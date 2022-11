VYSOKÉ POLE – ÚJEZD 2:0 (1:0)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Za výhru jsem velice rád, kluci do toho další všechno, na hřišti to šlo vidět. V prvním poločase jsme soupeři skoro nic nedovolili, vyvrcholilo to krásným gólem Bartošky po centru. Podržel nás i Doruška, který dokonce chytl i penaltu. Její proměnění by zápas jistě zkomplikovalo. Soupeř ve druhém poločase prostřídal, což bylo vidět. Měl trochu více ze hry, my jsme se zatáhli a hráli na protiútoky. Naštěstí se to vyplatilo, dali jsme na 2:0 a výsledek udrželi. Klukům chci poděkovat za bojovnost i vítězství. Trochu nás sráží zranění našeho kapitána Sucháčka, který odehrál skvělý zápas. Doufám, že se do začátku druhé půle sezony dá dohromady.“

Jindřich Hrnčiřík, trenér Újezdu: „Chtěli jsme navázat na domácí výhru s Luhačovicemi. Namísto pokračování v dobrém uvolněném výkonu jsme v zápase plném osobních soubojů nezvládli místní derby. Začali jsme aktivně, hned v první minutě jsme nedali jasnou tutovku po přízemním centru z pravé strany, kterou neproměnil kapitán Bělaška. Nevyužili jsme ani další dvě šance po centru z křídelních prostorů. Po našich šancích začali být domácí důraznější a rychlejší v osobních soubojích, z čehož měli více standardních situací. Ve 26. minutě jsme navíc po centru na neobsazeného hráče ve vápně dostali gól. Ve 43. minutě jsme měli možnost srovnat z penalty, jeden z našich nejzkušenějších hráčů ji ale nedal. Místo toho, abychom ve druhém poločase na domácí vletěli nátlakovou hrou, tak jsme jim po dvou školáckých chybách umožnili zvýšit na 2:0 – nejprve jsme se na hranici vápna na pravé straně dopustili zbytečného faulu, následně jsme se rozestoupili ve zdi. Domácí už hráli jen nakopávané míče na udržení stavu. Na soupeře jsme chtěli zvýšit tlak, při našich standardních situacích jsme ale dělali zbytečné fauly. Domácí si výhru zasloužili na základě naší slabší bojovností a celkově ustrašeného výkonu. Vzhledem k poslednímu podzimnímu výkonu by se všichni hráči měli zamyslet nad naším celkovým přístupem a nespoléhat se jen na změnu dočasné trenérské pozice.“

Branky: 26. Bartoška, 63. Kořenek