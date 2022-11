Podobnou nadílku v okresním přeboru neočekávali. Přesto se dostavila. „Soupeř přijel jen s dvanácti hráči, z mého pohledu přijel zápas pouze dohrát. Na druhou stranu musím ocenit, že se i za rozhodnutého stavu snažil hrát důstojně,“ smeká Kabourek.

Paseky po devíti minutách vedly 3:0, hosté snížili v patnácté minutě. „První kontakt s balonem jsem měl až za stavu 2:0. Sám jsem potom vstřelil gól na 3:0, naopak jsem zavinil jedinou branku hostů,“ sype si Kabourek popel na hlavu.

Skvělý podzim zakončily demolicí. Paseky rozmetly Poteč 10:1

Mrzet ho to ale příliš nemuselo, domácí do poločasu přidali další dvě branky, vyhráli ho 5:1. „Po půl hodině jsme jsme zápas v podstatě měli pod kontrolou. Pak jsme se chtěli soustředit na to, aby se nikdo nezranil, s čímž mám včetně zlomené čelisti nebo výronu kotníku bohaté zkušenosti. Poslední zápas podzimu jsme si v poklidu chtěli užít.“

Domácí mančaft si duel skutečně užil, ve druhém poločase přidal dalších pět branek, v 90. minutě završil stav na konečných 10:1. „Desítka nebyla nějakým cílem. Myslím si však, že několik srdcařů z řad fanoušků to potěšilo,“ věří 31letý borec.

Sám se na vysokém vítězství podílel třemi trefami. Kromě už zmíněného gólu v deváté minutě úspěšně mířil také devět minut po začátku druhé půle a v 83. minutě, kdy zvyšoval na 8:1. „Za hattrickem jsem se moc nehnal. Pak jsme ale měli penaltu a Pája Kolařík mě přemluvil, abych na ni šel. Hattrick mě určitě potěšil,“ vzpomíná radostně na premiérové tři branky v jednom utkání.

Na pozici defenzivního záložníka má zcela jiné úkoly, v předchozích utkáních letošní sezony také vstřelil jen jednu branku. O to překvapivější tento hattrick byl. „Kluci vytvořili dobré pozice, já se tam jako každý zápas někde motal. Jen s tím rozdílem, že tentokrát to vyšlo,“ pochvaluje si Kabourek.

Ani borec z Pasek neunikl tradičnímu zápisnému. „V sazebníku pokut máme za neproměněnou penaltu zpěv, za hattrick 150 korun do kasičky. Asi by byli radši, kdybych penaltu nedal a zpíval s ostatními,“ usmívá se zkušený fotbalista.

Sobotní večer po závěrečném podzimním kole okořenila zakončená. „Po zápase jsem se dlouho nezdržel a radši zavčasu utekl,“ směje se. „I tak jsem se ale bavil. Jsem rád, že se nás tolik sešlo.“

Paseky po postupu ze III. třídy zakončily podzim na třetím místě okresního přeboru, na první Štípu a druhou Hvozdnou ztrácí pouhé tři body. „Překvapený nejsem,“ přiznává Jiří Kabourek. „Neříkám, že bychom hned měli postoupit, v týmu jsou ovšem kluci, kteří mají na vyšší soutěž,“ uzavírá důležitá postava víkendového střetnutí.

