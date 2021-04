Slavičínští žáci vybojovali na republikovém finále v Chebu 6. místo

V roce 1974 slavičínští žáci suverénně postoupili do Krajského přeboru a to bez jediné porážky se skórem 125:3. V roce 1977 se vítězstvím v krajském finále ve Vyškově dokonce kvalifikovali na Celostátní finále do Chebu, kde mezi krajskými přeborníky obsadili vynikající 6. místo. V tomto roce se již z těchto úspěšných žáků začal formovat dorostenecký celek v Krajském přeboru.

Hned v následujícím ročníku obsadili dorostenci 1. místo a po úspěšné kvalifikaci s Jiskrou Kyjov postoupili do Moravské skupiny dorostenecké ligy. Zde v prvním roce působení obsadili pěkné 6. místo. V sezoně 1979-1980 vybojovali dokonce 3. místo, které zaručovalo účast v nově utvořené celonárodní dorostenecké lize v sezoně 1980-1981. Mužstvo v té době trénoval Ignác Matějovič společně s Františkem Maryášem, vedoucího mužstva dělal Zdeněk Rumplík starší. Navíc žáci TJ VS Slavičín v roce 1978 opanovali Krajský přebor, když za celou sezonu inkasovali jedinou branku. V následující sezoně žákovský tým pod vedením Ladislava Papeže znovu dominoval v Krajském přeboru.

Dorost TJ VS Slavičín v roce 1980 postoupil do nově utvořené Celostátní ligy

Mezi kluby velkých měst a slavných jmen byla účast slavičínských chlapců v Celostátní lize kuriozitou. Psalo se o nich v časopisu Gól i v Československém sportu, novináři hodnotili nejen výkony slavičínského dorostu, ale i výsledky výchovné práce trenérů Františka Maryáše, Ignáce Matějoviče, později Ladislava Papeže, Emila Zlámala a obětavého vedoucího družstva Zdeňka Rumplíka staršího. Na přitažlivá utkání slavičínských dorostenců se silnými soupeři se přišlo na slavičínský stadion podívat na 1500 diváků ze širokého okolí. Do Slavičína tak zavítaly celky obou pražských „S“, Bohemians, Dukly, Plzně, Pardubic, Teplic, Zbrojovky Brno, Baníku Ostrava, Chomutova, Jihlavy či Mladé Boleslavi.

Po slavičínském trávníků běhala v té době mládežnické esa, která se stala později pilířem České fotbalové reprezentace. Počínaje Lavičkou, Koubou, Mikloškem, Schwarzem, Haškem, Kulou, Bílkem, Skuhravým, Kubíkem, Kadlecem, Daňkem, Drulákem, Márošim, Kukletou, Podaným či Vlkem a dalšími. Určitě by se nám podařilo vyjmenovat další jména, která později psala další nezapomenutelnou historii českého fotbalu…

Nejvyšší celostátní soutěž se však i přes několik pozoruhodných výsledků ve Slavičíně v silné konkurenci věhlasných klubů udržet nepodařilo, když mužstvo zbytečně poztrácelo pár bodů. Za zmínku ale určitě stojí skalpy pražské Slavie a Bohemians a remíza s pražskou Spartou. Po sestupu z ligy došlo u týmu ke generační výměně a dorostenci působili ve druhé Moravské lize.

(kos, mb)