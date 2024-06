Jistotu sestupu má v okresním přeboru sdružený tým Poteče a Francovy Lhoty (8) a Lačnov (13). Celky Nedašovy Lhota (22) a Jasenné (25) jsou v ohrožení, pokud by z I. B třídy sestoupil ještě druhý tým z našeho okresu.

Po uplynulém víkendu je jasné, že první místo v okresním přeboru a možnost postupu do I. B třídy získal SK Zlín (63).

Ve III. třídě skupině A mají prvenství jisté Doubravy, ale ty se netají, že je postup neláká, o záchranu bojují Louky B (9) a Jaroslavice B (11).

V „béčku“ pak o prvenství dál bojují Březůvky (46), Vizovice(45) a Rokytnice (44), na opačném pólu Sehradice (9) a Drnovice (11).

Ve IV. třídách ovládl skupinu A Velký Ořechov, ve skupině B bojuje Lípa (44) se Všeminou (42) a céčko ovládla rezerva Nedašova.

OFS KROMĚŘÍŽ

Nejlépe ze všech okresů na tom aktuálně je OFS Kroměříž, kde sestupovat nikdo nebude. „Situace opravdu dopadla nejlépe, jak mohla,“ pousmál se předseda Okresního fotbalového svazu Kroměříž Libor Kopčil.

Z okresního přeboru by tedy teoreticky neměl jít nikdo níže. „Oficiálně totiž sestupuje v zimě oficiálně odhlášená rezerva Zborovic,“ potvrdil Kopčil, aby jedním dechem dodal. „Vzhledem k problémům ve Zborovicích je veřejným tajemstvím, že klub uvažuje o přesunu svého prvního výběru z I. A třídy do okresu. Pak by nabídku na postup vedle vítěze okresního přeboru dostal minimálně další jeden tým. S touto nabídkou je možné oslovit první čtyři nejlepší celky okresu,“ upřesnil nastavená pravidla Kopčil. Podle průzkumu mají zájem postoupit Rymice s Lubnou, naopak výše se nechce Němčicím ani Žeranovicím.

Hodně nahlas se také hovoří, že o dobrovolném sestupu z krajských soutěží do okresu uvažuje i další tým. Podle informací Deníku má jít o Koryčany. „To bychom měli problém,“ přiznal předseda. „Dle přihlášených by klidně mohla nastat situace, že by dál sestupovalo tolik týmů, kolik by jich k nám z kraje zamířilo. I proto se ve vyrovnané tabulce ve spodní části šturmuje a i outsideři nyní sbírají cenné body. Poslední víkendové kolo bude zajímavé,“ pousmál se Kopčil.

Na čele tabulky okresního přeboru aktuálně vládnou Rymice, Němčice mají stejně bodů (53), ale již soutěž dohránu. O dva body za nimi je Lubná (51).

Ve III. třídě skupinu A jasně ovládlo Komárno, v béčku již v předstihu slaví Rataje. Zda opravdu postoupí, se ukáže dle přihlášek v příštích týdnech… „Termín přihlášek je 20. červen,“ dodal Kopčil.

OFS UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Do Uherského Hradiště sestoupí téměř jistě jeden tým – Traplice (13), v horší variantě i dva. Pak jsou sestupem ohroženi Prakšice (21) a Vlčnov (22).

Z okresního přeboru tak budou jistě sestupovat minimálně dva celky, v horší variantě tři. Minimálně rok si okresní přebor nezahraje Bánov (21) a s největší pravděpodobností i Bílovice/ Zlínsko B (22), neklidní jsou při naplnění nejčernějšího scénáře v Jalubí (25) a Kněžpoli (26)

„Reálně počítám s variantou sestupu k nám z kraje jednoho týmu a z okresu by pak šly dva dolů,“ poznamenal šéf kopané na Slovácku František Miko.

Jasno je o vítězi okresního přeboru, kterým se stal Hluk B (51 bodů + zápas k dobru), druhé skončí Nedakonice (47).

Okresní soutěž skupinu A vyhrály Mařatice, v béčku slaví Havřice (62), které v přímém souboji porazily Horní Němčí (55).

OFS VSETÍN

Okresní přebor OFS Vsetín si příští rok jistě zahraje Kelč, která podruhé v řadě sestupuje.

Jistý vítěz okresního přeboru je ve velkém předstihu Hovězí. Z okresního přeboru naopak jistě sestoupí dva celky. Jistotu pádu mají poslední Dolní Bečva B (17) a Lhota (18).

Ve III. třídě skupině A slaví Loučka (46). Ve skupině B mají po víkendu jasnou první příčku SD Huslenky/Hovězí B (39).