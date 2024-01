Poteč měla problémy už v loňské sezoně. Vše vyvrcholilo na konci dubna, kdy její duel na Hvozdné skončil už v 17. minutě, na vině byla příliš úzká soupiska. S tou bojují o tři čtvrtě roku později znovu. „Měli jsme rozjednané Slováky, nic ale nevyšlo, zatím se nám nepodařilo sehnat ani jednu posilu,“ láteří Kubiš. „Na konci měsíce se sejdeme, pokud nikdo nepřijde, tak skončím,“ vyřkl své slova jednoznačně.

Rarita. Zápas v Hvozdné skončil v 17. minutě. Hosté se omlouvají, čeká je pokuta

Několikrát během podzimu musel řešit těžkou situací, kterou zažili už jeho předchůdci – na zápas se sotva dostavilo 11 hráčů. Nejednou mezi nimi byli borci s pořádně zaprášenou registračkou. „Momentálně je nás vážně málo, na zápasy jsme jezdili v osmi nebo devíti lidech,“ zlobí se šéf potečské střídačky.

„Musím přemlouvat 45leté chlapy, což mě upřímně nebaví. Fotbal miluji odjakživa, dělám ho od osmi let. Jde mi o pouhý princip. V Poteči je prostě krize. Pokud se nesejdeme, tak je asi jedno, kdo tady bude trenér,“ ví dobře.

Dohra zápasu Hvozdné s Potečí. Rozhodlo se o trestu hostů i konečném výsledku

Současný kádr posledního týmu okresu má čítat deset jmen. Přičteme-li k nim zmíněné čtyřicátníky, tak se i přesto sotva dostanete na číslo patnáct. „Na trénink mám dva hráče, v sobotu mi účast přislíbí jedenáct lidí. V neděli jich je už jen osm. Dvě hodiny pak obvolávám kluky, aby hráli. Kluci mě mají rádi, udělají to pro mě,“ pochvaluje si Kubiš, který dokonce už má i nabídku z jiného mančaftu.

Od nové sezony se mužstvo nedaleko Valašských Klobouk oficiálně přejmenovalo na Poteč/Francova Lhota B. Druhý klub však má svých problémů dost, reálně to vypadá, že by mohl spadnout do I. A třídy. „Jsou na tom stejně jako my, je jich taky pouze dvanáct třináct. Když navíc hrajeme ve stejný den, tak jsme jasní. Spolupráce není pravidelná, k dispozici byli tři kluci dvakrát za sezonu. Oba musíme bojovat stejně.“

OP: Paseky poprvé zaváhaly, Štípa se dotáhla. Nedašova Lhota střídala brankáře

Poteč je po podzimu poslední se ziskem čtyř bodů, na předposlední Lačnov ztrácí dva body, na předposlední Jasennou už bodů pět. Mohlo jich však být víc. „Doma jsme odehráli dobré zápasy, nezvládli jsme je však střelecky. Trápili jsme Luhačovice nebo Klobouky,“ těší 52letého trenéra.

„Hodnocení je pro nás celkově špatné, nemá cenu si nic nalhávat. Většinu zápasů jsme nezvládli o gól. V těchto utkáních jsme přitom měli minimálně na remízu. Zda bych něco udělal jinak? Když se nad tím zamyslím, tak ne,“ uzavírá Oldřich Kubiš.