JASENNÁ – SLOPNÉ 5:0 (3:0)

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Utkání proběhlo celkem jednoznačné, už po devíti minutách jsme vedli 2:0. Neměli jsme problémy. Soupeř působil odevzdaně, má hodně oslabené mužstvo, chyběli mu snad čtyři hráči. Museli povolat i některé starší b, aby mužstvo vůbec dali dohromady. V závěru jsme do branky nasadili mladého brankáře Pečenku. Je potřeba, aby nabral zkušenosti, někdy bývá nervózní. Určitě to ale nebylo znevážení soupeře, bylo to pro toho kluka, aby si tuto soutěž osahal.“