Biskupice jste porazili 5:2. Dvakrát jste přitom museli dotahovat… Nebylo to vůbec jednoduché. Hodně nám však pomohlo, že jsme vždy relativně rychle dokázali srovnat. Bylo to důležité. Kdyby to po poločase bylo 0:2 pro hosty, tak nedokážu odhadnout, jak by zápas nakonec skončil.

Jaký to tedy byl zápas?

V prvním poločase jsme měli optickou převahu, na šance to ale bylo vyrovnané. Ve druhém jsme zaveleli, soupeře na podmáčeném terénu k ničemu nepustili. Necelých dvacet minut před koncem jsme ale dali na 3:2, pak víceméně bylo po zápase. Zaslouženě jsme zvítězili.

Rozhodli jste v posledních dvaceti minutách. Co se pak změnilo?

Šance jsme měli i předtím, bohužel jsme je nevyužili. Trochu jsme se trápili v koncovce. Přicházel čím dál větší tlak – měli jsme hodně rohů, autů, standardek. Nakonec jsme šli do vedení 3:2. Tato trefa to hodně změnila. Vzápětí jsme přidali čtvrtý gól, začalo to tam padat. Soupeř to navíc po čtvrté brance trochu vzdal.

Výhru jste pečetil gólem z penalty. Bylo to kvůli hattricku?

Na penalty jsem u nás určený. Teď jsem věděl, že deset minut do konce zápasu vedeme o dva góly, tak jsem chtěl, aby šel spoluhráč. Z dálky samozřejmě v tu chvíli zaznělo „pojď si pro hattrick, něco doneseš do kabiny“. (smích) Nakonec jsem tak šel. Jak říkáte, bylo to kvůli hattricku.

Už jste ani nemusel být nervózní, že?

Přesně tak, už jsem to neřešil, víceméně bylo rozhodnuto. Během kariéry jsem navíc odkopal dost penalt, nebyl bych tak nervózní ani za stavu 2:2. Rozdíl byl pouze v tom, že většinou už mám vybranou jednu stranu, teď jsem zkusil úplně opačnou. A vyšlo to!

Jak nakonec bude drahý hattrick?

Do kabiny donesu půl litru slivovice.

V minulé sezoně jste byl pětkrát jediný gól od hattricku. Už jste si říkal, kdy to tam padne?

Když už někdo má dva góly, tak hattrick chce dát, nezáleží na tom, zda je to mladší nebo starší hráč. V předchozích pěti případech mi to ani jednou nevyšlo, o to více jsem rád, že se tak stalo v domácím zápase. A že jsem mohl pomoci k obratu. Přeci jen nevím, jak dlouho ještě budu hrát. Třeba to byl i poslední hattrick kariéry.

Rozhodně to ale nebyl první hattrick kariéry, co?

V kariéře jsem jich nastřílel opravdu mnoho. Co jsme vzpomínali doma, tak poslední jsem vstřelil dva tři roky zpátky. Mým maximem jsou čtyři góly v jednom zápase. Mohl jsem to dorovnat už v minulé sezoně, po dvou brankách jsem však nevyužil další dvě tři šance.

Letos vám bylo 40 let. Jak dlouho ještě plánujete zůstat u fotbalu?

Na prvním místě je zdraví, což se mě drží, většinou chybím jen jednou ze sezonu. Osobně už nemám žádné vyšší ambice, rád bych ještě fungoval a dokončil kariéru v Bratřejově, kde jsem se narodil. Uvidíme, jak vydrží zdraví.

Co vás u fotbalu drží?

Baví mě být s kolektivem. Celou kariéru navíc nastupuji na pozici středního záložníka, užívám si tu zodpovědnost. Mladí i mají za kým jít, předávám jim zkušenosti, které jsem nasbíral.

Nechávají si poradit?

No, jak kdo. (se smíchem) Vidím na nich snahu, taky chtějí dávat góly. Snad si z toho něco alespoň vezmou.