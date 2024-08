Pro předplatitele

Radek Štohl dnes 00:01

Fotbalisté Štípy dvakrát v řadě skončili v okresním přeboru druzí, znovu by měli patřit k favoritům této ligy. A to i vzhledem k zajímavým letním posilám, které mimo jiné dorazily z krajských soutěží. Okamžitý návrat do I. B třídy by rády zvládly Louky, které na přestupovém trhu rovněž nezůstaly pasivní.