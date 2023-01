Rudimov zakončil podzimní část sezony na čtvrté pozici. Ve vyrovnané tabulce má náskok pěti bodů na osmý Bratřejov, na vedoucí Nedašovu Lhotu ztrácí šest bodů. „Dle mého názoru je to solidní výsledek, jsme v kontaktu s čelem tabulky. Hodně zápasů nám vyšlo a hráli jsme pěkný fotbal pro diváky,“ zmiňuje jeden z důležitých aspektů této soutěže. „Bohužel se nám nevyhnula zranění, dokázali jsme se však s tím vypořádat. Pokud na to navážeme v jarních zápasech, tak na konci sezony z toho bude pěkný výsledek,“ nepochybuje opora týmu.

V popředí III. třídy skupiny B jsou fotbalisté Rudimova díky zápasům na domácím pažitu. Před vlastními fanoušky odehráli pět utkání, ve kterých nepřišli o jediný bod.

Skóre měli 21:7.

Mimo jiné smetli třetí Rokytnici 6:1.

„Na domácích zápasech je vždy lepší atmosféra. Pozdravíte se se známými, prohodíte s nimi pár slov. Po zápase chvíli zůstanete na hřišti. Nikdy tu nechcete prohrát,“ zdůrazňuje Šála.

Mužstvo z obce blízko Slavičína kromě jasné výhry nad Rokytnicí dokázalo remizovat na půdě první Nedašovy Lhoty 1:1. Proti druhým Pozlovicím naopak padlo vysoko 1:9. „V Pozlovicích jsem bohužel nehrál, takže můžu jen tlumočit informace od spoluhráčů. Nepřijeli jsme tam v plné sestavě, navíc pouze v 11 hráčích. V průběhu zápasu se zranili další kluci. Nevyšlo nám absolutně nic. Na jaře jim rozhodně máme co vracet,“ plánuje už důležitou odvetu o přední příčky tabulky.

Poslední změny před ligou: Silný zůstává ve Zlíně, Hrdlička jde do Třince

Rudimov před jedenácti jarními koly ztrácí na Pozlovice jediný bod, na první místo dalších pět. „Na postup osobně nepomýšlím. Především chci, aby nás fotbal bavil a bavili jsme naše fanoušky. Ve III. třídě hrajeme i více lokálních derby než by tomu bylo v okrese. V ostatních týmech z této soutěže máme také spoustu bývalých spoluhráčů z Slavičína. Vždy to má speciální nádech,“ dokáže si představit setrvání v této soutěži i pro příští ročník.

Jarní odvety by pro Rudimov měly být výhodou. Na oblíbeném domácím hřišti absolvují o jeden zápas více než na venkovní půdě. „Může to být hodně velká výhoda! Doma se nám na podzim dařilo, zápasy dopadly hokejovými výsledky. Tyto výhry nám můžou dodat více sebevědomí, soupeřům se k nám nebude jezdit lehce,“ věří kanonýr čtvrtého týmu soutěže.

Lukáš Šála se na podzim prosadil desetkrát, díky čemuž zaujímá druhou příčku mezi střelci. Na prvního pozlovického Ondřeje Kuchaře ztrácí pět branek. „Určitě to předčilo má očekávání. Říkal jsem si, že pět šest branek by bylo fajn. Když se na to podívám zpětně, tak jich mohlo být i více. Šancí v zápasech bylo hodně. Proti tomu bohužel byla branková konstrukce nebo hodně špatné řešení situace,“ sype si popel na hlavu.

Fotbalisté ze Zlínska obdrželi cenu na PUMA Galavečeru Našeho fotbalu v Trutnově

V Rudimově je přitom teprve od léta. „Narodil se zde taťka, mám tady velkou část rodiny. Od mala jsme sem jezdili skoro každou neděli na zápasy, znám tu spoustu lidí. Hráli zde také děda, strýc a bratranec. Vždycky jsem říkal, že si tady rovněž jednou zahraji!“

Momentálně v 29 letech nastupuje jen ve III. třídě. Z minulých sezon však má také zkušenosti se slavičínským fotbalem. „Strávil jsem tam celou kariéru. Prošel jsem všemi věkovými kategoriemi až do mužů. Několik startů mám i v divizi a MSFL,“ upřesnil.

„Z časových důvodů, skrze studium na vysoké škole v Brně, jsem poté převážně hrál za béčko. Poslední kompletní sezonu ve slavičínském "béčku" jsem odehrál v ročníku 2017/2018. S fotbalem jsem pak kvůli nedostatku času přestal. Studoval jsem a nyní pracuji v Brně. V době, kdy jsem studoval v Brně, jsem začal hrát futsal za místní klub FC Litrpůl, kde hraji dodnes,“ přibližuje Lukáš Šála.