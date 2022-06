Dolní Lhota se dle papírových předpokladů s Mysločovicemi nepárala, poslední tým soutěže na domácím pažitu vyprovodila 6:0. „Soupeře jsme nechtěli podcenit. Do zápasu jsme skvěle vletěli, šlo nám to hned od začátku. Mysločovice byly ve všem pomalejší, oproti ostatním mančaftům mimo jiné měly horší taktickou stránku. Zaslouženě jsme zvítězili,“ těšilo mladého forvarda.

Domácí právě po hattricku Stanislava Kúdely už po 23 minutách vedli 3:0, do poločasu náskok ještě navýšili. Dvanáct minut před koncem zápasu znovu úřadoval talentovaný borec, který zvyšoval už na 5:0. „První poločas byl ode mě dobrý, kromě hattricku jsem ještě nastřelil břevno. Ve druhé půli to nejen ode mě bylo poloviční. I přesto jsme si vytvořili hromadu šancí, další góly jsme určitě mohli přidat,“ nastínil Kúdela.

Poslední výhra sezony byla pro Dolní Lhotu povinností. V průběhu ročníku však mnohé překvapila – coby nováček soutěže skončila na druhé pozici! „Nikdo to od nás nečekal, na začátku ani my sami. Rychle jsme se však chytli, najeli na vítěznou šňůru a pořád v tom pokračovali. Vzhledem k tomu, že jsme byli nováčkem, jsme si vedli výborně, druhá pozice je pro nás úspěch,“ cení si překvapivého umístění.

Svěřenci Daniela Lysáka do sezony vstoupili třemi výhrami v řadě, na podzim třikrát prohráli – mimo jiné se Slušovicemi „B“ a Újezdem, s prvním a čtvrtým týmem soutěže padli i v jarních odvetách. „Nejdůležitější zápasy nám nevyšly. Nebylo to však o tom, že by nás tyto týmy přejely, spíše jsme si kolikrát dali branku v podstatě sami. V těchto utkáních jsme se navíc někdy ani ideálně nesešly, třeba nám chyběli tři čtyři hráči,“ přemítá 21letý útočník nad neúspěchy s předními týmy soutěže.

Dolní Lhota za postupujícími Slušovicemi „B“ zaostala o jedenáct bodů. Třetí Štípu, se kterou v sezoně vyválčila remízu a výhru, za sebou zanechala o dva body. „Postup do okresu nás stmelil. Zápasy jsme odmakali na maximum, hodně utkání nám vyšlo bojovností. Ale nebylo to pouze o tom. Co nejvíce jsme se snažili hrát po zemi, nechtěli jsme to pouze nakopávat. Navíc máme v kádru spoustu zkušených hráčů,“ jmenuje důvody úspěšné sezony.

Jedním z faktorů druhé příčky byl i útočný fantom Stanislav Kúdela, který ve 24 zápasech nastřílel 31 branek. „Hlavně jsem chtěl, abychom vyhrávali. Když ale přišly důležité zápasy, ve kterých bylo potřeba skórovat, tak jsem trochu cítil tlak, nebylo to úplně jednoduché,“ připouští.

Kúdela v průměru skóroval každých 70 minut pobytu na hřišti. „Branek určitě mohlo být ještě více, v některých utkáních to nebylo takové, jak bych si představoval, při zakončení jsem měl být klidnější. Možná se to dostaví postupem času a získanými zkušenostmi, ve svém věku přeci jen nemám tolik odehráno,“ míní 21letý borec.

V tabulce střelců nakonec obsadil dělené první místo s Ondřejem Šebákem z Návojné. „Po prvních zápasech jsem to vůbec neřešil. Kluci to pak sledovali, říkali, že jsem vepředu. Na konci podzimu jsem měl trochu náskok, kvůli zlomené ruce jsem však dva zápasy nehrál. V závěru sezony mě i předehnal,“ poukazuje na osmnáct jarních branek Šebáka, který v posledních pěti zápasech skóroval desetkrát.

Kúdela v závěrečném duelu proti Mysločovicím úspěšně mířil čtyřikrát, Šebák proti Slopné zaznamenal hattrick. Střelecký účet obou fotbalistů se tak nakonec srovnal. „Kdybych to vyhrál sám, určitě by to bylo příjemnější. Vždyť nikdo ani nečekal, že by se kdokoliv od nás takto mohl uchytit,“ hodnotí individuální úspěch.

Dolní Lhota se však v příštím ročníku Okresního přeboru Zlínska bude muset poohlédnout po jiném „zabijákovi“, Stanislav Kúdela s největší pravděpodobností půjde o tři soutěže výše. „Přišla mi jedna nabídka, měl bych odejít do Brumova (šestý tým Krajského přeboru – pozn. red.),“ prozradil Kúdela.

Zda se bude jednat o hostování nebo trvalý přestup se uvidí v následujících dnech. Samotný útočník se především hodlá soustředit na kvalitnější soutěž. „Určitě to bude skok. Byl jsem se dívat na některé zápasy, je to rychlejší, rozdíl tří tříd jde poznat. Budu se muset adaptovat a při zakončení být plynulejší. Dobře vím, že do tolika šancí se už dostávat nebudu. Snad to tam bude padat,“ přeje si Stanislav Kúdela.