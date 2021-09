Triumf Provodovu chutnal, protože body bral v letošní sezoně vůbec poprvé.

„Věděli jsme, že musíme vyhrát. Přesto nejel vlak! Jsem rád, že je derby naše. Jednoduché to ale nebylo. Dlouho jsme se rozehrávali, pomohla nám až domluva o poločase v kabině. Věděli jsme, co chceme hrát a co máme dělat. Kluci to naštěstí zvládli, ale vyhráli jsme zaslouženě. Měli jsme více šancí i střel,“ prohlásil Mikulášek.

Jeho strýc Zdeněk Ryška byl po utkání hodně zklamaný „Zápas nám nevyšel. I když máme většinou míč v držení, v posledních zápasech nám chybí koncovka. Navíc po individuálních chybách často inkasujeme,“ štve zkušeného gólmana.

Oba brankáři brali rodinný souboj prestižně, ale nijak zvlášť se nehecovali ani se nesázeli. „Osobně jsem se ale na tento zápas hodně těšil. Samozřejmě jsme do toho oba dali vše. Oba jsme to brali určitě jako zápas sezony a budu se těšit na jaro na odvedu, pokud tedy Dawe nebude chytat jinde,“ uvedl Ryška.

Mikulášek to měl podobně. „V rodině to bylo téma. Pár lidí se na nás přišlo podívat. Věděl jsem, že nemohu prohrát, takže jsem dal do toho všechno,“ přiznal s úsměvem Mikulášek.

Proti strýci nastoupil vůbec poprvé v kariéře. „Začal chytat teprve nedávno, ale když byl ještě na Pasekách, chodil jsem se na něj dívat. Občas si i napíšeme. Klukům jsem radil, aby na něj stříleli co nejvíc,“ směje se.

Mikulášek patří mezi provodovské rodáky a odchovance. V kariéře ale prošel již více kluby. Nastupoval za Louky či Ludkovice, v dorostu byl v Kroměříži. V mužích chytal za Bystřici pod Hostýnem, kvůli zdravotním problémům se ale vrátil v létě domů do Provodova, kde pomáhá restartovat klub, kterému dlouho šéfoval zemřelý podnikatel Josef Rak.

V týmu bývalého účastníka krajského přeboru zůstal jen Talaš, zbytek jsou kluci z béčka. Vstup do sezony mančaftu nevyšel, první body zaknihoval až v neděli na Kudlově.

„Každý che výš, bohužel hráči moc nejsou,“ posteskl si Mikulášek. „Mladým se nechce, staří zase nejsou. Nyní to spíš upadá, ale hlavní je, že vůbec hrajeme,“ má jasno.

Spokojení rozhodně nejsou ani na Kudlově, který v pěti kolech urval čtyři body a je až jedenáctý. „Na hodnocení je ještě brzo. Máme za sebou teprv pět zápasů. Chytřejší budeme až v zimní pauze,“ dodává Ryška.

IV třída sk. A, 6. kolo -

FK Sokol Kudlov – FC RAK Provodov 1:2 (1:0)

Branky: 21. Jadyn Červinka - 57. Petr Štěpáník, 88. Ondřej Plášek. Rozhodčí: Mikeska. Diváci: 100.