. Přesto nám doposud odehrané zápasy mnohé naznačily,“ pronesl Řihák.

Jednoznačným pozitivem je střelecká potence. „Nejde však pouze o produktivitu, ale také o ofenzivní způsob hry, kterým se prezentujeme. Kluci takto byli navyklí již v předchozích kategoriích a v útočné fázi bychom mohli být opravdu silní,“ věří.

Mladí ševci se v letní pauze zaměřili také na defenzivní činnost. „Na organizaci hry pracujeme, protože v této soutěži nelze zejména proti starším protivníkům uspět pouze fotbalovostí, ale je potřeba také zodpovědně bránit a po ziscích chodit do rychlých brejků,“ ví dobře Řihák.

K dispozici má aktuálně osmnáct fotbalistů. „Každý hráč si zahraje vždy alespoň poločas, aby bylo vytížení rovnoměrné, a kluky jsme co nejlépe poznali. Cílem bude stejně jako loni posbírat už na podzim co nejvíce bodů, zajistit si co nejdříve záchranu a v zimě začít posouvat některé kluky do elitní kategorie U19,“ prozradil dodal závěrem.

Osmnáctka ševců vstoupí do nové sezony v Moravskoslezské dorostenecké lize příští sobotu venkovním zápasem s Frýdkem – Místkem.