„Měli jsme to výborně rozehrané, perfektně si to sedlo. Všechny nás to bavilo, bohužel veškeré snažení přišlo vniveč,“ povzdechl si předseda klubu FK Lhota Petr Prokop.

Nyní areál zeje prázdnotou, na hřiště nikdo nejde. Trénovat ve dvou se nikomu nechce. „Necháváme to každém, ať dělá, co uzná za vhodné. Co vím, tak dospělí si občas jdou zaběhat, ale nejhorší situace je u dětí. Ty nikdo nepustí do lesa, dohromady je taky dát nemůžeme, takže starší kluci jsou otrávení, sedí doma u počítačů a jen kynou,“ štve Prokopa.

Současná situace mu vadí, rád by zase viděl děti a mládež pobíhat na hřišti. „Je to katastrofa. Už by se s tím mělo začít něco dělat,“ burcuje.

Podle zkušeného třiapadesátiletého funkcionáře nejde, aby amatérští fotbalisté běhali jenom po lese. „Musí mít balon u nohy a prvorepubliková doba, kdy se lidé kopali do vrat či o zeď, je dávno pryč,“ připomíná.

Prokop lituje hlavně děti. Dobře ví, že bez nich v budoucnu mužstvo dospělých neposkládá. „Některé z nich pravděpodobně ztratíme, prostě se na to vykašlou. Stejné je to ale i u trenérů, kteří nám pokládají funkce. Taková práce je nebaví, odchází nám od žáků i od dospělých,“ láteří. „Opravdu bude mít tato divná doba dopad na veškerý amatérský sport,“ je přesvědčený.

Ve Lhotě mají oficiálně pouze muže, mladší žáci ani dvě družstva přípravek do soutěže přihlášené nejsou. „V našem klubu se ale věnujeme asi třiceti dětem,“ hlásí.

Fanoušky ale zajímají hlavně první mančaft, který je v čele okresního přeboru Zlínska. Ve Lhotě žádné změny neplánují, kádr od přerušení soutěže neřešili. „Mančaft je ucelený, před dvěma lety postavený. Chtěli jsme ho doplnit, ale teď nemá cenu od něj investovat, když nevíme, zda se na jaře bude vůbec hrát,“ prohlásil.

Zatímco řada hráčů, trenérů i fanoušků i v těžké době pandemie sleduje fotbal alespoň v televizi či na internetu, Prokopa současná situace tak štve, že se na zápasy FORTUNA:LIGY ani zahraničních soutěží nedívá.

„Co je to za fotbal, když tam nejsou žádní diváci?“ ptá se. „Navíc nechápu, proč profesionálové mohou hrát a my nemůžeme. Jaký je v tom rozdíl, když my nemůžeme ani chodit do práce. Vždyť je to na hlavu postavené,“ zlobí se. „Sokolské heslo ve zdravém těle zdravý duch už nikomu nic neříká. Nyní se řěší nesmyslné opatření, které se navíc každý den mění,“ kroutí hlavou.

Zatímco k vládě má velké výhrady, s fungováním Krajského i Okresního fotbalového svazu je prodejce aut spokojený. „Spolupráce je maximálně dobrá, nemůžu si na nic stěžovat. Na druhé straně jsem psal sekretáři FAČR panu Paulymu, který mi v emailu slavnostně oznámil, že ve Žďáru nad Sázavou uspořádali valnou hromadu. Tak jsem mu odepsal, že je to sice pěkné a moc jim gratuluji, ale že my jsme amatérští fotbalisté, nepotřebujeme schůzovat, ale hrát fotbal, takže je potřeba přes vládu, ministerstvo či Sportovní agenturu zainteresovat, aby se s tím konečně něco začalo dělat,“ dodal Prokop.