Taktický plán vyšel na jedničku, Novosád během prvního poločasu nasázel hattrick. „Ten jsem naposledy vstřelil snad za žáčky. Nejsem velký střelec. Dělám spíš tu „černou práci“, usmívá se 27letý borec, který za svůj počin musí do kabiny donést nějakou tu slivovici. „Určitě to byl můj nejlepší zápas mezi dospělými,“ zářil nadšením.

Úplnou radostí ale výskat nemohl. Na konci úvodního dějství zažíval odlišné pocity, a ne zrovna dvakrát veselé. Vinou zranění musel ve 45. minutě střídat.

„Bohužel mě před koncem prvního poločasu ve sprinterském souboji protihráč postrčil tak nešťastně, že jsem se zastavil až mimo hrací plochu o hasičskou káď,“ přiblížil smolný okamžik. „Mám hlubokou tržnou ránu na pravé bérci. Musel jsem okamžitě na šití. Doktor mi ránu ošetřil čtyřmi stehy.“

Střídat kvůli zranění nikdy není to, co jste si před zápasem vysnili. Co teprve v utkání, ve kterém řádíte jako uragán. „Hodně mě to mrzelo, protože jsem si věřil, a určitě by mi tam ještě něco spadlo,“ nepochyboval hrdina Poteče.

Jeho parťáci ve víkendovém zápase přišli o velmi slibný náskok 3:0. S domácími fanoušky i celou sezonou se přesto rozloučili vítězstvím proti Újezdu v poměru 4:3. Už se tak nemuseli ohlížet na výsledky Vizovic a Slopného, s jistotou udrželi okresní přebor.

„Byla to velká úleva. Chtěli jsme si to v posledním zápase uhrát sami a nespoléhat se na pomoc ostatních týmů. Od výhry proti Slopnému jsme věřili, že to zvládneme a udržíme se v okresním přeboru!“

S Potečí to v průběhy sezony nevypadalo růžově – byla poslední, zápas na Hvozdné byl dokonce předčasně ukončen kvůli nedostatečnému počtu jejich hráčů.

Krátce poté v klubu skončil vedoucí týmu Martin Pešout, následně i trenér Dalibor Prikazský. Do mančaftu se vrátil kouč Oldřich Kubiš. Ten dovedl mužstvo „jen“ ke dvěma výhrám, i to stačilo na konečné desáté místo. „Určitě se změnila atmosféra v kabině. Je to teď víc v přátelském duchu,“ nastínil Novosád.

Loňský ročník okresního přeboru nabídl jen 22 kol, náš hrdina minulého víkendu nastoupil jen do poloviny z nich. „Spokojený se sezonou moc nejsem. Bohužel jezdím za prací do zahraničí, tak jsem stíhal pouze jeden zápas za dva týdny. Někdy ani to ne. V tomto ohledu je to trochu náročnější,“ uzavírá David Novosád, který i v příští sezoně bude nastupovat znovu za Poteč.