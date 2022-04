„Jsme rádi, že jsme derby takto zvládli. Myslím, že se lidé, kterých přišlo docela dost, fotbalem bavili. Bylo to vyrovnané remízové utkání, nakonec jsme byli ti šťastnější,“ uvedl záložník Slovácké Sparty Adam Vaculík.

III. třída skupina A, 18. kolo -

FS Napajedla B – FC Slovácká Sparta Spytihněv 0:1 (0:0). Branka: 77. Petr Fišer. Rozhodčí: Janoš - Brunclík, Kříž (Vitásek). Červená karta: 88. Krejčík (Spytihněv). Diváci: 150.

Fotbalisté Spytihněvi se po podzimu zvedli, na jaře ještě neprohráli. Ke dvěma výhrám a jedné remíze o víkendu přidali další triumf.

„První polovina sezony byla celkem špatná, moc bodů jsme nenahráli. Bohužel jsme měli hodně kluků zraněných, v některých zápasech za nás museli dokonce nastoupit žáci. Jaro je zatím super. Nyní jsou všichni zdraví, což je vidět na hře i výsledcích. Nic ale nepřeceňujeme. Napajedla pro nás byla největší test, protože předtím jsme hráli proti týmům ze spodku tabulky,“ upozorňuje Vaculík.

Sto padesát diváků v Napajedlech vidělo zajímavý a rušný duel. Hosté přežili úvodní nápor soupeře, postupně vyrovnali hru. Rozhodnout mohly oba týmy, nakonec byli šťastnější fotbalisté Slovácké Sparty, které vystřelil výhru Fišer.

Závěr ještě poznamenalo vyloučení hostujícího Krejčíka po dvou žlutých kartách.

„Za mě to byl remízový zápas. Ke konci jsme měli trošku navrch my, ale po vstřeleném gólu jsme to už chtěli ubránit,“ říká Vaculík.

Hosté si triumf nad rivalem náležitě vychutnali. Na derby se všichni těšili. „Je pravda, že vyhecované jsou i souboje s Halenkovicemi, Žlutavou či Pohořelicemi, ale s Napajedly je to asi nejvíc okořeněné,“ přiznává s úsměvem čtyřiatřicetiletý středopolař.

I nyní se hodně žlutilo, v závěru sudí Janoš vytáhl ze zadní kapsy i červený kartonek. „Ale nijak extra tvrdé či vyhrocené to nebylo,“ odmítá Vaculík.

Spytihněv se i díky poslední výhře usadila ve středu tabulky, vyšší ambice nemá. „Hlavní je, aby to nás i diváky bavilo. Myslím, že se nemá cenu tlačit do okresního přeboru. V této třídě máme samé derby, hrajeme s týmy z okolí, takže to má náboj, atmosféru,“ pochvaluje si Vaculík.