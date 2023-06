Krajský přebor, nebo III. třída? To jde poznat. Pociťuje to i Roman Foral. „Nějaký rozdíl ve výše zmíněných soutěžích je, ale zvykat si nemusím. V minulosti jsem už několik zápasů ve III. třídě odehrál, takže vím, co od takových zápasů mohu očekávat,“ dokáže se dobře připravit po všech směrech.

Že se dobře nachystal v neděli dopoledne poznali ve skupině A. Rezervní mančaft Napajedel se ve 20. kole utkal s Březovou, kterou smetl 5:0. I díky skvělému úvodu, který už v šesté minutě obstaral vedoucí trefou Foral. „První gól jsem upřímně ani neviděl, protože hned po střele jsem se srazil se soupeřem kolenem a zůstal ležet. Trochu jsem se lekl, naštěstí koleno to vydrželo,“ oddechl si hrdina víkendového zápasu.

Jak se ukázalo, tento souboj ho nerozhodil. Naopak. O devět minut později zvyšoval na 2:0. „Troufám si říct, že tyto dva rychle góly byly pro nás důležité a dodaly nám klid na kopačkách,“ našel recept k výhře.

Do konce zápasu ještě zbývalo hodně času. Kdekdo si tak položil otázku: „Podaří se Romanovi vstřelit hattrick?“ 25letý borec zůstal plně soustředěn na utkání. I díky tomu před hodinou hry zvyšoval na konečných 5:0. „Na hattrick jsem při zápase vůbec nemyslel,“ přiznal. „Cílem bylo vyhrát a naladit se na následující dvě domácí utkání proti Pohořelicím a Halenkovicím.“

Premiérový hattrick mezi muži, který úspěšného střelce vyjde na tradiční litr slivovice, přímo ze hřiště sledoval jeho o tři mladší bratr Michal. „Hrát spolu v jednom týmu je velmi dobré. V této sezoně jsme spolu odehráli i pár zápasů za A-tým, tak věřím, že jich bude více v dalších letech. Na hřišti si spolu umíme vyhovět,“ zmiňuje úspěšné rodinné vazby během fotbalových zápasů.

Roman Foral v probíhajícím ročníku figuroval v obou mančaftech Napajedel. Jak to s ním ale bude dále? „S trenérem A-týmu jsem domluven tak, že U-19 Slovácka má vždy přednost před zápasy v Napajedlích,“ říká na rovinu.

„Pokud tedy nemohu na utkání A-týmu, vždy po souhlasu trenéra jdu hrát za B-mužstvo. Věřím, že má pozice je stejná jako u všech hráčů v týmu. Jednalo se pouze zatím o již zmiňovaná tři utkání, které jsem v této sezoně odehrál za B-tým. Pokud se nic nezmění, tak se v této sezoně jednalo i o poslední mé utkání za B-mužstvo,“ zklamal možná některé příznivce rezervního mančaftu.

Už to bylo zmíněno – trenéřina ve Slovácku má nyní přednost. V následujících letech by rád šel ještě výše. „Krátkodobým cílem je zisk vyšší trenérské licence. V budoucnu bych se rád posunul na pozici hlavního trenéra buď žákovské, nebo dorostenecké kategorie,“ přibližuje Foral, jenž je pochopitelně i v kontaktu s B-týmem třetiligového Slovácka.

„V současné době za něj už nastupují hráči z U-19. Cílem je dostat tyto hráče do A-mužstva a poté i do profesionálního fotbalu. Ať už ve Slovácku nebo v jiných klubech,“ dodává kanonýr uplynulého víkendu Roman Foral.