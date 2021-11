„Zápas byl zcela vyrovnaný, soupeř místy lepší. Na gólové šance po poločase vedl 2:1. Ve druhé půli jsme dali šťastný gól, pak jsme to nějakým způsobem ubránili. Všichni jsme čekali, že to bude hezčí zápas, kluci však podlehli nervozitě. Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Neprohrát za třináct zápasů je luxusní,“ usmíval se po konci utkání lodivod domácí lavičky Vlastimil Bořuta mladší.

„Od začátku to bylo bojovné utkání, soupeři ze sebe měli respekt. Na šance v prvním poločase jsme vyhráli 2:1. Slušovice do druhého poločasu vstoupily lépe. Rozhodla jedna naše chyba. Oba týmy nedaly gólovky. Syn to tady dělá výborně. Přeji mu, aby to dotáhl,“ uznal sportovně Vlastimil Bořuta starší.

Okresní přebor, 1. kolo

FC Slušovice „B“ – SK Hvozdná 1:0 (0:0)

Branka: 63. Lošťák