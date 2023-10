Pojďme k zápasu. Jak jste viděl kanonádu 10:0? Nejprve bych chtěl zmínit, že jsme do zápasu šli s pokorou a vědomím, že Valašské Klobouky jsou kvalitní a důrazný soupeř, který své venkovní zápasy vyhrál s vysokým skórem. Našim hlavním cílem bylo hrát stoprocentně zodpovědně, hlavně směrem dozadu. A to se nám také prvních 15 minut zápasu dařilo. Valašské Klobouky si nevytvořily žádné vyložené brankové příležitosti. Klíčovým bodem byla první branka po rychlé akci z levé strany. Tu skóroval po přihrávce na malé vápno s ledovým klidem náš kapitán týmu Tomáš Bělaška. Za 10 minut svoji trefu zopakoval po odraženém míči ve vápně. Začal jsem cítit, že nám naše akce a nacvičené věci fungují. Věděl jsem, že je potřeba ještě zatlačit, abychom do poločasu zkusili navýšit skóre a dostali se do psychické pohody.

To se vydařilo…

Třetí branku zápasu šťastným výběrem místa protečoval útočník Šůstek po chytré střele zkušeného Hrnčiříka. Na závěr prvního poločasu se ke mně v malém vápně odrazil míč, který jsem uklidil k pravé tyčce brány. Do druhé půle jsme vstoupili s vizí být stoprocentně zodpovědní směrem dozadu. To byla naše priorita. Začali jsme aktivně a přidali jsme další branky. Nutno zmínit, že nám do brány soupeře spadlo téměř vše. Podle mě a mých spoluhráčů to bylo nevybrané štěstí z předchozích zápasů, kdy jsme měli stejné, dokonce i jasnější brankové příležitosti a nedokázali jsme je proměnit. Něco tomu pořád chybělo.

V čem byl mezi oběma týmy tak velký rozdíl?

Rozdílem byla hlavně naše produktivita. Valašské Klobouky se od druhého poločasu psychicky zlomily, na hráčích soupeře šlo vidět, že s přibývajícími góly je to přestává čím dál víc bavit. Jen čekaly na závěrečný hvizd sudího. Celý druhý poločas byl v naší režii.

Vaši soupeři často mluví o Újezdu jako o týmu, který hodně spoléhá na auty a standardní situace. Vidíte to podobně?

Dlouhé auty a hlavně nacvičené standardní situace jsou naší velkou výhodou. V kádru máme somatotyp hráčů, kteří se na osobní souboje při těchto situacích hodí. Navíc jsou tady zkušení, starší borci, ti si balón ve vápně umí najít a skórovat. Do toho je obrovskou výhodou naše celková výšková převaha, která se hodí právě na zmíněné dlouhé auty. Dle procentuálního posouzení vstřelených gólů dáváme ze standardních situací průměrně 40 % branek. Sám jsem jeden z těch vyšších hráčů, který podstupuje osobní souboje. Tento styl nacvičených standardek mi vyhovuje.

Už jste to nakousl, v neděli jste skóroval i vy osobně, celkově jste vstřelil čtyři branky. Co vám tak sedlo?

Proti Kloboukám jsem hlavně dobře chytil začátek a rychlostní souboje. Hned první akci v 9. minutě jsem vedl z levé strany a asistoval na gól. To mě nakoplo do dalších akcí. Sedla mi celková atmosféra zápasu, hřiště bylo v super stavu, počasí vyšlo krásně. Byl jsem plný energie a cítil jsem se dobře. Po prvních dvou gólech jsem si řekl, že bych už mohl konečně prolomit moji bariéru a dát hattrick, protože zápasů, ve kterém jsem dal po dvou gólech, jsem měl spousty, ale hattrick se mi doposud nepovedl. Nakonec jsem to završil i čtvrtým gólem.

Kdy vás napadlo, že by to mohl být váš zápas? Měl jste i šance na další branky?

Až do druhé půle jsem neměl nejmenší tušení, že by to mohl být zápas, ve kterém vyniknu. Až po třetím gólu, který byl jeden z mých nejhezčích v kariéře, jsem si říkal, že bych mohl ještě gólově přispět. Měl jsem ještě šanci na potenciální pátou branku, ale zvolil jsem nahrávku na malé vápno místo střely.

Střelecky to tedy byl váš nejlepší zápas…

Svůj rekord mezi dospělými jsem stanovil právě v neděli, čtyřmi góly a dvěma asistencemi za jeden zápas. Co se týče ostatních věcí jako je týmovost a a zapadnutí do dospělého kolektivu, to mi šlo vždycky, jelikož jsem začal s muži trénovat v dorosteneckém věku. Nikdy jsem neměl problém se adaptovat a zapadnout do kabiny správným temperamentním způsobem.

Jak se tento výkon promítne do vaší peněženky, co musíte do kabiny přinést?

Musím si hluboko sáhnout do kapsy. (se smíchem) Je to můj první hattrick, respektive čtyři góly za dospělé od doby, co za ně nastupuju. V kabině máme na tyto příležitosti vytisknutou speciální listinu, kde veškeré situace, jako je například první hattrick, pozdní příchod nebo narození dítěte, musíme kompenzovat buď určitou částkou, například dvěstě korunami, nebo v lepším případě půl litrem slivovice. (úsměv) A to mě přesně v kabině čeká.

Trefil jste se poprvé od prvního kola. Oddechlo se vám?

Popravdě řečeno jsem se poslední dobou celkem střelecky trápil. Pár minulých týdnů jsem řešil osobní problémy a podepisovalo se to na celkové nechuti v zápasech a nesnaze dát gól. Z utkání jsem chodil znechucený. Klíčový zápas pro mě byl ten na Pasekách, kde jsme na první pohled soupeři podlehli jasně 0:4, ale herně to zas tak jednoznačné nebylo. Začal jsem opět vyhrávat osobní souboje, získal zpátky jistotu na balonu a celkově pohyb na hřišti. Hrálo se mi podstatně lépe. Velkou roli u mě hraje hlava a psychická pohoda. Rozhodně se mi oddechlo a spadl mi velký kámen ze srdce, nějak to ze mě celé opadlo a nejen mé góly při zápasu proti Kloboukám jsem slavil euforicky jako by byly všechny moje. Navíc jsem za domácí brankou měl podporu i těch našich nejmenších fotbalistů, kteří skandovali při každé mojí akci či gólu.

Dosud jste mezi dospělými nastupoval za Újezd. Hodláte v týmu pokračovat i v dalších sezonách? Máte i vyšší ambice než pouze okresní přebor?

Všichni, kteří mě trošku více znají ví, že jsem velký srdcař a fotbalem prostě žiju. V Újezdě jsem prakticky od přípravky, když pominu působení v dorostu Slavičínu a Vizovic. Ačkoliv jsem měl pár nabídek do vyšších soutěží, vždycky jsem odmítl. Není nic krásnějšího než moment, kdy hrajete zápas, a přijdou se na vás podívat děti, malí fotbalisté, které trénujete a slyšíte je fandit a skandovat na celé hřiště společně s jejich rodiči. V Újezdě hodlám nadále pokračovat, je to klub mého srdíčka a vždycky bude.