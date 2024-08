Do loňské sezony jste přitom nevstoupili nejlépe, že? Přesně tak. Začátek byl trochu slabší, spíše nic moc. Zhruba od zápasu v Bohuslavicích se to zlepšilo.

Co vás nakoplo?

Přišel k nám zkušený Zbyněk Míča. Hru hodně zvedl, je to skvělý středopolař, tvořivý hráč. Stále to máme složené z mladých kluků, kteří tolik zkušenosti neměli, chvíli trvá, než mladíky z dorostu zapracujeme. Zbyňa skvěle zapadl, dal tomu řád. Pak se začalo nabalovat. Kluci si začali věřit, hra šla nahoru.

V zimě navíc z I. B třídy přišel Václav Srovnal.

S Vaškem jsme byli v kontaktu už rok dva zpátky, vždy se pak ještě domluvil na Hvozdné. Je to ostřílený hráč z vyšších soutěží, ukázal důraz, zapsal góly. Byl poctivý v tréninku, chodil na každý. Se Zbyňou je to posila, co tzv. spadla z nebe. Vyhodnotili to tak, že sem přišli. Máme tady dobrou partu, všichni jsou téměř místní.

Sezonu jste nakonec završili prvenstvím ve III. třídě skupině A. O titul se hrálo až do posledního kola.

Bylo to docela o nervy! (úsměv) V závěru soutěže jsme shodou okolností měli Rokytnici, Bratřejov, který dlouho vedl, a Březůvky. Toto utkání jsme nezvládli, přičemž jsme nebyli herně slabší. Soupeř však zvítězil zaslouženě. Mladí to možná trochu neunesli, kdybychom hosty porazili, měli bychom jasné vítězství v soutěži. Nakonec se to ale celé zamotalo a v Pozlovicích jsme slavili výhru a první místo.

Přitom jste to už neměli ve vlastních rukou, viďte? Březůvky navíc v závěrečném zápase hrály v Rokytnici.

V jarní části se nám dařilo, tolik bodů jsme v ní dlouho neukopali. Fanoušci s námi navíc jezdili i na venkovní zápasy. Nechali jsme to osudu. Oslavy poté byly o to hezčí, avšak pro mě náročnější. (se smíchem) Mladí to zvládají lépe.

Sledovali jste souběžně hraný duel v Rokytnici?

Osobně jsem to nechtěl vědět. Někteří kluci ovšem mají spolupracovníky právě v Rokytnici, dostávali nějaké info. Nakonec to dobře dopadlo. Po vítězství jsme museli půl hodiny čekat na činovníka z okresu, který byl na zmíněním zápase. Emoce v Pozlovicích byly moc hezké, byl to pro nás úspěch. Kluci si to uhráli sportovně, do okresu jdeme z prvního místa. Předtím jsme tam šli z deváté příčky.

Přemýšleli jste vůbec, zda půjdete nahoru?

Měli jsme jasně dané, že pokud to sportovně urveme, jdeme do okresu. Osmadevadesát procent kluků si to tak přálo. V příští sezoně nás samozřejmě čeká více porážek. Ukáže se, jak jsme konkurenceschopní, jaká je skutečně partia. Chtěli bychom se tam usadit alespoň na tři čtyři sezony. Být stálým účastníkem soutěže.

Znovu vás čeká derby s Jasennou. Těšíte se hodně?

Teď už tam hrajeme ve druhém kole, vždy jsme od nich dostali na frak. V zimní části jsme je porazili. Snad se nám poštěstí i v soutěži. Věřím, že to bude krásný zápas. Že dojde hodně fanoušků. Někteří jejich jsou přeci jen trochu impulsivnější. Bude to zajímavé. (úsměv)