Újezd na hřišti Slopného zvítězil vysoko 7:1. Střelecký účet zápasu ve 21. minutě otevřel právě Škrabola. Další trefy přidal ve 43., 47. a 61. minutě. Poslední se dostavila z pokutového kopu. Na tyto situace je přitom určený jeden z jeho parťáků. „Vzhledem k předchozímu hattricku mě spoluhráč trochu chtěl dostat pod tlak, tak mi dal balón, ať jdu kopat. Naštěstí mi to tam padlo,“ pousmál se mladý borec.

Jen chvíli po čtvrté brance své místo přenechal 18letému dorostenci Adamu Karlíkovi, který po třinácti minutách na hřišti vstřelil premiérovou branku mezi dospělými. „Vzhledem k průběhu zápasu a čtyřbrankovému rozdílu jsem s trenérem Ivanem Pechou byl domluvený, že mě vystřídá kolem šedesáté minuty utkání,“ přibližuje Škrabola důvod nedohrání duelu.

Úspěšné nedělní odpoledne pocítí také jeho peněženka. „Něco proběhlo už večer po zápase, do klubové kasy mě příspěvek určitě nemine. Patří to mezi jednu z těch příjemných záležitostí,“ nedělá si hlavu z „povinného“ zápisného.

Utkání mezi čtvrtým Újezdem a dvanáctým týmem ze Slopného bylo v podstatě rozhodnuto už do poločasu, hosté vedli jednoznačně 4:0. Ve druhé půli vstřelili další tři branky, domácí korigovali jen trefou z úplného závěru duelu. „Do utkání jsme paradoxně herně nevstoupili dobře. Bylo to spíše o osobních soubojích, čemuž přispívalo úzké hřiště a nám tedy nevyhovující. Díky relativně rychlým čtyřem gólům v prvním poločase bylo téměř rychle rozhodnuto. Tým ze Slopného však také mohl gólově odpovědět a zápas ještě zdramatizovat. Štěstí tentokrát stálo na naší straně. Ukázala se vysoká lekce produktivity, připravenost týmů a rotace sestavy, kterou trenér na derby připravil.“

Víkendové výsledky zapříčinily, že Újezd i přes výhru na první Slušovice „B“ ztrácí devět bodů. O kontakt s čelem Okresního přeboru ztratil na konci podzimní části, kdy z posledních čtyřech utkání získal jen tři body. „Jak už bylo vzpomínáno, tak covidové období určitě nikomu neprospělo, ale naopak uškodilo, kdy i někteří hráči během sezony chyběli skrze nemoc. Ke konci podzimu jsme ani neměli potřebné štěstí, vinou červených karet nám navíc v posledních dvou zápasech chyběli hráči základní sestavy,“ zmiňuje důvody nevydařeného podzimu.

Jan Škrabola během dosavadní kariéry vyzkoušel i jiná působiště než Újezd. „Od žáku až do půlky dorosteneckého věku jsem nastupoval právě v Újezdu, poté jsem si vyzkoušel hostování v Luhačovicích, kde si mě všiml náš současný trenér a přestoupil jsem do Brumova. Zde jsem strávil další tři sezony. Do „A-týmu“ jsem se neprobojoval. Oslovil mě Petr Belžík, zda bych se nechtěl vrátit zpět a já to přijal,“ popisuje cestu do současného klubu.