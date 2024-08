V čem byl problém?

Rezervní týmy měly už na konci uplynulé sezony problém dohrávat soutěže, když se nesešli, museli navíc platit pokuty. Začíná chybět kvantita hráčů v klubech, zvyšuje se věk fotbalistů v béčkách, naopak klesá jejich zapálení. S přibývajícími roky a teplým počasím je to táhne jinam, což chápu.

Jak se díváte na plánovanou reformu, restrukturalizaci soutěží? Jak se už dotkla, dotkne vašeho okresu?

Popravdě o ni oficiálně nevím, nijak se nás nedotkla. V rámci našeho okresu v tomto směru nic neaplikujeme, žádný pokyn jsme nedostali. Za mě je i začínající označování lig zbytečné, spíše formalitou, současné názvosloví je více tradiční, proto je upřednostňujeme. Až přijde nějaký pokyn, budeme muset se přizpůsobit, ale v tuto chvíli je to na benevolenci svazů.

Zvyšuje se nebo snižuje zájem klubů o fotbal, fotbalové soutěže?

Nemyslím si, že by úbytek byl nějakým trendem, nějaké odhlášky jsou spíše dozvuky covidové doby. Letos naopak máme dostatek mládežnických soutěží. Největší radost mám ze situace v přípravkách, kde nám počty rostou. Ještě více je je nárůst vidět v soutěži dorostu, kde z 11 týmů vzrostl počet účastníků na 14! I proto jsme se rozhodli, že v zimním období uspořádáme turnaj i pro dorost. Sice jako u mladších kategorií nebude halový, ale dobrou přípravou na nový ročník. Hrát se bude na umělé trávě od února. Podle počtu přihlášených vytvoříme systém, každopádně plánujeme hrávat v soboty v poledne. Bude to taková zimní liga dorostu. Pro přihlášení kluby bude výhoda, že se jim postaráme jak o hrací plochy, tak o rozhodčí a to vše na náklady našeho okresního svazu.

Podobná podpora bude pokračovat i u mladších ročníků, zájem o halové turnaje je velký! V plánu máme opět osm turnajů ve Zlíně, Slavičíně, Luhačovicích i Otrokovicích.

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího? Máte jich dost?

Sudích nikdy není dostat, hlavně mladých perspektivních. Děláme intenzivně nábory, máme gestora Honzu Havrlanta. Pořád školíme, provádíme propagaci přes sociální sítě, školy či ve veřejné dopravě. Aktuálně máme asi padesátku sudích, přičemž k úplné spokojenosti nám jich chybí asi dvacítka.

Mluví se o tom, že by každý klub měl mít povinně jednoho rozhodčího, ale popravdě nejsme této cesty zastánce. Preferujeme školení oddílových rozhodčích, kteří po něm dostávají osvědčení a mohou být kvalitními pomezními sudími. Ano, zatím „pískají“ zadarmo, ale do budoucna bych to rád změnil. Ovšem to musí to být něco za něco.

Pořádáte okresní pohár?

Už ano. Po komunikacích s týmy jsme zaznamenali hlad po soupeřích do přípravy a tak nám vnukly myšlenku na jeho založení. Při jeho založení jsme měli trošku obavy, ovšem do prvního ročníku se přihlásilo 16 týmů, což je ideální počet. Mým snem, cílem je, aby se přihlásilo alespoň 32 celků. Kluby mají motivaci, vítěz bere pohár, medaile, pět tisíc korun a má zajištěnou účast v dalším ročníku krajského poháru.

Co je váš cíl?

Pokračovat ve vstřícné pozitivní komunikaci, kdy nechceme direktivně rozhodovat. Stále vedeme diskuzi, přijímáme podměty, snažíme se je aplikovat do soutěží. Musíme klubům zlehčovat podmínky pro fotbal. Dokud budu v čele, budu chtít aktivně pomáhat, jsme si vědomi, že situace není lehká. Našim motem je že jsme tady pro kluby a ne oni pro nás. Líbí se mi i větší podpora Zlínského kraje sportu v rámci nového investičního programu – na podporu oprav hřišť, založení zavlažování či nákup sekaček.