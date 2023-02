Měli tak možnost o týden déle potrénovat. To se přihodilo. Leč s nulovým efektem. Proti slovenskému protivníkovi ze čtvrté nejvyšší soutěži zaspali už úvodní půli, ve které inkasovali hned čtyřikrát. „První poločas jsme totálně nezvládli, rozhodlo se už v něm,“ uznal Slončík.

„Hrálo se na těžkém terénu a hosté se s ním na rozdíl od nás popasovali lépe. Vypadalo to, jako bychom měli strach o zdraví. Někdy jsme vypadali jako panenky,“ posteskl si 46letý trenér.

Tradiční soupeř Slavičína ve druhém poločase přidal další dvě branky, čímž určil stav na konečných 6:0. Domácí borci se neprosadili, šance však měli. „V prvním poločase jsme si vypracovali nějaké příležitosti. Dvakrát jsme to měli na noze, dvakrát na hlavě, tyto nevyužité šance nás mrzí,“ poukázal na druhý zápas bez vstřelené branky. „Celkově to herně nebyl vůbec dobrý výkon. Je to ale příprava, jedeme dál,“ burcuje své svěřence.

Jak už Deník dříve informoval, velký otazník visel nad Danielem Zvoníček, který na podzim nastoupil do tří zápasů. V nich absolvoval pouhopouhých 26 minut.

Petr Slončík nyní prozradil další podrobnosti. „Sám na vlastní žádost řekl, že na vyšší úrovni momentálně hrát nechce. Bude se rozhodovat, jestli se objeví v nižších soutěžích. Je to škoda, jedná se o šikovného hráče. Se školou a prací toho ale má hodně, víceméně by tak už nestíhal tréninky, což bylo vidět i na podzim. Jeho rozhodnutí ale naplno chápu!“

V podzimních bojích se naopak vůbec neobjevil v té době zraněný Lukáš Šebák, kterého Slončík už dříve označil jako „novou posilu“. „Je to velký fotbalista, to vidíme všichni. Teď jde o čas, skoro sedm měsíců byl mimo. Musíme být trpěliví, postupně to zatěžovat, aby nedošlo k dalšímu zranění. Věřím, že se do toho bude dostávat čím dál více. Že na jaře nám pomůže,“ přeje si kouč aktuálně druhého týmu Divize E.

Skutečnou posilou by se mohl stát hrající trenér Vysokého Pole Matěj Kořenek. Jak to s ním nyní vypadá? „Mates teď nehrál kvůli trenérským povinnostem ve Zlíně. Máme o něj zájem. Sám u nás chce hrát, zkusit to na této úrovni. Má pro to předpoklady,“ vyzdvihl 21letého borce, který na podzim vstřelil čtyři branky

Další rozšíření kádru ještě úplně nevylučuje. „Do konce přestupového období je čas, máme tady mladé kluky. Mají předpoklady. Musí si to naskládat a uvědomit, aby se dostali do tréninkového procesu. Pokud někdo přijde na trénink jednou za 14 dní, tak v jejich věku je to málo, neposunou se,“ ví dobře hlavní kouč Slavičína Petr Slončík.